Međunarodna zajednica po drugi put bira Šmitovog nasljednika

Upravni odbor Savjeta za provođenje mira (PIC) se sastaje po drugi put ovog mjeseca, u pokušaju da izabere novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu.

Za Radio Slobodna Evropa je potvrđeno da je sjednica PIC-a u toku u Sarajevu.

Na prvoj sjednici, održanoj 3. i 4. juna, države članice nisu uspjele doći do dogovora o nasljedniku visokog predstavnika Kristijana Šmita (Christian Schmidt), koji je najavio svoj odlazak sa te funkcije nakon nešto manje od pet godina.

Dok Sjedinjene Države podržavaju italijanskog diplomatu Antonija Zanardija Landija – koji ima i podršku svoje zemlje – druge članice EU u PIC-u predlažu francuskog diplomatu Renea Trokaza (Trocaz).

Prošle sedmice je za RSE iz State Departmenta rečeno da oni očekuju da će novi visoki predstavnik preuzeti dužnost do kraja juna.

Ni oni, ali ni druge zemlje članice PIC nisu precizirale šta će se desiti sa Kancelarijom visokog predstavnika (OHR) ako ne dođe do dogovora do ovog roka, koji nije obavezujući.

PIC je međunarodno političko tijelo zaduženo za nadgledanje i provođenje Dejtonskog sporazuma, a njegov Upravni odbor – u kojem se nalaze ključne zapadne države i međunarodni akteri – zadužen je za izbor novog visokog predstavnika.

OHR je uspostavljen 1995. godine Aneksom 10 Dejtonskog sporazuma, kao ključni mehanizam nadzora nad civilnom implementacijom mira.

Od tada je ovu funkciju obavljalo osam visokih predstavnika, a Šmit je deveti na toj poziciji.

Tokom godina, visoki predstavnik dobio je Bonska ovlaštenja, koje omogućavaju donošenje obavezujućih odluka, uključujući nametanje zakona i smjene zvaničnika.

Iako zamišljen kao privremeni instrument, OHR i je do danas ostao ključni faktor stabilnosti Bosne i Hercegovini.