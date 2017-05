Skupština o izglasavanju nepovjerenja Vladi Željke Cvijanović

Za srijedu, 31. maj je zakazana posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o prijedlogu opozicije za izglasavanje nepovjerenja Vlade tog entiteta.

Opozicija je podnijela taj zahtjev prije oko pola mjeseca. Interesantno je da svoj prijedlog opozicija ne temelji na nekom novom izgledu parlamentarne većine, već na osnovu parametara rada aktuelne vlasti u RS u posljednjih sedam godina. Dokument koji su potpisali Partija demokratskog progresa (PDP), Srpska demokratska stranka (SDS) i Narodni demokratski pokret (NDP) predat je na godišnjicu velikih majskih protesta opozicije poslanicima i sadrži oko 200 stranica opozicionih argumenata za odlazak sadašnje vlade na čelu sa premijerkom Željkom Cvijanović.

„Vlada RS nije položila ispit i pala je na koruptivnim aktivnostima, pogotovo aferi 'Snimak' na kojem premijerka jasno govori kako su i na koji način kupljeni poslanici. Željka Cvijanović je trebala da bude u zatvoru, a ne na čelu Vlade RS", poručio je presjednik SDS, Vukota Govedarica.

Lider PDP-a Branislav Borenović kaže da su katastrofalni ekonomski pokazatelji osnovni razlog zbog kojeg Vlada treba da padne. Podsjetio je da su tri banke u RS propale samo u zadnjih godinu i po dana, te da su gubici i dugovanja javnih preduzeća povećani i nekoliko puta.

„U tom periodu (sedam godina) je ukupan dug RS-a udvostručen, šest puta je porastao servis duga u odnosu na izvorne prihode u budžetu RS-a, sedam puta je porastao iznos za otplatu kredita u jednom godišnjem budžetu RS-a, čak deset puta porastao je dug zdravstvenih ustanova prema penzionom fondu za doprinose, a životni standard RS-a manji je za 30 posto. Ukupni dug po stanovniku RS-a 4.500 [oko 2.250 evra], a u Federaciji Bosne i Hercegovine 2.900 KM [oko 1.450 evra], da su rate kredita povećane za gotovo sedam puta u zadnjih godina i da svaka druga marka ide na vraćanje kredita. čak 73 posto su veći rashodi za plate budžetskih korisnika, a broj penzionera je veći od zaposlenih, deficit fondova je veći od milijardu KM ( 500 miliona evra)", nabrojao je Borenović neke od razloga.

U opozicionom bloku navode da za svoju inicijativu očekuju podršku i dijela poslanika iz vladajuće većine. Svoja očekivanja potkrepljuju propalim pokušajem prodaje Rudnika željezne rude „Ljubija“ kada se vladajuća koalicija raspala na glasanju o tom Vladinom prijedlogu. Sve oči su uprte u DNS koji, iako u vladajućoj koaliciji, nije podržao prodaju „Ljubije“.

No u vladajućoj većini uvjeravaju samo dan pred posebnu sjednicu da opozicija nema prođu sa svojim prijedlogom za smjenu vlade.

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske (NS RS) Nedeljko Čubrilović i potpredsjednik DNS-a rekao je u izjavi za Alternativnu televiziju kako nije realno očekivati prekompoziciju vlasti u RS do 2018. godine.

"Svi koji žele i očekuju da preuzmu vlast u Republici Srpskoj trebalo bi da se spremaju za izbore naredne godine. Nije realno da se to sada dogodi, jer u izbornom procesu nisu predviđeni vanredni ili posebni izbori", rekao je Čubrilović navodeći još da bi smjena vlade „izazvala i novu političku krizu“.

Predsjednik RS i lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik takođe naglašava da od zahtjeva opozicije nema ništa, karakterišući njihov zahtjev „političkim igrokazom“, a od mogućeg preuzimanja vlasti u RS od strane opozicije, napravio je političku tragediju.

"Veliko je pitanje šta bi bilo sa Republikom Srpskom da, ne daj Bože, takvi ljudi preuzmu odgovornost. Mi ne bi imali ništa, Republika Srpska bi nestala. Ovo govorim narodu Republike Srpske koji to mora da zna. Ako bi odgovornost u ime kompletnog srpskog naroda preuzeli Branislav Borenović, Vukota Govedarica, Mirko Šarović, Mladen Ivanić i ostali, da vode politiku i odlučuju, od ove Republike Srpske, od Banjaluke do Trebinja, za šest mjeseci ne bi bilo ništa. To odgovorno tvrdim, jer znam šta rade", naglasio je Dodik.

U susret opozicionom zahtjevu za smjenu Vlade RS iz suprotnog tabora sve češće se mogu nazrijeti najave rekonstrukcije kabineta Željke Cvijanović. Prije samo nekoliko dana Milorad Dodik rekao je da DNS-ov ministar Neđo Trninić više nema podršku za tu poziciju. Istovremeno je i lider DNS-a Marko Pavić zatražio smjenu ministra Petra Đokića, inače i lidera koalicionog SP-a.

Politička analitičarka Tanja Topić kaže da je potpuno legitiman zahtjev opozicije za smjenu vlade, ali da kao realnost vidi i njenu moguću rekonstrukciju.

„Ja ne bih isključila neku vrstu manjih promjena, ali ne očekujem da bi to mogao biti neki veći hirurški zahvat. Ne trebamo zaboraviti, ako zanemarimo loše rezultate rada ove vlade, činjenicu da mi do sljedećih izbora imamo godinu dana. Upustiti se u neku veću rekonstrukciju, u predvečerje izbora, mislim da je to prilično riskantan potez koji mogu preduzeti vladajuće strukture“, navodi Topićeva.

Nikakva rekonstrukcija Vlade RS ne bi pomogla u ovoj situaciji, mišljenja je ekonomista Zoran Pavlović: „Ono što se mora reći je da su svi parametri koje možemo da posmatrano u vezi sa RS unutar BiH, takvi da ta Vlada ne zavređuje da ostane ni u reformisanom izdanju.“

Dio analitičara smatra i da je opozicija ili pomalo neracionalno ušla u cijelu priču sa smjenom Vlade unaprijed znajući da nema dovoljno ruku u NS RS koje bi podržale taj prijedlog ili se radi o političkom marketingu, tačnije kampanji koja već počinje pred opšte izbore u BiH 2018. godine.

Koliko su, zapravo u vladajućoj koaliciji „zabrinuti“ zbog prijedloga opozicije za smjenu Vlade RS, dovoljno je napomenuti da premijerka Željka Cvijanović i predsjednik NS RS Nedeljko Čubrilović danas prisustvuju ceremoniji polaganja zakletve novog predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.

U Banjaluci isti dan, potpuno normalno, zasijeda i Vlada RS. Na dnevnom redu je i Informacija o statističkim pokazateljima stanja u oblasti prerađivačke industrije i njihovom kretanju za prva tri mjeseca ove godine, sa prijedlogom zaključka.

Predsjednik RS Milorad Dodik putuje za Sankt Peterburg, gdje će prisustvovati Međunarodnom ekonomskom forumu, a rekao je da će se, možda, sastati i sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, od koga će tražiti finansijsku pomoć Rusije, kako bi osigurao fiskalnu stabilnost RS.