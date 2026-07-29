Američki Senat podržao prijedlog zakona za uvođenje sankcija Rusiji

Američki senat glasao je 86 na prema 12 za nastavak razmatranja zakonskog prijedloga čiji je cilj pojačati ekonomski pritisak na Rusiju i Iran. Glasanje je viđeno kao jedan od najsnažnijih signala podrške Ukrajini otkako se američki predsjednik Donald Trump vratio na vlast.

Proceduralno glasanje, održano nekoliko sati nakon sahrane senatora Lindseyja Grahama iz Južne Karoline, glavnog autora zakona, uslijedilo je neposredno nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski iza zatvorenih vrata uputio lični apel senatorima. Zelenski je glasanje pratio iz galerije Senata.

Zakon, zvanično nazvan "Lindsey O. Graham Zakon o sankcijama protiv Rusije i Irana iz 2026. godine" ovlašćuje Trumpa da uvede carine do 200 posto najvećim svjetskim kupcima ruske nafte i prirodnog gasa, uz proširenje sankcija usmjerenih na ruske finansijske institucije, političke elite, oligarhe i "flotu iz sjene" koja se koristi za zaobilaženje postojećih ograničenja. Također produžava sankcije Iranu do 2031. godine.

Iako zakon još uvijek mora proći konačno glasanje u Senatu, a zatim i razmatranje u Predstavničkom domu, uvjerljiva podrška naglasila je rijedak dvostranački konsenzus da ekonomski pritisak ostaje jedno od najmoćnijih sredstava Washingtona protiv Moskve.

Tokom večeri senatori su više puta isticali da zakon nije samo još jedan paket sankcija, već strateški pokušaj da se predsjedniku Vladimiru Putinu uskrate prihodi kojima Rusija finansira rat u Ukrajini.

Zelenski apelovao senatorima

Nakon sastanka sa senatorima, Zelenski je rekao da zakon ima značaj koji daleko nadilazi njegov neposredni ekonomski učinak.

"Ovaj zakon je veoma važan", rekao je Zelenski. "Pritisak sankcijama na Rusiju je veoma važan. Ne radi se samo o novcu koji Rusija koristi za finansiranje ovog rata. To je također veliki signal Evropi, veliki signal Ukrajini i velika podrška našem narodu."

Izrazio je nadu da će zakon postati zakon, navodeći da je zahvalan na dvostranačkoj raspravi i optimističan u pogledu pozitivnog ishoda.

Osim sankcija, Zelenski je rekao da se razgovor u velikoj mjeri odnosio na potrebe Ukrajine na ratištu, posebno na jačanje domaće odbrambene industrije.

Rekao je da Ukrajina želi proširiti proizvodnju sistema sposobnih za uništavanje iranskih dronova Shahed i ruskih dronova, uz nastavak razvoja savremenih sposobnosti elektronskog ratovanja.

Istovremeno je naglasio da je dodatna protivzračna odbrana najhitnija vojna potreba Kijeva.

"Pravi problem su antibalistički sistemi i antibalističke rakete", rekao je Zelenski, dodajući da je te potrebe ranije prenio i američkom predsjedniku Donaldu Trumpu.

Njegove izjave odražavaju sve dosljedniju poruku Ukrajine da, iako podrška na ratištu ostaje neophodna, trajni ekonomski pritisak na Moskvu postaje jednako važan za skraćivanje rata.

Ekonomsko oružje protiv Putina

Predsjedavajući Odbora Senata za vanjske poslove republikanski senator Jim Risch iz Idaha, rekao je da je zakon pažljivo usaglašavan s Bijelom kućom tokom dužeg vremenskog perioda.

"Postojala je velika dvostranačka podrška", kaže Risch. "Predsjednik je pomogao. Radili smo s predsjednikom na tome. Ovo je prava stvar koju treba učiniti u ovom trenutku."

Pozvao je Predstavnički dom da djeluje brzo nakon što Senat završi usvajanje zakona.

Risch je također istakao izjave koje su tokom sastanka sa senatorima dali i Zelenski i finski predsjednik Alexander Stubb, rekavši da oba lidera vjeruju da bi zakon mogao imati učinak jednak ili čak veći od razvoja događaja na ratištu.

"Ovaj zakon može imati veći učinak od bilo čega što se dešava na ratištu", kaže Risch, tvrdeći da presijecanje ruskih izvora prihoda direktno pogađa Putinovu sposobnost da nastavi rat.

Demokratski senator Richard Blumenthal iz Connecticuta, Grahamov glavni demokratski partner u izradi zakona tokom proteklih godinu i po dana, glasanje je nazvao "izuzetno snažnim glasom za Ukrajinu".

"Borba Ukrajine je naša borba", rekao je Blumenthal, tvrdeći da će zakon zaustaviti "tok krvavog novca" kojim se finansira ruska invazija.

Odgovarajući na pitanje o poruci koja se šalje Putinu, Blumenthal je rekao:

"Ovaj zakon poručuje Vladimiru Putinu: tvoji dani rata su odbrojani. Na strani si koja gubi. Bolje je da sada sjedneš za pregovarački sto nego da žrtvuješ još života, rasipaš još novca, uništiš svoju ekonomiju i svoj ugled u svijetu. Amerika stoji uz Ukrajinu", rekao je.

