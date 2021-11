SDP najavljuje inicijativu za izglasavaje nepoverenja Vladi Crne Gore

Predsednik opozicione Socijaldemokratske partije Raško Konjević najavio je da će sledeće nedelje podneti inicijativu za izglasavaje nepoverenja Vladi Crne Gore.



"Mislimo da svi konstituenti iz većine treba da podrže tu inicijativu jer niko ne podržava vladu", kazao je Konjević za Radio-televiziju Crne Gore.



On je komentarišući najavu mogućnosti formiranja manjinske vlade kazao je da je to jedna ideja.



U Crnoj Gori se sve više spekuliše o mogućnosti formiranja manjinske vlade koju bi činila URA Dritana Abazovića i manjine.



Funkcioner vladajućeg Demokratskog fronta Milan Knežević kazao je, večeras, komentarišući mogućnost da se formira manjinska vlada u kojoj bi bila URA a podržala Demokratska partija socijalista (DPS), to bilo izigrivanje izborne volje.



On je komentarisao izjavu lidera Albanske alternative Nika Đeljošaja koji je kazao da su manjinske stranke spremne da podrže vladu koju bi vodio lider URE Dritan Abazović a manjinski podržao DPS.



"Nije tajna da su kolege iz manjinskih stranaka već duže vreme u kontaktu i da je ovo što je rekao Nik Đeljošaj rezultat toga. Što se DF-a tiče naš stav je jasan – mi smo većini poslali jasnu platformu da se do 10. decembra izjasne da li su za formiranje nove vlade. Ako bi se ovo desilo jasno je da bi to bilo prekrajanje izborne volje", rekao je on.



Lider Demokratske Crne Gore i predsednik Skupštine Aleksa Bečić kazao je da njegova partija neće podržati manjinsku vladu koja znači prekrajanje izborne volje građana.



On je rekao da u tome Demokrate nikada nisu i neće učestvovati.



"Nećemo dati podršku manjinskoj vladi koju bi činili i oni koje su građani tražili da smenimo, a ne da ponovo vrše vlast. Ako neko ima takve ambicije neka to odmah učini sutra, jer to je voz u kom karta, ne da je besplatna, već se unapred dobro plaća. To može učiniti odmah da se ne bi igrali trikova, podizanja cena, trgovine jer to sve može da pojede politička inflacija", rekao je Bečić.



Crnogorski premijer Zdravko Krivokapić kazao je ranije u četvrtak da bi formiranje manjinske vlade bio rizičan potez.



Iz URA nisu danas komentarisali incijativu lidera Albanske alternative.



Lider URA, Dritan Abazović 18. novembra, ipak, nije isključio mogućnost formniranja manjinske Vlade.



"Manjinska vlada kao opcija postoji, ja ne znam kako se do nje može doći, jer postojeća vlada funkcioniše uprkos problemima. Da li može da se napravi manjinska, politička, tehnička, rekonstrukcija", kazao je Abazović.