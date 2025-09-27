Ruski neonacista u tajnoj kampanji regrutacije za GRU vojne obavještajce

Video je počeo da kruži početkom augusta, uglavnom na Telegram kanalima poznatim po ruskom nacionalizmu i proratnim stavovima.

Ženski glas, pojačan odjekom, izgovara poruku dok se pikselizirane, sepija-tonirane slike ekonomske krize u Rusiji 1990-ih pretvaraju u imperijalne i crkvene simbole, te u Katedralu Svetog Vasilija na Crvenom trgu.

"Dragi sunarodnici koji živite van Rusije, obraćamo vam se", kaže narator.

"Došlo je vaše vrijeme da postanete heroji i uđete u historiju! Pišite nam i pomoći ćemo vam da odbranite svoje pravo na život, slobodu i budućnost. Pomoći ćemo vam da odbranite Domovinu!"

"S poštovanjem", zaključuje video, "Vojna obavještajna služba Oružanih snaga Ruske Federacije."

Već mjesecima zapadne obavještajne i sigurnosne službe upozoravaju na zabrinjavajući trend: nasumične osobe – "frilenseri", "posrednici", "potrošni agenti" – regrutovane, obično putem Telegrama, često nesvjesno, da obavljaju razne prikrivene, ponekad destruktivne zadatke: nadzor, podmetanje požara, sabotažu, širenje dezinformacija.

Agencije koje vrše regrutaciju i zapošljavanje, prema navodima vlasti, često su direktno ili indirektno povezane s Rusijom. Među njima je i "Vojna obavještajna služba Oružanih snaga Ruske Federacije", široko poznata kao GRU.

"Primjećujemo sve veći broj osoba koje bismo opisali kao 'posrednike' koje regrutuju strane obavještajne službe", rekao je komandant Dominic Murphy iz britanske Metropolitanske policije u izjavi 18. septembra, povodom hapšenja dvojice muškaraca koji su navodno bili regrutovani da zapale skladište povezano s Ukrajinom.

Policija je navela da su muškarce navodno regrutovali pripadnici Wagner grupe, polurazformirane ruske plaćeničke organizacije čije operacije sada uglavnom kontroliše Ministarstvo odbrane.

Iza videa "Brani domovinu" i bota za regrutaciju stoji jedinica povezana s GRU-om poznata kao Obavještajni centar Melodija. Centar je 2024. godine producirao sličan video koji je uključivao izmišljeno Sauronovo oko iz filmova Gospodar prstenova.

Nova otkrića Sisteme, ruske istražne jedinice RSE-a, prvi put povezuju video zapise i botove za regrutaciju - automatizovane programe unutar Telegrama - direktno s GRU-om.

Čovjek iza oba videa je zamjenik šefa Melodije, koji je ujedno i ozloglašeni ruski neonacistički bloger i plaćenik koji se borio u Ukrajini, slavio rođendan Adolfa Hitlera, pozivao na kastraciju Ukrajinaca i opisivao ratovanje kao seksualno iskustvo.

"Kada muškarac ide u rat, to je seksualna želja", rekao je muškarac, Yevgeny Rasskazov, u video intervjuu emitovanom 2021. godine, otprilike šest mjeseci prije sveobuhvatne ruske invazije na Ukrajinu.

"To je otprilike jednako požudi kao i želja za ženom. Kada ubijete [neprijatelja], uživate u činjenici da mu je žena ostala udovica. Uživate u tome kako plaču kao porodica, kako se on vraća kući u kovčegu. I dobijete erekciju!"

Iz pepela grupe Wagner

U oktobru 2023. godine, general-pukovnik Vladimir Alekseyev, drugi po redu zvaničnik GRU-a, uručio je medalje muškarcima koji su se borili u bici za zauzimanje ukrajinskog uporišta Bahmut.

Plaćenici – i oslobođeni zatvorenici – koji se bore s Wagner grupom odigrali su ključnu ulogu u zauzimanju grada nekih pet mjeseci ranije.

