Korak do suspendiranja autonomije Katalonije

Krajnji rok koji je Madrid dao Kataloniji da se očituje o nezavisnosti je prošao. Španjolski premijer Mariano Rajoy prethodno je poručio Carlesu Puigdemontu da se “ponaša razumno”.

Madrid je najavio aktiviranje člana 155 Ustava kojim se ograničava autonomija, što će otvoriti put Puidgemontu da nastavi s primjenom deklaracije o nezavisnosti koju je privremeno suspendirao vjerujući da je moguć dijalog s Madridom.

Iz ureda premijera Rajoya je saopćeno da će vlada u subotu početi s aktiviranjem člana155 Ustava koji do sada nikada nije bio primjenjen, a koji omogućuje suspendiranje političke autonomije regija, uključujući i onu Katalonije.

Raspon mjera koje stoje na raspolaganju Madridu kreću se od preuzimanja kontrole nad regionalnom policijom i finacijama, pa do raspisivanja prijevremenih izbora. No, ekspertima još uvijek nije jasno kako bi se to moglo provoditi u praksi i u kojem roku. Da li će s posla biti istjerane tisuće onih koji rade u javnim službama, kako će i s kim biti zamiijenjeni.

Uz vladu, i španjolski parlament se mora izjasniti o aktiviranju toga člana ustava.

U katalonskoj krizi, Rajoy ima podršku lijevog centra Socijalista i centrističkih Građana. Radikalna ljevica Podemos se, međutim, protivi vladinim mjerama, kao i nedavnom hapšenju katalonskih aktivista.

Katalonski lider Carles Puigdemont prethodno je kazao da bi regionalni parlament mogao glasati o nezavisnosti ukoliko Madrid nastavi s represijom.

Dizanje tenzija i s jedne i druge strane moglo bi dovesti do novih nemira.

Napetosti rastu od kada je katalonska vlada održala referendum o nezavisnosti 1. oktobra na kojem je većina od 43 posto izašlih na birališta bila za nezavisnost.

Policijska sila koja je tada upotrebljena prema biračima bila je prekomjerna, a stotine ljudi je ozlijeđeno, no policijsko nasilje kao da se nije vidjelo u Madridu.

Španjolska je referendum proglasila neustavnim.

U Kataloniji živi oko 7, 5 milijuna ljudi. Katalonija čini 20 posto španjolske ekonomije. Katalonci su ponosni zbog svog jezika i kulture, ipak, društvo je duboko podijeljeno oko nezavisnosti.