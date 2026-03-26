Iscrpljeni, podijeljeni i u iščekivanju: Iranci nakon mjesec dana rata

Pogled na stambenu zgradu oštećenu u napadu u Teheranu 23. marta.
Pogled na stambenu zgradu oštećenu u napadu u Teheranu 23. marta.

Neprekidni američko‑izraelski zračni napadi ostavili su dijelove Teherana u ruševinama, a živce mnogih stanovnika glavnog grada ozbiljno narušenim.

Kako se navršava mjesec dana od početka rata, Centralna komanda SAD-a (CENTCOM) saopštila je da je pogođeno više od 10.000 ciljeva širom Irana. Prema iranskoj organizaciji za ljudska prava HRANA, sa sjedištem u SAD-u, najmanje 1.464 civila, uključujući najmanje 217 djece, ubijeno je u Iranu otkako su borbe počele 28. februara.

Radio Farda Radija Slobodna Evropa prikupio je svjedočenja Iranaca o svakodnevnom životu usred zračnih napada.

Doprijeti do običnih Iranaca i dalje je veoma teško zbog stalnog gašenja interneta od strane iranskih vlasti, koje sada traje više od 600 sati.

Jedan muškarac iz Teherana kaže da su trauma i anksioznost univerzalni u sadašnjim okolnostima, ali da ipak gaji nadu u ono što naziva "konačnom pobjedom", trenutkom, kako kaže, kada će Iranci, a ne sadašnje rukovodstvo, imati prednost.

On ne vjeruje u diplomatiju: "Mir i sve to? To je pusta želja. Na šamare i udarce odgovara se mecima i bombama."

Druga stanovnica kaže da je osjetila trenutak olakšanja kada su vrhovni vođa, ajatolah Ali Hamenei, i drugi visoki zvaničnici ubijeni 28. februara, ali onda je saznala da je istog dana u Minabu u jednom zračnom napadu poginulo više desetina školske djece.

"Zemlja se uništava", napisala je. "Sve što želim jeste da rat stane. Ovi strašni zvuci eksplozija i anksioznost s kojom živimo više se ne mogu podnijeti."

Dok zračni napadi sa svih strana traju - Iran svakodnevno ispaljuje rakete i dronove na Izrael i mete širom Bliskog istoka - Washington i Teheran počeli su razmjenjivati prijedloge preko posrednika, za koje Washington kaže da bi mogli dovesti do pregovora.

Sjedinjene Države traže od Irana da preda obogaćeni uranij i ograniči svoj raketni program, među ostalim zahtjevima; Iran insistira na reparacijama i priznavanju svog suvereniteta nad Hormuškim moreuzom.

Jaz između tih pozicija ostaje velik.

Zajednički strah izrazila je jedna žena iz Teherana: Šta ako režim uspije ostati na vlasti?

"Brinem da će nakon rata postati još brutalniji i pogubiti mlade ljude", napisala je. "Već su pogubili troje ljudi usred rata."

Nakon svake eksplozije, žena u četrdesetim godinama, koja je kontaktirala RSE iz Teherana, poseže za telefonom da provjeri jesu li prijatelji i porodica živi. "Zaista ne znamo hoćemo li biti živi sutra, ili čak za sat vremena."

"Mislim da ni oni koji su priželjkivali napade SAD-a i Izraela nisu znali šta je rat", napisala je jedna majka.

