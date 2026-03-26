Nastavljaju se napadi na Bliskom istoku dok vlada neizvesnosti oko mirovnih planova za Iran

Kako se pojačava neizvesnost oko indirektnih pregovora između Vašingtona i Teherana, vazdušni napadi na Iran, Izrael i okolne države su nastavljeni "kao i obično", kako je to u sredu rekao jedan izraelski vojni zvaničnik.

Pentagon, iako nije priznao medijske izveštaje o nestašicama, saopštio je da je postigao sporazume s nekoliko američkih odbrambenih kompanija kako bi povećao zalihe municije, uključujući delove za presretače THAAD sistema protivbalističke odbrane koji se široko koriste u ratu na Bliskom istoku.

Bela kuća je dotle saopštila da je predsednik Donald Tramp (Trump) spreman da "pusti pakao" nad Iranom ako Teheran ne prihvati njegov sporazum o okončanju rata na Bliskom istoku, dok je Teheran odgovorio da ne namerava da pregovara.

U komentarima republikanskim poslanicima kasno u sredu, Tramp je insistirao da Teheran učestvuje u mirovnim pregovorima uprkos negiranju.

"Oni pregovaraju, inače, i toliko žele da postignu dogovor. Ali se plaše da to kažu, jer misle da će ih ubiti sopstveni narod", rekao je Tramp.

Tu se takođe nadvija ultimatum koji je Tramp postavio Iranu da "potpuno otvori" Ormuski moreuz, gde je Iran napravio usko grlo u ključnom plovnom putu za tranzit nafte. Tramp je 21. marta postavio rok od 48 sati, ali ga je sledećeg dana produžio za pet dana.

Detalji poslednjeg američkog mirovnog predloga – o kome su mediji izvestili u utorak pozivajući se na neimenovane izvore, a koji je Iranu dostavljen preko Pakistana – nisu objavljeni.

Veruje se da su uslovi u mnogim aspektima slični predlozima datim pre nego što je sukob počeo izraelskim i američkim vazdušnim napadima 28. februara.

Bez nuklearnih bombi

Najvažniji zahtev SAD koji je Tramp više puta izneo jeste da Iran ne može da dođe do nuklearnog oružja. On kaže da je Teheran pristao na to.

"Želeli bi da postignu dogovor", rekao je Tramp novinarima u utorak. "Složili su se da nikada neće imati nuklearno oružje."

U odgovoru Irana, prenetom preko iranske državne televizije u sredu, navodi se da su američki uslovi preterani i da će Teheran okončati rat kada to želi i ako se njegovi uslovi ispune.

Ipak, iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči je sugerisao da visoki zvaničnici razmatraju američke predloge, što kako se čini ukazuje da nije bilo direktnog odbijanja.

SAD su "iznele ideje u svojim porukama koje su prenete najvišim (iranskim) vlastima, a ako je potrebno, oni će objaviti stav", rekao je Arakči.

Arakči je odbacio ideju da je Iran poražen, tvrdeći da američka administracija nije uspela da postigne svoje ratne ciljeve.

Iranski uslovi uključuju prekid neprijateljstava na svim regionalnim frontovima i protiv svih "grupa otpora", što je referenca na libansku grupu Hezbolah koju podržava Teheran.

Teheran takođe želi međunarodno priznanje i garancije prava Irana na ostvarivanje suvereniteta nad Ormuskim moreuzom.

"Trenutno, naša politika je nastavak otpora", rekao je Arakči, dodajući: "Ne nameravamo da pregovaramo."

Zvanično, Bela kuća nije komentarisala medijske izveštaje o detaljima predloženog mirovnog plana.

Portparolka Bele kuće Karolajn Livit (Karoline Leavitt) rekla je da je videla izveštaje o planu od 15 tačaka. "Bela kuća nikada nije potvrdila taj potpuni plan", rekla je ona.

"Upozorila bih novinare u ovoj prostoriji da ne izveštavaju o spekulativnim tačkama ili spekulativnim planovima iz anonimnih izvora", dodala je portparolka Bele kuće.

Ona je dodala da se diplomatski kontakti nastavljaju. "Oni su produktivni, kao što je predsednik rekao, i nastavljaju da budu to."

Do razmene komentara na relaciji Vašington-Teraran došlo u trenutku kada su dodatne američke snage – uključujući elitnu 82. vazdušno-desantnu diviziju – navodno na putu ka Bliskom istoku kako bi ojačale američke snage i pružile američkim političkim i vojnim liderima dodatne opcije.

Na bojištu se nastavlja nasilje, a pored Irana i Izraela, napadnuti su i ciljevi u Libanu, Bahreinu, Kuvajtu, Jordanu i Saudijskoj Arabiji.

Fajnenšl tajms: Rusija šalje dronove i civilne zalihe

Usred izveštaja o nestašici naoružanja u iranskom vojnom i civilnom sektoru, Fajnenšel tajms (The Financial Times – FT) je izvestio da je Rusija blizu završetka fazne isporuke dronova, lekova i hrane Iranu. FT je naveo izveštaje zapadnih obaveštajnih službi koji detaljno opisuju napore Kremlja da održi svog saveznika.

U izveštaju se navodi da je proces isporučivanja počeo početkom ovog meseca i da se očekuje da će biti završene u narednih nekoliko dana.

Američki admiral Bred Kuper (Brad Cooper), šef Centralne komande – odgovorne za američke snage na Bliskom istoku – rekao je da su američki vazdušni napadi pogodili dve trećine iranskih proizvodnih pogona za rakete i dronove i sličan deo njegove pomorske proizvodnje.

U videu objavljenom na X, on je naveo da je oko 92 odsto najvećih brodova iranske mornarice oštećeno ili uništeno.

"Moja operativna procena je da su sada izgubili mogućnost da značajno projektuju pomorsku silu i uticaj širom regiona i širom sveta", rekao je Kuper.

Teheran pod napadom

Izrael je saopštio da je izveo napad u srcu Teherana, kao i da je gađao postrojenje za razvoj podmornica u Isfahanu centralnom delu Irana.

AFP je citirao očevice u Teheranu koji su rekli da "ima benzina, vode i struje. Ali postoji osećaj bespomoćnosti u svima nama. Ne znamo šta da radimo i zaista ne možemo ništa da uradimo."

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je da snage njegove zemlje šire "tampon zonu" na jugu Libana dok vojska nastavlja svoju kampanju protiv Hezbolaha.

Na pitanje da li je Izrael prilagodio svoje ratne napore nakon što je Tramp rekao da su mirovni pregovori u toku, on je rekao da sve ide "uglavnom kao i obično".

S druge strane, generalni sekretar UN Antonio Gutereš (Guterres) rekao je da je rat "izmakao kontroli". On je rekao da je imenovao specijalnog izaslanika da radi na okončanju sukoba, francuskog diplomatu Žana Arnoa (Jean Arnault).

Uz izveštaje Reutersa, The Financial Timesa i AFP-a