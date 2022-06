Split izvanredno bira novu upravu

Dva dana su do izvanrednih loklanih izbora u Splitu, drugom najvećem gradu u Hrvatskoj. Građani biraju gradonačenika i Gradsko vijeće.

Najviše šanse prema anketama imaju dosadašnji gradonačelnik Ivica Puljak i njegova stranka Centar i HDZ (Hrvatska demokratska zajednica) i njihov nestranački kandidat Zoran Đogaš.

Šta je prethodilo?

Koalicijska vlast formirana u Splitu nakon lokalnih izbora u svibnju prošle godine raspala se.

Gradonačelnik Puljak je dao ostavku prethodno, a nakon što je njegov zamenik, a nakon što je protiv njegovog zamjenika Bojan Ivošević podignuta optužnica zbog prijetnji novinarki "Slobodne Dalmacije".

Izbori su tako postali jedini izlaz.

Ko su glavni igrači?

Glavna se bitka vodi između Puljka i na nivou države vladajućeg HDZ-a.

"Građani mogu birati nas koji smo u 10 mjeseci upravljanja gradom uveli javne natječaje, uveli red i pazili na javno dobro, ili će birati povratak na ono prije nas, a to je klijentelizam, korupcija i kriminal, to su stranačka pogodovanja, to su građani koji nisu svi jednaki, nego su jednakiji oni koji pripadaju pdređenim političkim opcijama", kazao je Puljak u završnom obraćanju u petak 24. lipnja.

HDZ je istakao nestranačkog kandidata Zorana Đogaša, koji je znanstvenik i sveučilišni profesor, kao i Puljak.

"Oni pričaju o uvođenju reda, ali to je potpuni PR. Oni uvode red – neredom! Ja sam onaj koji živi ovdje i koji mora trpjeti sve što se ovdje događa. Radi se o potpunoj nekompetenciji za upravljanje gradom. Nasjeli smo jednom, ali nemojmo si dozvoliti nasjesti dvaput", poručio je Đogaš u petak sa splitske rive.

Kontroverzni poduzetnik i splitski gradonačelnik od 2009. do 2013. Željko Kerum kaže da njegov uspjeh ovisi o tome hoće li HDZ-ovi glasači glasati za njega , ili za Đogaša. Zato je i izborna retorika vrlo slična.

"Pod krinkom finoće, pristojnosti i civiliziranosti ostvaruju se vlastiti interesi. Tako da je sve to laž i prevara, ali neće to dugo trajati", najaio je Kerum novinarima u predizbornom obraćanju.

Među kandidatima je i predstavnica zeleno-lijeve stranke "Možemo" Tamaru Visković sa nepunih pet posto, čija je retorika drugačija od ostalih kandidata.

"Želimo grad koji će zadržati svoje mlade kroz javnu stanogradnju i kroz efikasan javni prijevoz. Želimo grad koji će doživjeti zeleni zaokret, ne samo kroz diverzifikaciju zelenih poslova, nego i kroz to da više u svojoj okolini neće više dozvoliti industrije koje narušavaju razinu kvalitete života građana", poručila je ova kandidatkinja.

Peti je "Most", koji je proteklih godinu dana također bio dio vladajuće koalicije u Splitu.

Od Splita do Jagodine

Novinar portala index.hr i nekadašnji "feralovac" Vladimir Matijanić u izjavi za Radio Slobodna Europa (RSE) cijelu priču o nedjeljnim izborima u Splitu svodi na tri slova.

"Postoji profesor koji je liberal, i koji će vjerojatno opet pobijediti na izborima. Postoji HDZ koji više ne može naći svog čovjeka da im bude kandidat, pa hvataju okolo nestranačke, i postoji Željko Kerum. Kerum, koji je nešto kao Palma u Srbiji (Dragan Marković Palma, predsednik "Jedinstvene Srbije" i gradonačelnik Jagodine)", opisuje Matijanić.

Iako je na razini Hrvatske HDZ na vlasti od 1990, osim dva mandata sa vladama lijevog cetra, u Splitu nije tako.

"Split je devedesetih izabrao HDZ, i to je bilo užasno tijesno – HDZ i SDP (Socijaldemokratska partija). I onda, od prvih izbora po novom zakonu 1993. godine, pa do izbora sredinom dvijetisućitih, dakle do Sanaderove ere, Split u više od deset godina nikada nije birao HDZ, i to u vrijeme kada je HDZ najčvršće vladao državom - jedino je 1995", zaključuje naš sugovornik.

Trenutno stanje

Splitom je nakon izbora 16. svibnja 2021 upravljalo Gradsko vijeće u kojem je u vladajućoj koaliciji bilo 18 vijećnica i vijećnika, od ukupno 31 koliko ih je u Vijeću - sedam iz Centra, po troje s listi SDP-a, koalicije "Možemo-Pametno za Split" i "Dalmaciju-Nova ljevica" i "Mosta", te dvoje s Nezavisne liste Tomislava Mamića.

HDZ koji je osvojio najviše mandata – devet, i i Kerumova Hrvatska građanska stranka sa četiri mandata bili su u opoziciji.

Nakon izbora u nedjelju sigurno će se znati sastav novog splitskog Gradskog vijeća.

Međutim, kako je u utrci za gradonačelnika za pobjedu potrebno 50 posto plus jedan glas svih izišlih građana, prema sadašnjim anketama nije za očekivati da će Split dobiti gradonačelnika već u prvom krugu.

Dvojica najboljih ići će u drugi krug, 14 dana kasnije, gdje je za pobjedu dovoljna obična većina.