Republikanski senator Roger Wicker iz Mississippija opisao je glasanje kao "više od odavanja počasti" Grahamu, nazvavši ga uvjerljivim dvostranačkim dokazom da zakonodavci širom političkog spektra podržavaju povećanje ekonomskog pritiska na Rusiju.

Ipak, upozorio je da Ukrajinu i dalje očekuju teški mjeseci.

"Zamah je na strani Ukrajinaca", rekao je Wicker, "ali zima dolazi za samo nekoliko mjeseci i ima još mnogo toga što treba uraditi."

Demokratska senatorica Jeanne Shaheen iz New Hampshirea rekla je da zakon nije osmišljen samo kako bi kaznio Rusiju, već kako bi eliminisao finansijski motor koji pokreće njenu vojnu kampanju.

"Cilj ovog zakona je presjeći novac koji pokreće ovaj rat", rekla je.

Shaheen je istakla da je zakon posebno usmjeren na ruski izvoz energenata i flotu iz sjene koja prevozi naftu, navodeći Kinu kao najvećeg kupca ruske energije.

Ocijenila je da smanjenje ruskih prihoda ima i šire geopolitičke posljedice zbog podrške koju Peking pruža Moskvi.

Republikanska senatorica Katie Britt iz Alabame predstavila je glasanje kao odavanje počasti Grahamu, ali i demonstraciju američke odlučnosti.

"Čuli smo predsjednika Zelenskog u ovoj prostoriji, a zatim smo izašli i nešto učinili", rekla je Britt.

"Pokazali smo svijetu da stojimo uz snagu, da stojimo uz mir i da stojimo uz Ukrajinu."

Podsjetila je da je Graham kolegama govorio kako vjeruje da će, uprkos njegovoj dugoj senatorskoj karijeri, upravo ovaj zakon postati najznačajnije dostignuće njegove javne službe.

Na meti najveći kupci ruske energije

Jedna od ključnih odredbi zakona jeste usmjerenost na zemlje koje nastavljaju kupovati rusku naftu i prirodni gas uprkos ruskoj invaziji na Ukrajinu.

Senatori su više puta naglasili da je zakon značajno sužen u odnosu na ranije verzije kako bi se izbjeglo kažnjavanje američkih saveznika, a ekonomski pritisak usmjerio na glavne kupce koji finansiraju ruski rat.

Blumenthal je rekao da zakon ovlašćuje, ali ne obavezuje predsjednika da uvede carine do 200 posto za pet najvećih kupaca ruske nafte i gasa, kao i za zemlje koje najviše pomažu Rusiji da zaobiđe postojeće sankcije.

"Pažljivo je oblikovan kako bismo bili sigurni da ne pogađamo naše saveznike", rekao je. "Budimo potpuno otvoreni: Kina i Indija su ovdje glavni krivci."

Prema Blumenthalovim riječima, nedavne američke carine uvedene Indiji pokazale su potencijalnu efikasnost ovog pristupa jer su doprinijele značajnom smanjenju indijske kupovine ruske nafte.

On smatra da kombinacija carina i sankcija stvara snažan ekonomski pritisak koji bi na kraju mogao natjerati Moskvu na pregovore.

Zakon također produžava sankcije Iranu do 2031. godine, što odražava stav senatora da su ruska i iranska sigurnosna saradnja sve više isprepletene kroz isporuke dronova i vojne tehnologije iz Teherana.

Fokus se seli na Predstavnički dom

Uprkos uvjerljivoj dvostranačkoj podršci u Senatu, zakon se i dalje suočava s još jednom preprekom.

Predstavnički dom neće zasjedati prije kraja pauze u avgusti, što odgađa konačno usvajanje u Kongresu.

Ipak, senatori su izrazili uvjerenje da će glasanje u utorak navečer stvoriti dodatni zamah.

Nekoliko zastupnika istaklo je da su sastanku Zelenskog sa senatorima prisustvovali i članovi Predstavničkog doma iz obje stranke, što smatraju ohrabrujućim znakom.

Shaheen je priznala da među pojedinim demokratama u Predstavničkom domu postoje zabrinutosti zbog predsjedničkih ovlaštenja za uvođenje carina, ali je ustvrdila da mnogi kritičari još nisu upoznati s izmjenama unesenim tokom pregovora.

Blumenthal je također rekao da bi zastupnici koji ozbiljno žele podržati Ukrajinu trebali stati iza kompromisa postignutog u Senatu jer ima podršku Bijele kuće i najveće izglede da postane zakon.

Za Zelenskog, koji je taj dan proveo između sastanaka s predsjednikom Trumpom, senatorima i prisustva sahrani Grahama, glasanje je predstavljalo još jednu potvrdu da, uprkos političkim podjelama u Washingtonu, dvostranačka podrška Kongresa Ukrajini ostaje snažna.

Uvjerljivo proceduralno glasanje sa 86 prema 12 glasova, uz ponovljene dvostranačke poruke da "Amerika stoji uz Ukrajinu", poslalo je možda i najjasniju poruku dana: Kongres namjerava povećati ekonomsku cijenu ruskog rata.