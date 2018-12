Kićenje Srbije o trošku građana

Niš je jedan od retkih gradova u Srbiji koji se ove godine ne kiti novom rasvetom. Tamošnji Parking servis, koji je po nalogu Gradske uprave raspisao tender za novogodišnju dekoraciju, odustao je od nabavke zbog "primedbi" firmi koje proizvode i prodaju ukrase.

Za razliku od ovog grada na jugoistoku Srbije, gde se prema oceni sagovornika Radija Slobodna Evropa (RSE), od kupovine odustalo pod pritiskom javnosti, drugi gradovi u spornim javnim nabavkama nastavljaju da troše novac građana na kićenje.

Toliko da su privukli i pažnju svetskih medija.

"Nisu ti postupci ni najmanje u redu. Prvo i najvažnije je da se konkursna dokumentacija, odnosno kriterijumi i dodatni uslovi prilagođavaju konkretnim ponuđačima. Jasno je, recimo, da će u Beogradu posao dobiti 'Keep light', jasno je da je u Nišu trebalo da dobije 'Keep light' da nije došlo do malog talasanja u javnosti. Drugo, što do sada nismo imali prilike da vidimo tako direktno, jeste da se javne nabavke bukvalno prepisuju", kaže koordinator Koalicije za nadzor javnih finansija, Dragan Dobrašinović.

Upravo se to dogodilo u Nišu gde je tender za nabavku ukrasa, vredan oko 75 hiljada evra, prema rečima nekadašnje koordinatorke Lokalnog antikorupcijskog foruma Zorice Miladinović, prepisan iz prošlogodišnjeg beogradskog tendera na kom je, kao jedini ponuđač, posao dobila beogradska firma "Keep light".

"Problem je što je reč o bukvalno precrtanoj javnoj nabavci za tačno utvrđenog ponuđača. Upadljivo su precizno opisani ukrasi koje proizvodi grčka kompanija (Fotodiastasi), čiji je jedini predstavnik u Srbiji firma 'Keep light'. To Zakon o javnim nabavkama ne dopušta. Jedan od načina nameštanja javnih nabavki je upravo to propisivanje dodatnih uslova", navodi Miladinović.

Gradski čelnici Niša ne odgovaraju na pitanje šta se tačno dogodilo u postupku javne nabavke.

Na sajtu Parking servisa, kome je ovaj posao poveren, navodi se da se nakon što su komisiji dostavljena "pitanja potencijalnih ponuđača kojima se ukazuje na propuste u konkursnoj dokumentaciji", odustalo od kupovine ukrasa, jer više nema vremena za izmenu specifikacija.

Odnosno, od nabavke se odustaje jer bi plave, crvene i bele lančanice, 3D zvezde, figure jelena, sanke i jelke, stigle tek posle Nove godine.

"Oni su smatrali celishodnim da je obustave jer Niš već ima novogodišnje ukrase koje je takođe pribavio od firme 'Keep light' na prošlogodišnjem tenderu gde je takođe specifikacija bila upadljivo precizna i odgovara ukrasima koji se mogu nabaviti jedino od te firme. Mi smo zatražili precizniju informaciju koje su to firme i koja je vrsta primedbi upućena Parking servisu i još ih nismo dobili. Postoji mogućnost da je to što se ovo pitanje otvorilo u javnosti, što je makar i šačica medija o tome progovorila, jedan od razloga da se priča malo stiša", ocenjuje Zorica Miladinović.

Za razliku od Niša, glavni grad Srbije još od početka septembra blješti pod novom novogodišnjom rasvetom za koju je, kako je saopštila gradska vlast, letos raspisan tender vredan oko 2,5 miliona evra.

Uz nove velike zlatne kapije u centralnoj pešačkoj zoni, Knez Mihailovoj ulici, lavirint i tunel u bojama zastave Srbije, na oko stotinu lokacija u Beogradu postavljene su i gigantske ukrasne poklon-kutije, kočije, pahulje i lampioni, fotelje i jeleni zlatnih rogova, LED zavese i svetlosne lančanice.

Kao i svih prethodnih, i ove godine u poslovima nabavke novogodišnje rasvete dominira firma "Keep light", čuvena po prošlogodišnjoj aferi novogodišnje jelke od 83.000 evra, koju je nakon otkrivanja afere u medijima prodavac kasnije poklonio Gradu.

"Kada se javna nabavka pakuje za tačno određenog ponuđača to je po svojoj suštini koruptivna javna nabavka. Jer, sistem javnih nabavki podrazumeva konkurenciju i gde god se ona ograničava bez jasnog i opravdanog razloga, na terenu smo korupcije. Dakle, prilagođavanje, odnosno nameštanje javne nabavke tačno određenom ponuđaču koji će posle naravno uzvratiti dobročinstvom kojim je bio počašćen od strane nadležnih institucija, a o trošku građana Srbije", navodi Dragan Dobrašinović.

Iz Uprave Grada Beograda od novembra, kada smo takođe pisali o ovoj temi, nisu odgovorili ni na jedno od 16 pitanja RSE u vezi sa kupovinom novogodišnje rasvete.

Takođe, ni u firmi "Keep light" nisu odgovorili na upite RSE.

Novogodišnja rasveta u Beogradu privukla je pažnju i svetskih medija.

Navodeći da je ona "izvor beskrajnih kontroverzi", britanski list "Gardijan" pored ostalog piše kako, za razliku od mnogih evropskih gradova, ukrase u Beogradu finansiraju poreski obveznici.

