Hrvatska pobjeda iz inata

Slavlje u Hrvatskoj, slavlje u hrvatskim zajednicama širom svijeta, velika očekivanja od susreta u finalu sa Francuskom u nedjelju u Moskvi.

Inat je bio jedan od motiva za pobjedu, kazalo je nekoliko igrača, od Luke Modrića nadalje, podsjećajući na podcjenjivački ton engleskih igrača prije utakmice.

"Nismo se pretjerano uzrujali što oni pričaju (engleski igrači). Najlakše je pričat. Ja uvik kažem: Iziđi na teren, pa onda pričaj. Mi smo na terenu pričali, i mi smo u finalu, a oni se mogu ić' sunčat, ako 'oće", kazao je jedan od junaka Svjetskog prvenstva Šime Vrsaljko.

Premijer Andrej Plenković koji je sinoć bio na utakmici, ali je bio diskretan, čestitao je na početku današnje sjednice (12. srpnja) nogometašima na pobjedi i poželio uspjeh u finalu, naglašavajući kako je to, globalno gledajući, bez presedana najveća promocija Hrvatske.

On je dodao da su uspjeh, srce, znanje, iskustvo, pobjednički mentalitet, snaga preokreta hrvatskih nogometaša potakli ponos u Hrvatskoj i dijaspori, rezultirali ponosom u zemlji i dijaspori, ali da su ostavili utjecaja i u bližem i daljem susjedstvu.

"Ja sam zadnjih dana bio sa brojnim liderima srednje i jugoistočne Europe. Imam dojam da su se sa Hrvatskom identificirali brojni nama prijateljski narodi i susjedne zemlje koje u ovome vide jedan uspjeh koji govori o snazi zemlje koja nije baš jako velika, ali koja ima ogromno srce, hrabrost i entuzijazam", rekao je.

Legenda hrvatskog nogometa Miroslav Ćiro Bražević, koji je pred dvije decenije doveo hrvatski nogomet do bronce na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj, o sinoćnjem uspjehu reprezentacije i selektora Zlatka Dalića, koji je njegov učenik kaže:

"Izmislio sam jednu istinu - kako Rusi imaju atomsku bombu, Englezi imaju atomsku bombu, a mi imamo - atomske športaše igrače! Ovo je uistinu jedan povijesni događaj, i danas sam siguran da ni u onom najzabitijem ćošku ove planete neće Hrvatska biti anonimna. Moj učenik napokon je napravio ono što sam ja trebao napraviti, a nisam. Tako da - vjerujte mi - sretan sam kao da sam se ponovno rodio."

"To je fantazija kako su trčali, kako su se borili. Ovo je za povijest! Hvala svima, hvala divnim ljudima na tribinama, hvala našim navijačima u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini i cijelom svijetu. Neka se vesele, ovo je naša Hrvatska zaslužila", komentar je selektora Zlatka Dalića.

Inače odmjereni urednik portala tribina.hr Ivan Ivković u izjavi za Radio Slobodna Europa kaže kako ima argumenata za zaključak da je Hrvatska unazad nekoliko godina sigurno među top tri sportske nacije na svijetu.

"Ako se mogu našaliti, mislim da će nam samopouzdanje narasti van nekih prihvatljivih granica. Ja volim raditi neke kvantifikacije sportskog uspjeha i vidjeti koliko je teško uz određeni broj stanovnika i postojeću infrastrukturu doći do nekog uspjeha, i stvarno - kada zbrojiš Olimpijske igre gdje smo uzeli 8-9 medalja i finale Svjetskog prvenstva, uzjoš neke manje uspjehe u nekim manjim sportovima - imaš jako dobar povod da kažeš da je proteklom četverogodišnjem razdoblju Hrvatska najuspješnija svjetska nacija. To naravno na prvu loptu djeluje pomalo zastrašujuće, ali - ako nije najbolja - rekao bih da smo u top 3 sigurno!", prokomentirao je Ivković.

Govoreći o medijskom spominjanju etničkog porijekla pojedinih reprezentativaca, sociolog sporta Dražen Lalić ocijenio je za jedan medij kako se "razgovaralo tolerantno, i nije dominirao govor mržnje." Što se tiče političke orijentacije reprezentativaca, on je ocijenio da su oni "politički prosjek Hrvatske i neprimjereno je u javnosti govoriti da su oni nacionalisti."

Lalić zaključuje kako "ne treba stvarati medijsku frku: "Mi smo mala zemlja, i govoriti o tim ljudima kao nekim radikalnim desničarima nije ono što je, po mom mišljenju, stvarnost".

Dodajmo ovdje i dva kurioziteta – među navijačima Engleske u Moskvi bio je i frontman legendarnih "Rolling Stonesa" Mick Jagger. Kada je Engleska izgubila, netko od njegovih prijatelja mu je na Facebook stranici napisao stih iz njegovog hita – "You can't always get what you want".

Pred utakmicu u srijedu, hrvatski veleposlanik u Velikoj Britaniji Igor Pokaz i britanski veleposlanik u Hrvatskoj Andrew Dalgleish su se, gostujući na BBC 5, kladili čija će reprezentacija pobijediti, a tko izgubi, morat će današnji dan provesti u protivničkom dresu.

Sljedećeg jutra, nakon utakmice, veleposlanik Dalgleish objavio je na Twitteru svoju fotografiju iz ureda, gdje dnevne obaveze obavlja odjeven u dres i čarape sa crveno-bijelim kockicama.