State department očekuje da će novi visoki predstavnik u BiH preuzeti dužnost do kraja juna

"Očekujemo da će novi visoki predstavnik preuzeti dužnost do kraja juna i da će Christian Schmidt napustiti funkciju visokog predstavnika u junu".

Ovo se navodi u odgovoru State departmenta za Radio Slobodna Evropa (RSE) u vezi imenovanja novog visokog predstavnika u BiH, nakon što je postavljen politički cilj da se do 30. juna imenuje Schmidtov nasljednik.

Riječ je o roku koji nije pravno obavezujući, već je definisan kao politički cilj nakon sjednice Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira, održane 3. i 4. juna u Sarajevu, kada nije postignut konsenzus o nasljedniku Christiana Schmidta.

Nakon toga je najavljeno da će se konsultacije nastaviti do kraja mjeseca, kako bi se omogućila primopredaja dužnosti.

"Bilo je javno i široko očekivano da će na sastanku 3–4. juna Vijeće za provedbu mira (PIC) izabrati novog visokog predstavnika kako bi osiguralo stabilnost u Bosni i Hercegovini. Delegacija Sjedinjenih Američkih Država nastojala je postići konsenzus oko zajedničke vizije i podrške dobro kvalifikovanom kandidatu Italije.

Sjedinjene Američke Države primaju k znanju neuspjeh evropskih partnera da postignu konsenzus oko evropskog kandidata i razočarane su što su te podjele spriječile PIC da izvrši svoj zadatak izbora novog visokog predstavnika", navodi se u odgovoru State departmenta za RSE.

Ističe se i kako Sjedinjene Američke Države "odaju priznanje Christianu Schmidtu za godine predane službe u Bosni i Hercegovini kao drugom najdugovječnijem visokom predstavniku od uspostavljanja te funkcije, kao i za njegov rad na izgradnji institucija suverene Bosne i Hercegovine".

Iz State departmenta navode i da Sjedinjene Američke Države nastavljaju podržavati Dejtonski mirovni sporazum i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine.

Zbog čega je spor u imenovanju?

Ključni spor je oko podrške Antoniu Zanardiju Landiju, italijanskom diplomati. Prethodno je iz italijanske ambasade za RSE rečeno kako ta država i dalje stoji iza ovog kandidata.

S druge strane, francuski diplomata Rene Trocaz je favorit većine članica PIC-a iz EU i Velike Britanije.

Polovinom mjeseca, za RSE su iz ambasada Njemačke, Italije i Velike Britanije, naglasili da se konsultacije nastavljaju i da postoji opredijeljenost za postizanje konsenzusa. Istaknuta je važnost jedinstva međunarodne zajednice i očuvanja stabilnosti Bosne i Hercegovine, ali bez konkretnih odgovora o uzrocima neslaganja ili mogućim rješenjima.

Ni jedna od ovih zemalja nije precizirala šta će se desiti ukoliko dogovor izostane do kraja juna, niti postoji li alternativni scenarij.

Schmidt, koji je podnio ostavku u maju, ostaje na funkciji do izbora novog visokog predstavnika.

Kancelarija visokog predstavnika uspostavljena je 1995. godine Aneksom 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, kao ključni mehanizam nadzora nad civilnom implementacijom mira.

Od tada je ovu funkciju obavljalo osam visokih predstavnika, a Christian Schmidt, imenovan 2021. godine, deveti je na toj poziciji.

Tokom godina, visoki predstavnik dobio je Bonska ovlaštenja, koje omogućavaju donošenje obavezujućih odluka, uključujući nametanje zakona i smjene zvaničnika.

Iako zamišljen kao privremeni instrument, OHR i je do danas ostao ključni faktor stabilnosti Bosne i Hercegovini.