Među onima koji su dobili nagrade, prema videu na Telegramu, bio je Mikhail Turkanov, bivši borac mješovitih borilačkih vještina i vatreni navijač fudbalskog tima Zenit iz Sankt Peterburga. Turkanov je također veteran entiteta povezanog s GRU-om pod nazivom Espanola, desničarske organizacije formirane 2022. godine koja je izrasla iz ekstremističkih fudbalskih navijačkih klubova poznatih kao "ultrasi".

Članovi grupe Espanola, od kojih su mnogi bivši navijači ekstremnih fudbalskih grupa ("ultrasi"), koriste nacističku simboliku: broj brigade je 88, što označava nacistički pozdrav – osmo slovo abecede dva puta, HH za "Heil Hitler".

Turkanov je 2019. godine kažnjen zbog javnog pokazivanja tetovaža sa svastikom i slogana kodiranog u nacističkom značenju "14/88". Javno prikazivanje nacističkih simbola je ilegalno u Rusiji.

Neki članovi grupe Espanola su poginuli u ratu u Ukrajini.

Espanola je nominalno nezavisna, ali je zapravo dio Dobrovoljačkog korpusa – labavo povezane, tajanstvene mreže nezvaničnih milicija, dobrovoljačkih organizacija i paravojnih jedinica, koje su međusobno isprepletene i povezane s GRU-om.

Neke od tih struktura uključuju dijelove Wagner grupe, koja je uglavnom rasformirana nakon smrti njenog osnivača Yevgenya Prigozhina, a njeni ostaci su uključeni u Ministarstvo odbrane ili druge institucije.

Veći dio regrutacije i koordinacije za ove grupe obavlja Redut, tajanstvena kompanija koju je GRU osnovao u mjesecima koji su prethodili Prigozhinovoj smrti u augustu 2023. godine.

Alekseyev, general GRU-a, smatra se jednim od osnivača Wagner grupe. Također mu se pripisuje ideja o sistemu regrutacije Redut.

Početkom 2024. godine, zvaničnici iz grupe Espanola osnovali su polutajnu organizaciju pod nazivom Melodija, u kojoj su zaposleni stručnjaci za komunikacije, sajber obavještajci i drugi. Zamjenik šefa te grupe je Rasskazov, koji koristi ratni nadimak Topaz.

Telegram influenseri

Regrutacijska kampanja putem Telegrama izazvala je zabrinutost zapadnih i ukrajinskih obavještajnih službi, dijelom zbog toga što je teško nadzirati i otkriti – a još teže spriječiti moguće zavjere.

"Nemojte postati agent za jednokratnu upotrebu", poručila je njemačka policija u neuobičajenoj izjavi objavljenoj 2. septembra.

Kampanje koje kreiraju jedinice povezane s GRU-om, poput Melodija centra, šire se dijelom zahvaljujući saveznicima ili istomišljenicima i tzv. "influenserima".

Jedan primjer je Aleksei Zhivov, bloger na Telegramu s više od 110.000 pretplatnika, povezan s grupom Espanola. Dana 26. novembra 2024. godine, nakon što su navijači engleskog drugoligaškog fudbalskog kluba pozvali Rusiju da nuklearnim raketama napadne svoje rivale, Zhivov je prenio tu objavu s platforme X.

Objavio je poruku za regrutaciju, na engleskom jeziku, pozivajući ljude da se pridruže grupi Espanola, uz link ka botu "Eye of Sauron" i poruku: "[Link] za one koji žele kontinuirano pomagati Rusiji."

Drugi primjer je kanal na španskom jeziku pod nazivom Los Sombreros Blancos – "Bijeli šeširi" – s oko 33.000 pretplatnika. Kanal redovno objavljuje antiglobalističke i proruske poruke, a u februaru 2025. godine prenio je objavu o botu "Eye of Sauron".

Los Sombreros Blancos dio je mreže od oko 200 ideološki sličnih web stranica i kanala pod nazivom Portal Kombat – igra riječi na ime popularne, nasilne video igre. Mreža prenosi sadržaj iz ruskih državnih medija i prokremljskih Telegram kanala na francuskom, njemačkom, engleskom, španskom i drugim jezicima, uključujući rumunski, koji je dominantan u Moldaviji.

Većina tih stranica tvrdi da informacije dobija od tzv. Pravda mreže, koja redovno širi antizapadne narative.