Kao primer, list navodi da vlasnici radnji u centru Londona plaćaju gradski porez kojim se pokrivaju troškovi praznične rasvete u Oksford stritu.

U Rimu takvu rasvetu plaća modna kuća "Bulgari", dok se u Vašingtonu novac sakuplja od privatnih donacija.

Beogradske vlasti bi mogle da zaposle više od 600 vozača autobusa da nije troškova novogodišnje rasvete, zaključuje "Gardijan".

U međuvremenu, mediji prenose da je Grad Beograd (Sekretarijat za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima) potrošio dodatnih 250.000 evra na 300 svetlećih ukrasa, ovoga puta ne novogodišnjih, već "ukrasnih elementa za manifestacije".

Nema, međutim, odgovora na pitanje kojim su tačno manifestacijama namenjeni, budući da su sve na otvorenom, osim novogodišnjeg dočeka, u ovoj godini već održane.

'Investicija' koja 'privlači turiste'

"Primetan je trend rasta izdvajanja iz budžeta grada za javnu rasvetu, kako u Beogradu, tako i u Novom Sadu. U Novom Sadu je ove godine izdvojeno za oko četiri miliona dinara (34 hiljade evra) više nego prethodne. Kada se tenderi završe i kada se malo dublje uđe u analizu, dođe se do toga da su u dobrom delu slučajeva dobavljači ti koji uvoze baš lampice određenih proizvođača. U većini tenderima se dostavlja samo jedna ponuda, što ostavlja dosta prostora za korupciju i dogovore između gradskih čelnika i dobavljača", kaže financijski forenzičar Vojvođanskog istraživačko-analitičkog centra (VOICE), Miloš Katić.

Prema njegovim rečima, Novi Sad ove godine na ukrase troši oko 170 hiljada evra. Kako se navodi u konkursnoj dokumentaciji, za nabavku opreme za svečano novogodišnje osvetljenje, predviđa se nova i dopunjena rasveta u vidu lampica, 3D svetlosnih figura, lančanica, za koji je dat detaljan opis proizvoda, pa čak i konkretni proizvođači ("Blachere Illumination" i "Ido Light").

Ni su Novom Sadu RSE nije dobio odgovore gradskih čelnika o spornim elementima nabavke, niti o opravdanosti ovolikih ulaganja.

Vlasti u svim gradovima koje kite, nabavku skupocenih ukrasa tretiraju kao ulaganje, uz objašnjenje da privlače turiste. Nema, međutim, zvaničnih informacija o učinku ovakve investicije.

"Da li novogodišnja rasveta donosi nešto posebno Novom Sadu, nisam video do sada neke analize. Ista je situacija i sa Beogradom jer je Beograd izdvojio značajno više sredstava za novogodišnju rasvetu, a po broju turista nisam stekao utisak da je doprinelo tome da ima veću posetu u zimskom periodu nego u letnjem", kaže Katić.

Grad koji u vreme novogodišnjih i božićnih praznika ne beleži značajniji promet gostiju je Valjevo (udaljen 90 kilometara od Beograda). Ipak, na kićenje jednog od najzagađenijih gradova u Srbiji, lokalna Skupština iz kase ove godine izdvaja oko 50 hiljada evra.

"Novogodišnju rasvetu i ukrase gledaćemo kroz dimnu zavesu jer od smoga i čađi u zimskom periodu u Valjevu ne može da se živi, a ne gleda", rekla je za skupštinskom govornicom samostalna odbornica, Snežana Spajić.

Zbog trošenja na novogodišnje ukrase, negoduju i građani. Uz aerozagađenje ukazuju i na druge prioritete, poput činjenice da su mnogi delovi grada još bez ulične rasvete.

"Bilo bi važnije u tim mračnim ulicama postaviti štedljive sijalice jer je u tim delovima grada veliki problem kretati se, sada, kada se rano smrači", kaže penzionerka iz Valjeva, Slavica.

Put će joj, po svemu sudeći, osvetljavati novogodišnje lampice. Načelnik Odeljenja za komunalna pitanja i infrastrukturu Valjeva Zoran Trifunović u raspravi o ovoj temi, najavljuje i kićenje prigradskih naselja "jer ti građani nisu građani drugog reda".

Snežana Spajić navodi da je od Poverenika za pristup informacijama od javnog značaja dobila na uvid račune po kojima je novogodišnja rasveta nabavljana u prethodne dve godine, te da se na njima najčešće pojavljuje - ponovo firma "Keep light".

"U tim javnim nabavkama do detalja su opisani ukrasi koje je trebalo kupiti, a to znači da su oni birani po samoj specifikaciji iz kataloga unapred izabrane firme. Čak smatram da je u pitanju Republika, koja od određenih gradova traži da se kupuje ta novogodišnja rasveta. Da li je u pitanju preporuka ili imperativ, to ne znam", dodaje Snežana Spajić.

Uprkos negodovanju javnosti, većina gradova u Srbiji podiže uloge kada je reč o novogodišnjoj dekoraciji.

"Putem javno dostupnih informacija, mi ne možemo da ispratimo tok novca do krajnjeg korisnika i time bi trebalo da se bave istražni organi. Međutim, kao što smo i do sada u nekoliko navrata videli, nakon pisanja istraživačkih centara, nikakva ozbiljnija akcija po tom pitanju nije preduzeta", navodi Miloš Katić.

Više javno tužilaštvo u Beogradu u julu je odbacilo i treću krivičnu prijavu koju je povodom slučaja novogodišnje jelke firme "Keep light" od 83.000 evra podnela Inicijativa "Ne davimo Beograd".