Ambasador SAD u BiH: 'Dodik je na opasnom putu'

Američki ambasador u BiH, Michael Murphy izjavio je 15. septembra da je predsjednik bh. entiteta Republika Srpska, Milorad Dodik angažovan na vrlo opasnom putu i da provocira konfrontaciju sa međunarodnom zajednicom u Bosni i Hercegovini.

"To je bezobzirno, to će dovesti do izolacije ili još goreg stanja po RS", rekao je američki ambasador u Bosni i Hercegovini.

Ocijenio je da Dodik to radi pokušavajući da "izbjegne ličnu odgovornost za sopstveno djelovanje", bez obzira, kako je istakao, da li to uključuje kršenje Ustava BiH, njegovo loše vođenje ili neuspjeh u vršenju izvršne vlasti u Republici Srpskoj.

"Kako on to radi? Sebe predstavlja kao avatara Srba. Misli da je car Lazar i traži od svih da izađu na Kosovo polje i bore se za njega i žrtvuju se za njega… Ali nije izabrao nebesko carstvo, on je itekako izabrao da se obogati na račun ljudi koje poziva da izađu da ga brane, ovdje u zemaljskom carstvu", naveo je Murphy.

Prema njegovim rečima, ljudi u RS od svega toga ne dobijaju dobru vlast, već vlast koja im narušava osnovne slobode, poput slobode medija, slobode okupljanja, slobode govora.

Murphy je rekao da Dodik stalno "plasira raznovrsne sulude teorije zavere" i da su mu "uvijek svi drugi krivi za probleme koje sam stvara", naglašavajući da se međunarodna zajednica u tome neće takmičiti s njim.

"Niti ćemo se gađati blatom i razmjenjivati uvrede s njim. Naš je posao da se zaštiti suverenitet, teritorijalni integritet i multietničnost BiH", naveo je on.

Još je kazao da Dodik "ima problem sa sobom, ali i sa zakonom", naglašavajući da se Republika Srpska nije niti će se otcijepiti od BiH.

Murphy je negirao da je BiH "na ivici rata", ali je upozorio da će međunarodna zajednica reagovati kada neko potkopava Dejtonski sporazum.

"SAD, a ni drugi, neće mirno posmatrati ako Dodik cijepa Dejton. Biće reakcija i posljedica za svakog ko to uradi", rekao je on, navodeći da su na raspolaganju sankcije, kao i pojačane snage EUFOR-a u BiH.

Dalje je upozorio lidera HDZ BiH Dragana Čovića da Ustavni sud BiH neće biti "nacionalna ili stranačka institucija".

Istakao je i da državna imovina pripada državi BiH.

Govoreći o lideru Stranke demokratske akcije (SDA) Bakiru Izetbegoviću, američki ambasador je kazao da je Izetbegović nedavno govorio o tome kako je nasljedio stranku na način "kao da je on posjeduje".

"On nije ni kralj ni sultan. Ne možete nasljediti stranku, bira vas članstvo stranke kako biste vodili stranku u ime svih njih. Alija Izetbegović je to shvatao, Sulejman Tihić je to shvatao. Nisam baš siguran da Bakir Izetbegović to razumije", naveo je Murphy.

Dodao da prilično siguran da Izetbegović zbog toga sada ne sjedi u zgradi Predsjedništva BiH, već Denis Bećirović iz SDP-a.