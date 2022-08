Ruski disident u Srbiji: Neću se vraćati dok Putin vlada

Privođenje i neizvesnost uoči odlaska

Rodni grad napustio je 7. marta, dva dana pošto mu je policija upala u stan i privela ga.

"Došli su mi na vrata, razvalili ih, oborili me na pod i pretresli stan. Bilo je sedam ujutru. Uvek tada dolaze. Ako neko kuca na vaša vrata u to vreme, znate da je to policija", priča Vladimir.

Priveden je pod optužbom da je slao lažne dojave o bombama u sudu i drugim institucijama u Sankt Peterburgu.

"Proveo sam oko šest sati u istražnom pritvoru, napravili su sve pripreme da me odvedu u zatvor i nakon toga, umesto da me transportuju, odvezli su me kući i rekli - idi i nemoj da radiš loše stvari ponovo."

U tom trenutku nije znao šta će se sledeće dogoditi.

"Postojao je potpisani protokol po kojem sam bio osumnjičena osoba i po kojem sam prosleđen u zatvor. Ali ja nisam bio zatvoru i nisam znao zašto. Možda zato što tog dana nije bilo mesta, ali sledećeg dana će možda biti i možda će doći po mene."

Istog dana policija je upala u stanove skoro 40 ljudi, većinom opozicionih aktivista, navodi Vladimir.

Pravi razlog pretresa i privođenja se, prema njegovim rečima, odigrao desetak dana ranije kada je sa drugim aktivistima prijavio protest protiv rata u Ukrajini.

Bio je 24. februar. Početak ruske invazije.

"To je bilo jutro kada mnogi ljudi još nisu bili svesni da je rat počeo. Otvorio sam oči i video neke lažne vesti. Ali, onda su stigle one prave i bilo je grozno".