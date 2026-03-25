'Više nije svejedno': Dileme državljana Srbije koji su živeli na Bliskom istoku

"Najteže mi je bilo noću dok su deca spavala, a spolja se čule jake detonacije". Ovako se Beograđanka Maja Magazin priseća poslednjih dana koje je provela u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE), jednoj od država koja je na meti iranskih napada od 28. februara. U Dubaiju redovno provodi deo godine, jer tamo živi i radi jedan od članova njene porodice. Dve nedelje od početka sukoba, u strahu za bezbednost, napustila ga je zajedno sa svojom decom. "Jedva sam čekala da se vratim [u Beograd], jer su mi te tenzije dosta uticale na psihu i poslednjih dana se više nisam osećala bezbedno ni kada sam išla do prodavnice", priča ona. Ističe da, kada se situacija smiri, planira da se vrati u Dubai, ali "ne po svaku cenu". Od početka napada na Emirate poginulo je osam, a povređeno više od 160 ljudi, izvestile su tamošnje vlasti 24. marta.

Sjedinjene Američke Države (SAD) i Izrael su 28. februara otpočeli vojnu akciju protiv Irana, u kojoj su ubijeni iranski vrhovni verski vođa Ali Hamnei i drugi visoki zvaničnici. Teheran je na to odgovorio napadom na Izrael, ali i države regiona koje su domaćini američkim vojnim bazama. Na meti Irana su do sada bili i Kuvajt, Katar, Bahrein, Irak, Saudijska Arabija, Oman, a pojedinačni napadi zabeleženi su i šire u regionu. Izveštaji zalivskih zemalja govore da nisu gađani samo vojni ciljevi. Bilo je udara i na aerodrome, hotele, stambena naselja, američka diplomatske objekte, kompanije, kao i na energetsku infrastrukturu.

Zalivske države do sada nisu odgovarale na ove napade Irana. 'Vratiću se kada se sve smiri' Od početka sukoba vlasti u Emiratima insistiraju na tome da su "u potpunosti spremne da odgovore na sve pretnje" i da zaštite nacionalnu bezbednost. Protivvazdušna odbrana te države presrela je ukupno 357 balističkih projektila, 15 krstarećih raketa i više od 1.800 dronova, podaci su Ministarstva odbrane Emirata od 24. marta. Maja Magazin priča da je u početku verovala da će se sve smiriti za nekoliko dana. "Ja sam se zatekla sama sa decom u Dubaiju. Momenat u kom sam najzad shvatila da baš i nije toliko naivno je kada sam sa njima sedela u dvorištu, a iznad nas je prozujao dron, koji je nekoliko sekundi kasnije eksplodirao, par stotina metara od naše kuće".

Iako se tamo više ne oseća bezbedno, jednog dana planira povratak. "U Dubai ću se sigurno vratiti ako se stvari smire, jer je to deo mog života, ali ne po svaku cenu", kazala je. Automobilom iz Iraka do Srbije Gotovo svakodnevno Teheran izvodi napade i na teritoriju svog zapadnog suseda, Iraka. Američke ciljeve u toj zemlji napada i više iračkih oružanih grupa bliskih Iranu. Jedna od meta je američka vojna baza i konzulat u Erbilu, prestonici poluautonomnog kurdskog regiona Iraka. Novosađanka Eleonora Ilić sa porodicom tamo živi skoro deset godina. Ona i suprug zaposleni su u jednoj internacionalnoj školi u čijem kompleksu žive. "Svake godine u Erbilu se desi neki napad, jer je tu američka baza koja je meta tim terorističkim organizacijama. Ali i pored toga to je jedan od najsigurnijih gradova tamo, to ne utiče toliko na sigurnost građana, jer nikada nije bilo udara na stanovništvo", priča ona.

"Međutim, ovo što se sada dešava je totalno neka druga dimenzija, jer se proširilo na čitav Bliski Istok. Mi živimo malo van grada, ali smo blizu američke ambasade. Kada su ti napadi postali svakodnevni i preko dana i uveče, nije više svejedno", dodaje. Vazdušni prostor Iraka je trenutno zatvoren. Komercijalni letovi ne saobraćaju. Eleonora i njen suprug odlučili su da planirani put za Srbiju zbog toga ne odlože. Sa troje dece, automobilom su krenuli na put dug gotovo 3.000 kilometara. "Dnevno smo vozili po 1.000 kilometara. Trebalo nam je tri dana", priča ona. Vesti koje stižu iz Iraka, ne utiču na njihovu odluku da se uskoro vrate u Erbil i nastave sa dosadašnjim životom. "Deca nam tu idu u školu, stekli smo prijatelje koji su nam postali kao porodica. Tamo nam je drugi dom", priča Eleonora. "Videćemo u kom pravcu će ovaj rat ići, ako se situacija bude razvijala u nekom lošijem smeru, naravno da planiramo da odemo iz Erbila".

'Ne mislim da sam u životnoj opasnosti' Veliki deo vazdušnog prostora iznad Bliskog istoka zatvoren za avio-saobraćaj, ali pojedine države dozvoljavaju letove s posebnim odobrenjem. Srbija je od početka sukoba organizovala više takvih letova kojima je evakuisano više od hiljadu ljudi koji su želeli da napuste bliskoistočne zemlje. Saška Banović, koja je kao stjuardesa provela 12 godina u Kataru, a od pre nekoliko dana živi u Emiratima, kaže da se oseća bezbedno i ne planira da napusti region. "Ja, na primer, ne vidim potrebu za evakuacijom preko pola sveta, ne mislim da sam u bilo kakvoj životnoj opasnosti. Ali to je sve individualno", zaključuje. Poslednji evakuacioni let koji ke Srbija organizovala bio iz Dohe 19. marta. Saška se tada uključila se u organizaciju i pomoć onima koji su želeli da se ukrcaju na taj avion. "Jedan deo ljudi želi da se [trajno] evakuiše, a najveći broj njih razmišlja da je bolje da budu kod kuće dok se sve ne smiri", priča ona. Napominje da, prema onome što zna, većina planira da se u nekom momentu vrati nazad. Kao odgovor na rat u Iranu, Srbija je izdala građanima savete za putovanja. Odlasci na Bliski istok se, iz bezbednosnih razloga, ne preporučuju "do okončanja započetog sukoba". Saudijska Arabija: 'Kao da se ništa ne dešava' Saudijska Arabija je od početka sukoba bila meta stotina iranskih raketa i dronova, od kojih je, prema izveštajima vlasti, velika većina presretnuta. Marko Đukanović se u Džedu, drugi po veličini grad u toj zemlji, doselio pre godinu i po dana zbog posla.

Radi u hotelijerstvu i priča da, za sada, ne razmišlja da napusti taj grad na obali Crvenog mora. "Što se tiče svakodnevnog života i posla nije se ništa promenilo ovde. Nismo osetili nikakvu tenziju, niti udare. Najbliži napadi su bili u Rijadu, ali taj grad je od nas hiljadu kilometara daleko", kazao je. Marko priča da niko koga poznaje do sada nije napustio Saudijsku Arabiju zbog ove situacije. "U Džedi je kao da se ništa ne dešava. Više se priča o tome šta se dešava u okolnim zemljama, nego što neko strahuje u vezi sa situacijom kod nas".

"Sve što se je povezano sa Amerikom – ambasade, neke kompanije u Rijadu, škole – njih su evakuisali. Ostalo sve normalno funkcioniše", priča Marko Đukanović. Rijad je nedavno upozorio da bi nastavak iranskih napada mogao dovesti do dalje eskalacije i imati "značajne posledice" po odnose dve zemlje.