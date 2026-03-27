SAD bi mogle preuzeti kontrolu nad tri iranska ostrva, tvrde stručnjaci

Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump upozorio je na moguće nove akcije protiv ostrva Kharg, ključnog iranskog naftnog terminala i važnog dijela ekonomskog sistema zemlje.

Međutim, stručnjaci navode da bi još tri iranska ostrva u Persijskom zalivu takođe mogla biti dio napora Washingtona da izvrši pritisak na Teheran da ponovo otvori Hormuški moreuz, jednu od najvažnijih svjetskih ruta za izvoz nafte i gasa.

Mala ostrva Abu Musa, Veliki Tunb i Mali Tunb nalaze se na ulazu u 39 kilometara širok moreuz, što im daje stratešku vrijednost.

Iako su međunarodno priznati kao dio Irana, na ova ostrva polažu pravo i Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE). Teheran je preuzeo kontrolu nad ovim teritorijama samo dan prije nego što je 1971. osnovan UAE, koji je dotad bio neformalni britanski protektorat.

Najveće od ostrva, Abu Musa, ima oko 2.000 stanovnika. Preostala dva ostrva uglavnom su nenaseljena i na njima se nalaze pomorske i vojne instalacije.

Taktika pritiska

Sjedinjene Države bi, prema mišljenju stručnjaka, mogle preuzeti kontrolu nad ostrvima kako bi slomile iransku blokadu pomorskog saobraćaja kroz Hormuški moreuz. Globalne cijene nafte i gasa naglo su porasle otkako je Iran efektivno zatvorio ovaj uzak morski prolaz nakon izbijanja rata 28. februara.

Zauzimanje tri strateška ostrva moglo bi Washingtonu poslužiti i kao adut u eventualnim pregovorima s Iranom o okončanju rata, navode eksperti.

"Vrlo je vjerovatno da namjeravaju zauzeti ta ostrva", rekao je za Radio Farda Mohammad Farsi, bivši iranski vojni oficir koji je prije Islamske revolucije 1979. služio na ostrvu Kharg u sjevernom Persijskom zalivu.

Raspoređivanje dvije američke ekspedicionarne jedinice, s hiljadama marinaca te pratećim brodovima i avionima, dodatno je podstaklo spekulacije da bi Trump mogao narediti invaziju na ostrva. Američki portal Axios je 26. marta izvijestio da Pentagon priprema niz vojnih opcija za potencijalni "konačni udar" protiv Irana, uključujući zauzimanje Abu Muse i druga dva ostrva.

Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Baker Kalibaf napisao je 25. marta na platformi X da iranska obavještajna služba ukazuje na to da se "neprijatelji Irana, uz podršku jedne zemlje u regionu, pripremaju za operaciju zauzimanja jednog od iranskih ostrva". Komentar se široko tumači kao referenca na Abu Musu i tvrdnje Teherana da bi UAE mogli pomoći Sjedinjenim Državama da ga zauzmu.

Prema pisanju Axios‑a, na stolu su i opcije koje uključuju zauzimanje drugih iranskih ostrva, među njima Qeshma, Laraka, i Kharg. Iran duž svoje južne obale ima više od 400 ostrva.

RSE je tražio komentar Bijele kuće, koja je proslijedila saopštenje portparolke Karoline Leavitt od 21. marta.

U saopštenju Leavitt je navela: "Zadatak Pentagona je da se pripremi kako bi vrhovnom komandantu obezbijedio maksimalne opcije. To ne znači da je predsjednik donio odluku, i kao što je nedavno rekao u Ovalnoj kancelariji, on trenutno ne planira slati kopnene trupe bilo gdje."

Da li bi to uopšte uspjelo?

Farsi je rekao da je skeptičan da bi zauzimanje Abu Muse, Velikog Tunba i Malog Tunba postiglo svoj deklarisani cilj - osiguravanje slobodnog prolaza naftnim tankerima kroz moreuz.

"Prijetnja iz Irana ne zahtijeva brodove ili plovila", rekao je. "Iran može djelovati iz daljine pomoću dronova i projektila."

Sve dok Iranu ostane netaknuta infrastruktura za projektile i dronove na kopnu, dodao je Farsi, nikakva vojna posada na ostrvima niti pomorska pratnja ne mogu pouzdano garantovati bezbjedan prolazak kroz Hormuški moreuz.

"Čak bi i zauzimanje tih ostrva, kao i svaka pomorska sila koja bi pokušala da obezbijedi slobodan prolaz, naišla na ogromne poteškoće", rekao je Farsi. "Po mom mišljenju, situacija na kraju ne bi bila ništa bolja, niti išta jednostavnija, nego što je sada."

Zauzimanje bilo kog iranskog ostrva od strane SAD‑a, kažu posmatrači, izazvalo bi snažan odgovor Teherana i dovelo u opasnost američke kopnene snage.

Farsi je takođe ukazao na ljudsku cijenu takve operacije. Na tri ostrva živi nekoliko hiljada ljudi, a svaki napad, rekao je, zahtijevao bi prethodno bombardovanje prije nego što bi kopnene snage mogle da uđu.