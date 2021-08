Godfrey: Netačno da su kompanije društvenih medija u Srbiji pod kontrolom SAD

Netačno je da su kompanije društvenih medija pod kontrolom Sjedinjenih Američkih Država, izjavio je američki ambasador u Srbiji Entoni Godfri (Anthony Godfrey).

On je na svom nalogu na društvenoj mreži Tviter (Twitter) napisao 24. avgusta da je uznemiren medijskim izveštajima koji obeležavaju nezavisne novinare i organizacije civilnog društva kao strane agente i iznose tvrdnje da su kompanije društvenih medija pod kontrolom Stejt Departmenta SAD.

"To su netačne tvrdnje, i ne samo to, one su opasne", naveo je ambasador Godfri.

On je dodao, kako se izrazio, da je u pitanju tipična strategija Kremlja koja će Srbiju odvesti još dalje od njenog strateškog prioriteta, članstva u Evropskoj Uniji.

“Dobitna formula za Srbiju je da vlast vrednuje doprinos snažnog građanskog društva i vitalnih nezavisnih medija. Otvoreni dijalog i demokratska debata su ključne evropske i srpske vrednosti“, napisao je Godfri.

Kompanija Tviter 17. avgusta na svojoj platformi je Radio-televiziju Srbije (RTS), Radio-televiziju Vojvodine (RTV), listove Politika, Kurir i Informer, agenciju Tanjug, televizije B92, Prva, Pink i Hepi označila natpisom "Medij koji sarađuje sa Vladom Srbije".

Istog dana predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da srpska vlada ne plaća najveći deo tih medija i slučaj povezao sa ukidanjem Tviter naloga bivšem američkom predsedniku Donaldu Trampu.

"To dovodi do pitanja ko je u stvari cenzor. Oni bi voleli to da budu. Oni plaćaju Glas Amerike, BBC, ali njih nisu stavili da sarađuju sa vladom. A oni su vladini mediji", rekao je između ostalog Vučić.

Na sličan način odluku Tvitera na svom nalogu na toj društvenoj mreži prokomentarisala je predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić.

Ministarstvo kulture i informisanja Srbije saopštilo je 17. avgusta da je iznenađeno postupkom Tvitera.

“Obeležavanje medija i njihovih urednika ili rukovodstva, nebitno od koga da dolazi, nepoželjno je i ne vodi demokratskom dijalogu kojem mi kao društvo težimo“, saopštilo je to ministarstvo.

Ričard Grenel (Richard Grenell), bivši izaslanik nekadašnjeg predsednika SAD Donalda Trampa (Trump) za dijalog Beograda i Prištine, podržao je Vučićevu kritiku na račun Tvitera.

"Licemerje Tvitera u punom ‘sjaju’ – i svetskim liderima je dosta. Tviter gubi uticaj“, napisao je 20. avgusta Grenel u tvitu u kom je obuhvatio i nalog predsednika Srbije.

Pojedini mediji koje je Tviter označio da sarađuju sa Vladom najavili su žalbe toj kompaniji.