Ukrajina lansirala desetke dronova završnog dana ruskog investicijskog foruma

Ukrajina je lansirala stotine dronova na ciljeve širom Rusije, uključujući desetke njih iznad regije Sankt Peterburga, i to posljednjeg dana najvažnijeg ruskog investicijskog foruma.

Vlasti u Sankt Peterburgu su u subotu tokom napada nakratko naredile stanovnicima da ostanu u zatvorenom prostoru i obustavile javni prijevoz.

Ministarstvo odbrane saopćilo je da je veliki broj dronova oboren ili presretnut.

Jedan okrug zapadno od Sankt Peterburga blokiran je nakon što je dron pogodio neodređeni vojni objekat.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski preuzeo je odgovornost za napad, koji je bio drugi ove vrste izveden tokom Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, događaja koji je nekada nazivan "ruskim Davosom".

Izjavio je da su meta bili ruska baza i pomorski objekt na otoku Kronštatu.

"Vrijeme je da se ovaj rat okonča. No ruski vođa želi nastaviti ratovati. Zato ukrajinske 'sankcije' djeluju protiv te agresije", napisao je u objavi na Telegramu. "Na svaki čin nepravde prema Ukrajini bit će odgovoreno pravednim odgovorom."

Prvog dana foruma, ukrajinski dronovi pogodili su naftni kompleks i vojnu bazu u gradu, uslijed čega se iznad regije nadvio gust crni dim.

Taj napad je okarakteriziran kao signal Kijeva s ciljem da se zaplaše potencijalni investitori, ali i da se demonstrira sposobnost Kijeva da zaobiđe protuzračnu odbranu.

Ruski dužnosnici saopćili su da je otkriveno više od 376 ukrajinskih dronova u više od desetak regija.

Dužnosnici su naveli da je jedno skladište nafte u južnoj Krasnodarskoj oblasti djelimično zapaljeno uslijed napada ukrajinskog drona.

Mnogi ukrajinski napadi posljednjih mjeseci bili su usmjereni na rusku naftnu infrastrukturu, u pokušaju da se Moskva spriječi da prodaje naftu u inostranstvu, kao i da se smanji njena sposobnost prerade benzina.

Sve veći broj ruskih oblasti prijavio je nestašicu benzina posljednjih sedmica, iako se dio toga pripisuje sezonskim faktorima.