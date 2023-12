Građani koji su protestovali 24. decembra u Beogradu delovali su kao nezadovoljna masa, ali ne i kao snaga spremna da sruši bilo koju vlast, ocenjuje bivši američki ambasador u Srbiji, Majkl Kirbi (Michael Kirby).

Kirbi u intervjuu za Glas Amerike (VOA) navodi da je "video frustraciju građana".

"Ne znam da li je nasilje bilo fabrikovano, ali deluje da je među demonstrantima bilo onih koji su želeli da izvuku nešto više od toga", rekao je Kirbi, koji je na poziciji ambasadora u Beogradu bio između 2012. i 2016. godine.

Predsednik Srbije izneo je tvrdnje da su izbori 17. decembra protekli mirnije nego ikad, nasuprot zaključcima međunarodne posmatračke misije, kao i domaćih nevladinih organizacija da su glasanje obeležile neregularnosti i neravnopravni uslovi u korist vladajuće Srpske napredne stranke (SNS).

Zvaničnici Srbije iznosili su i navode o mešanju neimenovanih stranih faktora u izborni proces, podseća Glas Amerike.

"Uz sve ostalo na šta sam obratio pažnju, deluje kao da vlasti Srbije kao nepobitnu istinu uzimaju informacije koje dobijaju od Rusije. Svestan sam da su ruski ambasador i predsednik Vučić [Aleksandar] razgovarali. Rusi su specijalisti za plasiranje dezinformacija i lažnih sadržaja. Izgrednici tokom protesta mogli su biti protivnici izbornih neregularnosti koje su se dogodile, ali nije isključeno i da je reč o agitatorima koje je ubacila Srpska napredna stranka ili, pak, Rusi", rekao je penzionisani američki diplomata.

Glas Amerike: Kako vidite okolnosti izbora i napetosti u srpskom društvu?

Kirbi: Počeću stavom OEBS-a [Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju] sa pres-konferencije gde je bilo reči o ubacivanim listićima. Čini se da je sa tim bilo mnoštvo problema. Poznato je da je bilo mnogo autobusa iz Bosne i Hercegovine i ličnih karata izdatih ljudima koji bi trebalo da žive u Beogradu što, međutim, nije slučaj.

Atmosfera u kojoj su održani izbori, kao i mediji u Srbiji, pod kontrolom su predsednika Srbije i Srpske napredne stranke. Malo je nezavisnih medija, tako da je za ljude koji nisu simpatizeri SNS-a teško da dođu do validnih informacija. Mnoštvo je bilo problema tokom izbornog dana - ljudi su hvatani dok su u glasačke kutije ubacivali lažne listiće. Dakle, sve to izmiče iz normi demokratskog procesa.

Glas Amerike: Srpske vlasti su iznele tvrdnje da su ih strane obaveštajne službe upozoravale na moguće proteste i nemire u Srbiji. Predsednik Vučić je, takođe, izneo tvrdnje da se jedna država, koju nije imenovao, mešala u izbore. Kao što ste pomenuli predsednik Srbije se jutro posle nereda sastao sa ruskim ambasadorom u Beogradu. Kako gledate na to?

Kirbi: Video sam i komentare vršioca dužnosti premijera da je dobila informacije ruske strane, tako da Vučić nije morao da ih imenuje, kada je ona to već učinila. Ako je bilo mešanja u izbore – za to je odgovorna Srpska napredna stranka i ono što je učinila medijima. Ugušila je nezavisne glasove. To je sprečilo da opozicija, putem televizije, dopre do građana. I tu je srž problema.

Glas Amerike: Posle susreta sa Vučićem, ruski ambasador je kao i nekoliko srpskih zvaničnika prethodnih dana uključujući i vršiteljku dužnosti premijera Anu Brnabić, istakao da su protesti podstaknuti sa Zapada i da imaju sličnost sa ukrajinskim Majdanom. Ipak, narod Ukrajine suprotstavio se predsedniku koji je želeo da obustavi proces evrointegracija i okrene zemlju ka Rusiji. Šta mislite o tome?

