Sud odredio pritvor smenjenom načelniku beogradske policije osumnjičenom za prikrivanje pokušaja ubistva

Viši sud u Beogradu odredio je pritvor uhapšenom načelniku beogradske policije pošto je saslušan zbog sumnje da je prikrivao pokušaj ubistva, preneli su mediji.

Milić je uhapšen 15. maja pod sumnjom da je izvršio više krivičnih dela u cilju prikrivanja ubistva u pokušaju u restoranu u Beogradu 12. maja, nakon čega je, sutradan, prijavljen nestanak A.N, saopštilo je Više javno tužilaštvo.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije je nakon hapšenja Milića objavilo da on više nije načelnik Policijske uprave Beograda.

Tužilaštvo nije objavio detalje o muškarcu za kojim se i dalje traga, a mediji prenose da je reč o Aleksandru Nešoviću kojeg dovode u vezu sa jednom od beogradskih kriminalnih grupa.

Sud u Beogradu je Miliću odredio pritvor, koji može trajati najviše 30 dana, navodeći da okolnosti ukazuju da će u slučaju boravka na slobodi uništiti, sakriti, izmeniti ili falsifikovati dokaze ili tragove krivičnog dela, kao i da će ometati postupak uticanjem na svedoke, navela je televizija N1.

Viši sud je naveo da se Milić tereti za krivična dela neprijavljivanje krivičnog dela i počinioca i pomoć počiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

U okviru slučaja, pored Milića istragom je obuhvaćeno još devet osoba.

Tužilaštvo je 14. maja objavilo da su dve osobe uhapšene zbog sumnje da su izvršili ubistvo u pokušaju. Dan kasnije saopšteno je da je uhapšen i osumnjičeni koji im je pomagao u pokušaju bekstva.

Uhapšena su i tri policajca i vlasnik i konobar restorana na Senjaku. Radio televizija Srbije prenela je da su uhapšeni policajci članovi Milićevog obezbeđenja. Pod optužbom da je u lokal donela pištolj, uhapšena je i supruga osumnjičenog koji je pucao.

Više javno tužilaštvo je saopštilo da je Milić saslušan zbog postojanja sumnje da je kao načelnik Policijske uprave za grad Beograd izvršio više krivičnih dela u cilju prikrivanja izvršenog krivičnog dela teško ubistvo u pokušaju u restoranu na Senjaku u Beogradu.