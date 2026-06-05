Putin odbacio predlog Zelenskog za sastanak kao besmislen

Predsednik Rusije Vladimir Putin u petak je kao besmislen odbacio predlog ukrajinskog kolege Volodimira Zelenskog da se sastanu na direktnim razgovorima kako bi se okončao rat, pozivajući rusku vojsku da "uradi posao".

"Ne vidim svrhu sastanka. To ima smisla samo za ukrajinsku stranu", rekao je Putin na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu, dodajući da bi potencijalni prekid vatre samo pomogao Kijevu da zaustavi ruske kopnene ofanzive.

Zelenski je dan ranije objavio otvoreno pismo u kojem je pozvao ruskog predsednika da zaustavi rat, koji je sada u petoj godini, i ukazao da Kijev nema nameru da odustane od borbe.

"Ukrajina je spremna za potpuni prekid vatre tokom trajanja pregovora", napisao je Zelenski u četvrtak, sugerišući da se situacija duž linije fronta neće promeniti u korist Rusije u doglednoj budućnosti.

Poziv Zelenskog za ponovno pokretanje mirovnog procesa usledio je posle diplomatskih napora koje je predvodio američki predsednik Donald Tramp (Trump), a koji su izgleda zastali poslednjih meseci, posebno od izbijanja rata na Bliskom istoku.

Vašington je mesecima pokušavao da uravnoteži stavove Kijeva i Moskve kako bi se okončao rat, ali su dve strane ostale daleko jedna od druge – Kremlj se držao svog tvrdog stava i nije nudio nikakav kompromis oko kontrole nad ključnim istočnim regionom Ukrajine, Donjeckom.

Iako je diplomatija izgleda izgubila zamah i bila ograničena na razmenu ratnih zarobljenika, borbe na frontu i međusobni vojni udari ne pokazuju znake jenjavanja.

Dok su vojni analitičari i istraživačke grupe izveštavali da su nove prolećne ofanzive Rusije donele malo ili nimalo teritorijalnih dobitaka Moskvi, 2026. godina je, prema izveštajima, prva posle nekoliko godina da su ukrajinske snage povratile više teritorije nego što su izgubile.

"Redovno odlažete, svakih nekoliko meseci, sopstvene rokove za osvajanje naših regiona – posebno Donjecke oblasti. I nećete je osvojiti ni ove godine", navodi se u pismu Zelenskog.

Putin je, međutim, izneo drugačiji pogled na dinamiku fronta. Pre svog govora u Sankt Peterburgu, on je tvrdio da ruska vojska i dalje napreduje u Ukrajini. Na forumu je ponovio: "(Vojne akcije) će se završiti kada postignemo ciljeve koje smo sebi postavili."

Zelenski je rekao da je Ukrajina preživela svoju "najtežu" zimu s ruskim napadima koji su uništili energetsku i civilnu infrastrukturu i ostavili hiljade stanovnika u hladnoći i mraku, ali je Moskva nastavila da napada ukrajinske gradove tokom proleća.

Ranije ove nedelje, desetine ljudi su poginule i ranjene u ruskim napadima na ukrajinske gradove Ukrajine, uključujući Kijev i jugoistočni grad Dnjepar, koji je odavno ključno mesto za dobrovoljce koji prihvataju hiljade izbeglica iz Donjecke i Luganske oblasti.

Iako je pismo Zelenskog označilo redak pokušaj direktne komunikacije s Putinom, u njemu je takođe istaknuto da je Ukrajina reagovala, posebno kroz napade dronovima velikog dometa koji su ugrozili rusku paradu na Dan pobede na Crvenom trgu u Moskvi i primorali Kremlj da smanji proslave.

Napadajući teritorije i do 1.000 kilometara od svoje granice, Ukrajina je pojačala duboke udare na energetsku i vojnu infrastrukturu unutar Rusije, nastojeći da sputa profit Moskve od skoka globalnih cena nafte izazvanog ratom SAD sa Iranom i praktičnom blokadom Ormuskog moreuza koju je uveo Teheran.

Upitan o tom pitanju na plenarnoj sednici u Sankt Peterburgu, Putin je priznao da su udari naneli određenu ekonomsku štetu Rusiji, ali je tvrdio da ne predstavljaju neposrednu pretnju po ekonomiju zemlje ili potencijalne investitore.

Putin je rekao da pismo Zelenskog smatra "nepristojnim" i da to "nije način da se organizuje sastanak licem u lice".

"Trebalo bi da se obraćamo ne autorima ovog pisma, niti ljubiteljima epistolarnog žanra, već našim borcima na prvoj liniji fronta", rekao je ruski predsednik. "Uradite svoj posao, braćo."