Kirbi: Vrlo je logično da se posle susreta sa Rusima pominje Majdan. Rusi se plaše volje naroda. Svedoci smo brojnih revolucija - Majdan u Ukrajini, slične stvari su se dešavale u Gruziji i Kirgistanu. Rusi se plaše volje naroda u slobodnom procesu. Bez uticaja na medije i slobodnim protokom informacija do birača. Hajde da to pogledamo sa strane logike: ako sagledate stavove Sjedinjenih Država i drugih zemalja, nelogično je da su se mešali u ove izbore. Naravno da pomažu glasove demokratije. Podržavamo sve koji smatraju da Srbija treba da ide ka EU.

Glas Amerike: Kako vidite stav SAD i međunarodne zajednice pošto su OEBS i druge nevladine organizacije utvrdile da je bilo neregularnosti tokom izbornog procesa u Srbiji?

Kirbi: Siguran sam da ste svesni stave Stejt departmenta u odgovoru na pitanje Glasa Amerike da li su izbori bili slobodni i pošteni… Odgovor je bio da je bilo dosta problema na tim izborima. Portparol Stejt departmenta je rekao da je bilo problema i pozvao Vladu Srbije da ih reši. Nisam video da je tim povodom bilo šta preduzeto. Tačnije, Vlada nije pokazala razumevanje za ljude koji su ukazivali na nepravilnosti – kritikujući ih zbog toga. Naravno, da su za njih izbori protekli prelepo i sjajno – zato što su pobedili. Da li su Sjedinjene Države mogle biti oštrije? Neki kažu da jesu.

Međutim, Vlada Srbije se nalazi pred ključnim testom. Mislim da u Srbiji nema veće mase spremne da svrgne gospodina Vučića. Iz različitih razloga stranka koju je predvodio je najpopularnija. Međutim, način na koji su dobijeni izbori iritira brojne građane Srbije. Mislim da je zapadnim partnerima dosta tvrdnji Srbije da podržava Zapad, dok se na unutrašnjem planu sprovodi antidemokratsko delovanje – oličeno u lošem izbornom procesu.

Glas Amerike: U pojedinim trenucima deluje da SAD imaju preblag stav. Da li bi Amerika ili ambasador Kristofer Hil (Christopher Hill) mogli reagovati oštrije ili učiniti nešto drugačije – odlučnije?

Kirbi: Neću kritikovati ambasadora Hila, dugogodišnjeg diplomatu kome je ovo treći mandat u Srbiji. Diplomate koriste govor koji priliči njihovoj funkciji, koji je blaži, i potrebno ga je čitati između redova. Dok sam čitao između redova onoga što je rekao diplomatskim govorom, najmanje jednom, prilično otvoreno je ukazao da izborni proces nije bio ispravan.

Međutim, za većinu posmatrača, diplomatski govor nije dovoljan. Izbori su bili užasni, ali to diplomate ne govore. Tako da će morati da sarađuje sa bilo kojom vladom koja se bude formirala. Ali, imamo i obavezu da radimo sa opozicijom i glasno ukažemo da se mora raditi bolje na organizaciji izbora. Mislim da je portparol Stejd departmenta bio jasan u vezi sa tim.

Glas Amerike: Čime bi međunarodni partneri mogli pomoći da se ublaže tenzije u Srbiji?

Kirbi: To zavisi od onoga što Vlada Srbije bude učinila. Ljudi kojima je stalo do slobodnih i poštenih izbora, a to je Zapad - ne Rusija, nemaju nameru da vrše invaziju. Ne dopada nam se nasilje na ulicama, ali ohrabrujemo mirne proteste. Ako nečim niste zadovoljni, važno je da to kažete. Tako da sam siguran da će predstavnici brojnih ambasada razgovarati sa ljudima iz opozicije.

Takođe, očekujem da će, ne samo Rusi, razgovarati sa gospodinom Vučićem. Mislim da će u nekom trenutku Srpska napredna stranka i gospodin Vučić morati da odluče žele li da imaju zatvoreno društvo i zabrane, pak ili žele otvorenije društvo u kome se slobodno može izraziti mišljenje i prebrojati glas. A, da to ne budu glasovi koji su fantomski.