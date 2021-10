Festival 'Mirdita, dobar dan' otvoren u Prištini

Dokumentarnim filmom “Zaceli me” (“Hold me right”) Danijele Štajnfeld, koji govori o seksualnom nasilju, u Prištini je 14. oktobra otvoreno osmo izdanje festivala "Mirdita, dobar dan!".



Film “Zaceli me” sadrži intimne priče i svedočenja osoba koje su preživele silovanje, ali i počinilaca seksualnog nasilja.



Ovo je prvi put da se festival "Mirdita, dobar dan!"u punom kapacitetu održava u Prištini.



Festival organizuju NVO "Integra", Inicijativa mladih za ljudska prava, forum ZFD, DAM Festival i Građanske inicijative, uz podršku Fondacije za otvoreno društvo Kosova.



Igor Đurić iz Inicijative mladih za ljudska prava rekao je da organizatori pokušavaju da pokrenu pitanja u vezi odnosa Kosova i Srbije, Srba i Albanaca, ali na drugačiji način, odnosno ne na način kako to rade političari.



"Ovaj festival pomaže da se Srbi i Albanci bolje razumeju", rekao je on.



Kuštrim (Koliqi) Kolići iz Integre je ocenio da je festival "Mirdita, dobar dan!" jedan od malobrojnih inicijativa putem koje Srbi i Albanci sarađuju.



"I ove godine ćemo nastaviti promovisanje zajedničkih vrednosti bez obzira na negativan narativ koji postoji u obe zemlje", rekao je on i dodao da je ovaj festival simbol jedinstva i spajanja dva naroda.



U okviru festivala, koji traje do 16. oktobra, biće organizovane i debate, promocija knjige, koncerti...



U muzičkom delu festivala prištinskoj publici će se 15. oktobra predstaviti pijanistkinje Branka Parlić i Nataša Penezić, članice sastava “Pavana and more”.



Tu je i debata na temu “Kultura kao političko sredstvo”, koja će biti održana 16. oktobra a raspravljaće se o razaranju kulturnog nasleđa, ratnohuškačkoj umetnosti, muzici i filmovima koji su širili mržnju i pripremali teren za rat, ali i o artivizmu - angažovanoj umetnosti i načinima njene upotrebe u zagovaranju mira i njegovoj izgradnji.



Cilj festivala je da se se susretima srpskih i kosovskih društvenih i kulturnih zajednica iniciraju promene i stvori tradicija saradnje kojom će biti dat doprinos trajnoj normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine.



Na festivalu u Prištini publici se predstavlja kulturna scena Srbije dok se publici u Beogradu predstavljaju umetnici i izvođači koji predstavljaju modernu kosovsku kulturnu scenu.

Ranijih godina ovaj festival u Beogradu su pratili incidenti koje izazivaju desničarske grupe.