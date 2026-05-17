SAD vratile sankcije na rusku naftu posle isteka izuzeća na kaznene mere

Administracija Donalda Trampa (Trump) pustila je da istekne kontroverzno izuzeće od sankcija na rusku naftu koja se isporučuje morem, što je privremeno omogućavalo zemljama poput Indije da nastave da kupuju rusku sirovu naftu uprkos naporima Zapada da sreže prihode Moskve u ratno vreme.

Ovaj potez, koji je stupio na snagu u subotu pošto je Ministarstvo finansija odbilo da obnovi Opštu licencu 134B, ističe sve teže balansiranje Vašingtona između pojačanog pritiska na Kremlj i sprečavanja daljih poremećaja na globalnim energetskim tržištima usled iranskog sukoba i nestabilnost oko Ormuskog moreuza.

Izuzeće, prvi put uvedeno u martu i produženo u aprilu, omogućilo je transakcije koje uključuju određene ruske naftne isporuke koji su već bili utovareni na tankere pre nego što je ta mera stupili na snagu.

Zvaničnici administracije branili su meru kao privremenu zaštitnu za sprečavanje dubljeg globalnog energetskog šoka, pošto su borbe na Bliskom istoku podigle cene nafte i ugrozile ključne brodske rute.

Kritičari u Vašingtonu i Kijevu, međutim, tvrdili su da je politika praktično donela Moskvi finansijsko olakšanje u trenutku kada su SAD i njihovi evropski saveznici pokušavali da pooštre ekonomski pritisak na Rusiju zbog rata protiv Ukrajine.

Članovi Kongresa kritikuju izuzeće

Dve istaknute demokratske senatorke, Džin Šahin (Jeanne Shaheen) i Elizabet Voren (Elizabeth Warren), u petak su pozvale administraciju da ne obnavlja izuzeće, navodeći da nema naznaka da je smanjilo cene goriva za američke potrošače, dok je omogućilo Rusiji da nastavi da prihoduje milijarde prihoda od nafte.

"Ministarstvo finansija mora konačno da okonča svoju loše osmišljenu politiku pomaganja Rusiji da zaradi još više novca od nepromišljenog rata predsednika Trampa u Iranu", navele su senatorke u zajedničkom saopštenju.

Republikanski članovi Kongresa takođe su naznačili podršku za održavanje pritiska sankcija na Moskvu, iako su neki upozorili na mere koje bi mogle dodatno opteretiti savezničke ekonomije zavisne od ruskih isporuka energenata.

Republikanac Brajan Mast (Biran) koji je predsednik Odbora za spoljne poslove Predstavničkog doma, rekao je u petak da sankcije treba da se nastave, ali je upozorio da moraju izbegavati nanošenje veće štete saveznicima nego samoj Rusiji.

"Sankcije Rusiji su odlična stvar. Ja sam za njihov nastavak", rekao je Mast.

On je opak dodao da politika sankcija mora da obezbedi "više štete našim neprijateljima i više dobra nama kao saveznicima, a ne više štete našim saveznicima", tvrdeći da su mnoge evropske zemlje previše zavisne od ruske nafte i gasa da bi odmah prekinule veze bez rizika od ozbiljnih ekonomskih posledica.

Odluka o isteku izuzeća je doneta u trenutku kada cene su goriva u SAD visoke, a inflacija i dalje opterećuje potrošače pred novembarske izbore za Kongres.

Izuzeće je postalo jedno od najspornijih izuzeća od sankcija uvedenih otkako je Rusija pokrenula invaziju na Ukrajinu 2022. Neki evropski zvaničnici su se privatno žalili da ublažavanje ograničenja potkopava šire napore da se Moskva liši ključnih prihoda u vreme rata, posebno zato što su više globalne cene sirove nafte povećale mogućnost zarade Rusije.

Analitičari sumnjaju da će se stroži stav opstati

Uprkos isteku izuzeća, analitičari su izrazili sumnju da će administracija na duži rok zadržati stroži stav.

Veruje se da je nekoliko energetski zavisnih azijskih zemalja – uključujući Indiju, Indoneziju i druge velike uvoznike – snažno lobiralo za produženje izuzeća, pošto je nestabilnost na Bliskom istoku otežala globalno snabdevanje energetima.

Bret Erikson (Brett Erickson), stručnjak za sankcije u kompaniji Obsidian Risk Advisors, rekao je za RSE u subotu da se Vašington sve više suočava sa sukobom između geopolitičkih ciljeva i realnosti na energetskom tržištu.

"Vašington je sada izveo džijudžicu na sebi suočavajući se sa sudarom etike i krize", rekao je Erikson. "Ili će okrenuti leđa Ukrajini tako što će dozvoliti da ruski prihodi nastave da teku, ili će okrenuti leđa Aziji tako što će začepiti jedan od poslednjih velikih ventila za pritisak u energetici tokom jednog od najgorih poremećaja u snabdevanju energentima u istoriji."

Erikson je rekao da su zvaničnici Ministarstva finansija više puta prihvatili čvrst javni stav prema Rusiji samo da bi ublažili ograničenja kada se pritisci na energetskom tržištu pojačaju.

"Postoji veoma realna verovatnoća da ćemo videti neki oblik dodatnog ublažavanja sankcija u narednim danima", rekao je on. "Ministarstvo finansija je veći deo ovog sukoba bilo zarobljeno u ciklusu strateških previranja, javno projektujući čvrstinu samo da bi se brzo napravilo zaokret od 180 stepeni kada se tržišna realnost i energetski pritisci sudaraju sa stavovima javnosti."

Analitičari koji prate režim sankcija kažu da se pažnja već pomera ka mogućnosti još jednog privremenog produženja ili užeg izuzeća u korist velikih azijskih rafinerija, uključujući indijsku kompaniju Reliance Industries, posebno zato što globalne strateške petroleumske rezerve nastavljaju da opadaju.

Kijev traži jače mere

Za Ukrajinu, privremeno ublažavanje sankcija nikada nije delovalo strateški opravdano.

Vladislav Vlasjuk, viši savetnik ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, više puta je rekao da sankcije Rusiji daju rezultate i da ih treba ojačati, a ne razvodnjavati.

"Što se više sankcija primenjuje protiv Rusije, brže ćemo videti uspeh u mirovnim pregovorima", rekao je Vlasjuk za RSE prošlog meseca, upozoravajući da bi čak i privremena izuzeća mogla doneti milijarde dolara dodatnih prihoda za ratne napore Moskve.

Takođe je doveo u pitanje da li je ruski izvoz dovoljno značajan da nadoknadi poremećaje u snabdevanju koji proizilaze iz nestabilnosti oko Ormuskog moreuza, jedne od strateški najvažnijih tranzitnih ruta za naftu na svetu.

Geopolitički ulozi bi mogli dodatno da se povećaju sledeće nedelje kada se očekuje da će američki državni sekretar Marko Rubio (Marco) posetiti Indiju u vreme sve većeg diplomatskog pritiska oko energetske bezbednosti, sprovođenja sankcija i globalnih sporazuma o snabdevanju sirovom naftom.