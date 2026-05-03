Treća godišnjica masovnog ubistva u osnovnoj školi u Beogradu

Paljenjem sveća i odavanjem pošte stradalima obeležava se treća godišnjica masovnog ubistva u beogradskoj osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar".

Devetoro đaka i školskog čuvara je 3. maja 2023, u vreme nastave, ubio maloletni učenik te škole - pucajući na njih iz očevog pištolja. Ranio je petoro đaka i nastavnicu.

Ubijeni su: Mara Anđelković, Bojana Asović, Angelina Aćimović, Ana Božović, Adriana Dukić, Ema Kobiljski, Katarina Martinović, Sofija Negić, Andrija Čikić i Dragan Vlahović.

Poštu ubijenima odaju članovi porodica, prijatelji i drugi građani.

To se čini i upisivanjem u Knjigu sećanja kod škole, od 8.40 sati, što je vreme kada je zločin počinjen.

Deo Ulice kralja Milutina u centru grada, u kojoj je škola, zatvoren je za saobraćaj i pretvoren u "prostor tišine".

Celodnevni komemorativni program organizuje se i u parku Tašmajdan.

Maloletnom počiniocu masovnog ubistva ne može da se sudi, jer je u to vreme imao manje od 14 godina. Postupak se vodi protiv njegovih roditelja.

U toku je ponovljeno suđenje pred Višim sudom u Beogradu, nakon što je Apelacioni sud ukinuo prvostepenu presudu kojom su osuđeni na višegodišnje kazne zatvora.

Dan posle masovnog ubistva u školi u Beogradu, 4. maja 2023, dvadesetjednogodišnji Uroš Blažić ubio je devetoro i ranio trinaestoro, uglavnom mladih ljudi, u selima Malo Orašje i Dubona kod Mladenovca.

U Srbiji se 3. i 4. maj obeležavaju se kao Dani sećanja na žrtve masovnih ubistava.

Ministarstvo prosvete je ove godine preporučilo osnovnim i srednjim školama da se učenici ne ocenjuju od 4. do 8. maja, kada se obeležava Nedelja sećama i zajedništva.

Tokom naredne sedmice, škole širom Srbije će organizovati aktivnosti kako bi se izrazilo poštovanje prema žrtvama.