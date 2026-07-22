Podignuta optužnica za šverc oko pet tona marihuane u Srbiji

Јavno tužilaštvo za organizovani kriminal Srbije je podiglo optužnicu protiv Aleksandra Mijajlovića, kao organizatora, Ivana Dragnića, kao saorganizatora, Nebojše Spasojevića, Rada Spasojevića, Uroša Mladenovskog i Roberta Živkovića, kao pripadnika organizovane kriminalne grupe.

Oni su optuženi da su tokom 2025. godine do 29. januara 2026. godine, na teritoriji Republike Srbije i Republike Sjeverne Makedonije djelovali kao organizovana kriminalna grupa osnovana radi vršenja krivičnog djela neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, sa ciljem sticanja neposredne finansijske i druge imovinske koristi.

Policija Srbije je u saradnji sa Tužilaštvom za organizovani kriminal 29. januara zaplijenila na području sela Konjuh kod Kruševca, u centralnoj Srbiji, pet tona marihuane. Prema riječima ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića, riječ je najvećoj zapljeni droge do sada u Srbiji, čija se vrijednost procenjuje na sedam do deset miliona eura.

Iz tužilaštva se navodi da su iz prikupljenih dokaza organizatori kriminalne grupe osmislili način njenog funkcionisanja, uspostavili strukturu grupe, unaprijed podijelili uloge među pripadnicima i obezbijedili finansijska sredstva za realizaciju kriminalnog plana.

"Kao prividno legalan poslovni subjekt korišćeno je privredno društvo Alphapharm Group d.o.o. iz Skoplja, koje je posedovalo dozvole nadležnih organa Republike Severne Makedonije za uzgoj medicinskog kanabisa i proizvodnju ekstrakata kanabisa u medicinske svrhe, a koje je, prema navodima optužnice, zloupotrebljeno radi prikrivanja organizovanja nabavke, skladištenja, prepakivanja i transporta velikih količina opojne droge marihuane", navodi se u sapštenju za javnost, 22 jula.

Ističe se i da je, prema prikupljenim dokazima, tokom novembra 2025. godine organizovana nabavka ukupno 8.832 kilograma suhog cvijeta kanabisa od dobavljača CBD Med Plant d.o.o. Strumica, nakon čega je droga uskladištena u prostorijama privrednog društva Alphapharm Group d.o.o.

"Tu je vršeno njeno merenje, prepakivanje i priprema za dalji transport. Radi prikrivanja kriminalnih aktivnosti korišćena je dokumentacija koja se odnosila na izvoz tekstilne robe, čime je prikrivan stvarni sadržaj pošiljki prilikom međunarodnog transporta", dodaje se u saopštenju.

Optužnicom se okrivljenima stavlja na teret da je gotovo pet tona od ukupno nabavljene količine opojne droge prepakivano u objektima privrednog društva Alphapharm Group d.o.o., nakon čega je opojna droga transportovana u Srbiju i skladištena u stambenim i poslovnim objektima koje su koristili Nebojša i Rade Spasojević u mjestu Konjuh, gdje je droga dalje prepakivana i pripremana za distribuciju krajnjim kupcima.

Robertu Živkoviću stavlja se na teret da je, postupajući po nalozima organizatora, neposredno rukovodio aktivnostima koje su se odnosile na skladištenje, kontrolu pakovanja i organizaciju transporta opojne droge, kao i da je nadgledao njen istovar i skladištenje na teritoriji Srbije.

Okrivljeni Nebojša i Rade Spasojević obezbjeđivali su prihvat, skladištenje, prepakivanje i dalji transport opojne droge.

"Uroš Mladenovski je 24. januara 2026. godine iz magacinskih prostorija okrivljenih Spasojevića preuzeo oko 100 kilograma opojne droge marihuane i prevezao je na teritoriju Novog Beograda, gdje je lišen slobode od strane pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije", navodi se u saopštenju za javnost.

Nebojši Spasojeviću optužnicom se na teret stavlja i krivično djelo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Prilikom pretresa stambenih i poslovnih prostorija koje je koristila porodica Spasojević pronađena je veća količina automatskog vatrenog oružja, municije, kao i ručni raketni bacač "zolja".

Ivan Dragnić, Nebojša Spasojević, Rade Spasojević i Uroš Mladenovski nalaze se u pritvoru, a optužnicom je predloženo da im se pritvor produži.

Robert Živković nalazi se u bjekstvu i prema njemu je određen pritvor i naređeno raspisivanje potjernice, uključujući i međunarodnu.

Aleksandar Mijailović je, nakon određivanja pritvora i raspisivanja međunarodne potjernice, 1. jula 2026. godine lišen slobode na teritoriji Austrije. U toku je postupak odlučivanja po zamolnici Srbije za njegovo izručenje.

Istovremeno, pred nadležnim organima Republike Sjeverne Makedonije vodi se postupak u odnosu na druga lica za koja postoji sumnja da su učestvovala u nabavci, skladištenju, pakovanju i transportu opojne droge.



