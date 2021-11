Ministar zdravlja Srbije: Stiže novi lek protiv COVID-a 19

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je 8. novembra da je potpisan ugovor sa predstavnicima američke kompanije Pfizer o distribuciji eksprerimentalnog leka za lečenje korona virusa Srbiji.



Taj eksperimentalni lek smanjuje rizik od hospitalizacije i smrti kod pacijenata čije je zdravlje već ugroženo za 89 odsto, rekao je Lončar za Radio televiziju Srbije.



On je dodao da lek blokira enzim koji je potreban korona virusu da bi se umnožavao. Kao rezultat toga-smanjuje se i smrtnost i hospitalizacija, naveo je ministar zdravlja Srbije.

"Mi smo treća zemlja u svetu koja je potpisala ugovor, dogovorila se sa Fajzerom i prvi ćemo imati taj lek koji ima 89 procenata uspešnosti za izbegavanje bolničkog lečenja i težih komplikacija", rekao je Lončar.



On, međutim, ističe da je, vakcina i dalje primarno oružje u borbi sa virusom.



"Mi se ne borimo za to da dođemo u fazu da se neko razboli pa da bi se lečio već se borimo za to da ne dođe uopšte do toga nego da se ljudi vakcinišu i da ne dođu uopšte u fazu da moraju da koriste bilo koji lek. A ovo je neka naša odgovornost kao države i uspeh države koji smo obećli i koji ispunjavamo", rekao je Lončar.



On je takođe kazao da će odgovarati svi koji krše zakon.

"Ja sam obećao da će država reagovati na sve ono što krši Zakon i pravila ove države, ne samo protiv tih lekara koji su preporučivali ivermektin već i protiv apoteka jer smo našli apoteke, ljudi su nam prijavljivali apoteke koje su prodavale taj lek. Inspekcija je ušla u njih i našli smo gomilu recepata na kojima je prepisivan ivermektin, lek koji ne sme da se prepisuje, koji ne sme da se koristi", naveo je Lončar.



On je građanima poručio da se drže zvanične medicine i stavova Medicinskog fakulteta jer, kako je rekao, jedino tako neće pogrešiti.



"Mi sve ovo radimo iz jednog jedinog razloga – da spasimo ljudima život i zdravlje, a ne da bismo eksperimentisali i da bi neko bio mnogo pametan", kazao je Lončar.

Lekarska komora Srbije (LKS) 7. novembra je pokrenula postupak pred sudovima časti LKS protiv 18 lekara za koje postoji osnovana sumnja da su savetovali i lečili pacijente od bolesti COVID-19 lekom "ivermektin", saopšteno je na sajtu Komore.



Kako se navodi, LKS je postupak pokrenula po službenoj dužnosti, a po prijavi zdravstvene inspekcije.



Društvenim mrežama i putem Viber grupe "LRNE – ivermektin preporuke" nedeljama unazad dele se naučno neutemeljene informacije i saveti o primeni leka ivermectin, inače veterinarskog farmaceutskog proizvoda.



Nakon okončanja postupka, javnost će biti obaveštena o donetoj presudi, saopštila je Lekarska komora Srbije.

Lek ivermektin nije odobren za lečenje COVID bolesnika, kako u Srbiji, tako ni u svetu, od bilo koje relevantne zvanične zdravstvene institucije.



Reč je o sredstvu protiv parazita širokog spektra, navodi Svetska zdravstvena organizacija. Iako je primarno veterinarski lek, samo u konkretnim slučajevima, koristi se i u humanoj medicini.



Lončar je najavio i nova zapošljavanja medicinara u narednih nekoliko nedelja.