Telegram kanali na češkom i poljskom jeziku, Selsky Rozum i Olej w Gwovie, kreirani su istog dana i imaju gotovo identične profile. Oba su 25. aprila 2025. godine, u roku od nekoliko minuta, oko 14:10 sati po moskovskom vremenu, objavila link ka botu Eye of Sauron u isto vrijeme, što ukazuje na koordiniranu aktivnost.

Još jedan Telegram nalog koji je brzo ponovo objavio video Branimo domovinu bio je onaj Russella Bentleyja, Amerikanca koji se borio u ukrajinskom Donbasu zajedno s ruskim paravojnim formacijama još 2014. godine, prve godine rata tamo. Poznat kao Donbaški kauboj, Bentley je stekao veliki broj pratilaca na internetu na YouTubeu i drugdje. Poginuo je u Ukrajini u aprilu 2024. godine.



Nije jasno ko je posthumno objavio video na Bentleyjevom nalogu.

Rusija i njeni nacisti

Rođen u ukrajinskoj Donjeckoj oblasti, Rasskazov se radikalizirao 2014. godine, otprilike u vrijeme kada je Rusija podsticala rat u Donbasu – Donjeckoj i Luhanskoj oblasti Ukrajine – protiv vladinih snaga.



Pridružio se oštro desničarskoj paravojnoj jedinici pod nazivom Rusich, koju je predvodio Aleksei Milchakov, Rus koji se otvoreno hvalio svojim nacističkim simpatijama i rasističkim ideologijama. Rusich i sam Milchakov su vjerodostojno povezani sa zločinima u Ukrajini i Siriji, a Sjedinjene Američke Države su ih 2022. godine proglasile "globalnom terorističkom" organizacijom.

Rasskazov se ponovo pridružio borbama u Ukrajini, odmah nakon što je Rusija pokrenula potpunu invaziju u februaru 2022. "Trenutno sam došao da ubijam Ukrajince. To je u osnovi to", rekao je u intervjuu.

Posljednjih godina, Rasskazov je, čini se, imao blaži ton u javnim nastupima. Učestvovao je na sastancima ruskog parlamenta o zaštiti porodice, prema Novaya Gazeta - u skladu s tvrdnjom predsjednika Vladimira Putina da je Rusija zaštitnik onoga što on naziva tradicionalnim vrijednostima.

Prošlog februara, Rasskazov i nekoliko članova Espanole razgovarali su s učenicima u jednoj moskovskoj školi, gdje su "veterani s djecom razgovarali o važnosti obrazovanja, temama ljubavi i domovine, te podijelili svoja životna iskustva i svjetonazore".

Broj škole u kojoj je govor održan bio je 88 - numerički kod za nacistički pozdrav.

Nije jasno da li je Rasskazov sam producirao ili režirao video snimke.

Razgovor sa 'GRU'

Klikom na link u Telegram objavi "Branimo domovinu" dolazi se do bota pod nazivom GRU. Kliknite na bota i biće vam ponuđeno da odaberete željeni jezik - ruski ili engleski - a zatim kratki upitnik: ime; adresa; zanimanje; razlozi za želju za pridruživanjem.

Dopisnik RSE-a koji se predstavio kao stanovnik Rige predao je upitnik radnim danom navečer.

"Vaša poruka je poslana GRU-u", odgovorio je bot, a odgovor je stigao za tri minute i činilo se da dolazi od stvarne osobe.

"Dobro veče. Drago nam je da još uvijek ima ruskih patriota. Kako nam možete pomoći?", napisala je osoba.

Na pitanje RSE-a šta bi ih zanimalo, osoba je odmah odgovorila.

"Ukrajinski kamioni za gorivo. Znate li gdje ih pronaći?"

Osoba je zatim dodala: "U luci [Riga]. Oni su civili. Moramo znati gdje su i fotografisati ih."

Kada je dopisnik RSE pitao o plaćanju, osoba je opsovala i ljutito odgovorila.

"Odjebi", napisala je osoba.

"Novac nije potreban. Ljubav prema domovini treba da te grije i hrani. Želiš novac za fotografije, ozbiljno? Samo u Rigi ima desetine takvih kao ti. Niko nije pomislio da traži novac za fotografije. Doviđenja!"

To je bio kraj razgovora.