SAD produžile izuzeće od sankcija za rusku naftu dok Besent traži strože sankcije Iranu

Ministarstvo finansija SAD produžilo je u ponedeljak za još 30 dana izuzeće od sankcija koje omogućava zemljama u riziku da kupuju rusku naftu koja se isporučuje na moru, pošto poremećaji u snabdevanju povezani sa sukobom SAD i Izraela s Iranom nastavljaju da potresaju globalna energetska tržišta.

"Ministarstvo finansija SAD izdaje privremenu opštu licencu od 30 dana kako bi najranjivijim državama omogućilo privremeni pristup ruskoj nafti koja je trenutno na moru", naveo je ministar finansija Skot Besent (Scott Bessent) na X.

Besent je rekao da će izuzeće "pomoći u stabilizaciji fizičkog tržišta sirove nafte i osigurati da nafta stigne do energetski najranjivijih zemalja", dok će istovremeno ograničiti mogućnost Kine da skladišti rusku naftu po sniženim cenama.

Ova odluka ističe sve teže balansiranje s kojim se suočavaju Vašington i njegovi saveznici dok nastoje da održe pritisak na Moskvu zbog rata u Ukrajini, a istovremeno pokušavaju da spreče veći energetski šok povezan s eskalacijom tenzija s Iranom.

Prethodno izuzeće je isteklo tokom vikenda pre nego što je obnovljeno pošto je nekoliko siromašnijih zemalja tražilo više vremena da obezbede snabdevanje koje je poremećeno zatvaranjem brodskih ruta u Persijskom zalivu, rekao je izvoru upoznat s odlukom. Te zemlje nisu imenovane.

Tržišta nafte su i dalje nestabilna uprkos produženju izuzeća. Brent sirova nafta je u ponedeljak poskupela za oko 1,5 odsto na oko 111 dolara po barelu usled zabrinutosti oko snabdevanja iz Persijskog zaliva.

Besent vrši pritisak na saveznike u vezi s Iranom

Govoreći u Parizu tokom sastanka ministara finansija iz Grupe sedam vodećih industrijalizovanih zemalja, Besent je pozvao saveznike da pojačaju sprovođenje sankcija prema Teheranu, iako su se pojavili izveštaji da Vašington možda razmatra ograničeno ublažavanje sankcija u okviru širih diplomatskih pregovora.

"Pozivamo sve naše saveznike iz G7, a zapravo i sve naše saveznike i ostatak sveta, da slede režim sankcija, kako bismo mogli da suzbijemo nezakonite finansije koje pokreću iransku ratnu mašineriju i da vratimo taj novac iranskom narodu", rekao je Besent novinarima.

Iranska poluzvanična novinska agencija Tasnim izvestila je da je Vašington predložio privremeno ublažavanje sankcija za iransku naftu u okviru razgovora usmerenih na ponovno otvaranje Ormuskog moreuza i napredovanje ka mogućem mirovnom sporazumu.

Prema izveštaju, koji se poziva na izvor blizak pregovorima, ublažavanje sankcija stupilo bi na snagu tek pošto se postigne konačni sporazum.

O tvrdnjama Tasnima nije bilo komentara iz Vašingtona.

Izuzeće od sankcija na rusku naftu prvi put je uvedeno u martu pošto su američko-izraelski napadi na Iran izazvali strah od nestašice i naglih skokova globalnih cena sirove nafte.

Iako je mera malo doprinela smanjenju cena, ona je omogućila glavnim kupcima, uključujući Indiju, da nastave da uvoze rusku sirovu naftu uprkos proširenim američkim sankcijama usmerenim na energetski sektor Moskve.

Kijev poziva na veći pritisak na Rusiju

Na istom skupu G7, ukrajinski ministar finansija Sergej Marčenko pozvao je saveznike da uvedu dodatne sankcije Rusiji.

"Moramo da nastavimo da vršimo pritisak na Rusiju, da uvedemo dodatne sankcije Rusiji", rekao je Marčenko.

Neki analitičari rekli su da ponovljena produženja izuzeća ukazuju na to kako pritisci na energetska tržišta ograničavaju napore Zapada da ekonomski izoluje Moskvu.

"To je bilo jednostavno neizbežno", rekao je za RSE Bret Erikson (Brett Erickson), stručnjak za sankcije u kompaniji Obsidian Risk Advisors. "Kada je taj presedan uspostavljen, osigurao je buduća produženja do normalizacije."