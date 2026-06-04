Države EU se zalažu za strožija pravila za odbijanje turističkih viza Rusima

Nekoliko država članica Evropske unije vrši pritisak na Evropsku komisiju da predloži zakon kojim bi se olakšalo odbijanje turističkih viza ruskim državljanima zbog invazije Moskve na Ukrajinu.

Kada se ministri unutrašnjih poslova bloka sastanu u Luksemburgu na redovnom mjesečnom sastanku 4. juna Švedska će to pitanje staviti na dnevni red, uz podršku Češke Republike, Danske, Estonije, Finske, Latvije, Litvanije i Holandije, kao i Islanda i Norveške, nečlanica EU iz šengenskog prostora.

Uoči sastanka, ove zemlje su također uputile pismo Evropskoj komisiji izražavajući zabrinutost.

U tekstu, u koji je Radio Slobodna Evropa imala uvid, navodi se da je "duboko zabrinjavajuće svjedočiti sve većem broju ruskih turista koji uživaju u odmoru na evropskim plažama i u evropskim odmaralištima, dok projektili i dronovi nastavljaju da pogađaju civile i civilnu infrastrukturu u Ukrajini".

"To je još više uznemirujuće imajući u vidu da se hiljade nezakonito deportirane i prisilno premještene ukrajinske djece ne mogu vratiti svojim porodicama."

Pitanje dolazi u momentu kada EU statistika EU, u koju je RSE imala uvid, pokazuje porast izdavanja turističkih viza za šengenski prostor ruskim državljanima u 2025. godini na gotovo 480.000, što je najviše otkako je Moskva pokrenula invaziju na Ukrajinu 2022. godine.

Ne očekuje se trenutno donošenje zakona, što znači da su promjene malo vjerovatne prije ljetne sezone, kada se izdaje većina turističkih viza. Umjesto toga, nada je da će prijedlog biti predstavljen kasnije ove godine kako bi bio usvojen 2027. godine.

Međutim, to neće biti jednostavno.

Tri države članice EU koje izdaju najviše turističkih viza ruskim državljanima su Francuska, Italija i Španija, zemlje u kojima turizam značajno doprinosi ekonomiji.

Iako je za potencijalni zakon EU potrebna samo kvalifikovana većina, što znači 55 posto država članica koje predstavljaju 65 posto ukupnog stanovništva bloka, sama veličina ove tri zemlje zajedno znači da im je potrebna još samo jedna država članica da blokiraju bilo koju predloženu mjeru.

Ono što bi se umjesto toga moglo dogoditi jeste da se predloži opće zakonodavstvo koje bi omogućilo državama članicama, koje imaju široku autonomiju u nacionalnim pitanjima, da odbijaju turističke vize građanima bilo koje zemlje koja krši ljudska prava. Takav potez, drugim riječima, ne bi posebno spominjao niti izdvajao Rusiju.

Do sada je Evropska komisija izdala samo smjernice državama članicama o ograničavanju neesencijalnih putovanja u EU za ruske državljane.

Zemlje koje graniče s Rusijom, poput Estonije, Finske, Latvije i Litvanije, već su iskoristile ove smjernice da gotovo u potpunosti obustave izdavanje viza ruskim državljanima, uz izuzetak humanitarnih viza za opozicione novinare i političare, aktiviste civilnog društva i osobe sa specifičnim medicinskim potrebama.

Upravo te smjernice zemlje koje su sastavile pismo sada žele pretvoriti u nešto koherentnije, poput zakonodavstva na nivou cijele EU.

"Neujednačena primjena ovih smjernica među državama članicama ostavlja mnogo prostora za poboljšanje, jer joj nedostaju i solidarnost i dosljednost. Također postoji rizik da se države članice dovedu u nejednake ekonomske pozicije", navodi se u dokumentu.

Dodaje se i da "situacija u kojoj države članice primjenjuju suštinski različite pristupe izdavanju viza za neesencijalna putovanja ne samo da dovodi do viznog šopinga već predstavlja i sigurnosni rizik za cijelo šengensko područje".

U jesen 2022. godine EU je također otežala ulazak ruskim državljanima tako što je na neodređeno vrijeme suspendovala sporazum o olakšavanju izdavanja viza između Brisela i Moskve, koji je regulisao pravila putovanja od 2007. godine.

Suspenzija je značila da se višekratne vize više ne izdaju, da je cijena vize povećana sa oko 35 eura na 90 eura, te da su uvedeni dodatni dokumenti i duži rokovi obrade zahtjeva.

U odvojenom, ali povezanom potezu, Estonija također podstiče druge države članice EU da pokušaju zabraniti ulazak u šengenski prostor Rusima koji su učestvovali u ratu u Ukrajini, kroz izradu opsežnih crnih lista koje bi bile predmet zabrana ulaska na nivou cijele Evrope.