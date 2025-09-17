Oteta ukrajinska djeca navodno pravila dronove u ruskom kampu

Po prvi put su pronađeni dokazi da su oteta ukrajinska djeca korištena u Rusiji za sklapanje vojne opreme, izjavio je šef istraživačkog tima sa Univerziteta Yale koji istražuje sudbinu gotovo 20.000 maloljetnika za koje se vjeruje da su oteti ili prisilno premješteni.

"Prvi put vidimo bilo kakav opis djece koja su uključena u izradu uređaja za vojne operacije", rekao je Nathaniel Raymond, direktor Humanitarnog istraživačkog laboratorija Yalea, za Radio Slobodna Evropa.

Raymond je naveo da je njegov tim imao uvid u dokumente ruske vlade koji detaljno opisuju kako su djeca uzrasta od 13 do 17 godina u aprilu prošle godine pohađala časove o sklapanju dronova i druge vojne opreme.

Incident se, prema novom izvještaju tima, dogodio u kampu na obali Crnog mora pod nazivom Change.





Pod upravom ruskog Ministarstva obrazovanja, kamp je navodno ugostio najmanje četiri grupe od oko 300 ukrajinskih maloljetnika između 2022. i 2025. godine.

Jedna od tih grupa je prošle godine bila uključena u "proizvodnju vojne opreme, uključujući bespilotne letjelice (UAV), dronove, detektore mina i takozvane 'brze punjače', što su metalni dijelovi za brzo punjenje jurišne puške", rekao je Raymond.

'Perjanica dječijeg obrazovanja'

"Ako se ovo potvrdi, predstavlja šokantnu novu eskalaciju", izjavila je Daria Herasymčuk, savjetnica za prava djece predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, za RSE. "Pozivamo međunarodnu zajednicu da ove informacije shvati s ozbiljnošću koju zaslužuju."

Na svojoj web stranici, kamp "Change" opisuje sebe kao "perjanicu dječijeg obrazovanja i rekreacije u Rusiji" sa "zaštitom 24 sata dnevno" koju pružaju "trupe Nacionalne garde".

Web stranica također potvrđuje nalaze iz istraživanja Yale univerziteta da militaristička omladinska organizacija Yunarmija, o kojoj je RSE izvještavao u decembru, organizuje događaje u kampu "Change". Također je navedena kao jedna od partnerskih organizacija.

Prema izvještaju Yale univerziteta, organizacija Yunarmija je između 2022. i 2025. godine održavala godišnji događaj pod nazivom YuNTEKh, kojem su prisustvovala i ukrajinska djeca koja su bila oteta. Upravo na tom događaju u aprilu 2024. godine navodno je došlo do vojne proizvodnje, uključujući sklapanje dronova i opreme za brzo punjenje jurišnih pušaka.

Web stranica kampa Change ne spominje proizvodnju dronova niti oružja, aliu ovogodišnjem programu navodi YuNTEKh kao jednu od aktivnosti.

"Cilj programa: razviti model savremenog stručnjaka Oružanih snaga Rusije kroz praktično rješavanje zadataka", stoji na stranici, uz napomenu da je program namijenjen djeci uzrasta od 14 do 17 godina.

Ovogodišnji YuNTEKh se održao od 14. do 27. aprila. Yaleov izvještaj uključuje satelitske snimke kampa Change od 16. aprila, na kojima se navodno vidi grupno vojno uvježbavanje na sportskom terenu i drugim otvorenim prostorima.

Međunarodna pravda — ali ne putem MKS-a

Raymond je rekao da su nalazi njegovog tima ponuđeni Europolu i ukrajinskim vlastima kako bi im pomogli u istragama ratnih zločina, ali ne i Međunarodnom krivičnom sudu (MKS), koji je pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država.

"Ne znamo da li je podrška MKS-u u vezi s Ukrajinom zabranjena prema režimu sankcija iz vremena Trumpa. Ne znamo. I zato trenutno postupamo konzervativno", rekao je.

MKS bi mogao zatražiti materijal od Europola ili Ukrajine. Sud je već izdao naloge za hapšenje ruskog predsjednika Vladimira Putina i komesarke za prava djece Marije Lvove-Belove zbog ratnih zločina povezanih s masovnim otmicama djece.

U svakom slučaju, Raymond je rekao da Yale tim nije objavio zvaničnu rusku dokumentaciju iz otvorenih izvora koja stoji iza njihovih optužbi, kako bi sudovi mogli koristiti originalne izvore s najmanjim rizikom da budu izmijenjeni ili uklonjeni.

Novo istraživanje također sadrži dodatne detalje o tome kako se ruski kampovi koriste za militarizaciju otete ukrajinske djece.

Raymond je naveo "zastrašujuće" satelitske snimke ljetnih kampova na kojima su iskopani rovovi u obliku slova Z, kao način zaštite od napada dronovima.

"Vidjeti rovovske objekte na nekim od ovih lokacija za obuku, koji su u skladu s trenutnim formacijama rovova na frontu, bilo je zastrašujuće — jer je to bio najjasniji dokaz do sada da se na tim lokacijama djeca obučavaju za borbene uslove koji trenutno vladaju na prvoj liniji", rekao je.

Savjetnica ukrajinskog predsjednika Daria Herasymčuk rekla je da se ovo uklapa u već dokumentirani obrazac.

"Djeca se smještaju u takozvane 'patriotske' programe preodgoja, obučavaju se u vojnim vježbama, uče rukovati oružjem i pripremaju za buduću službu u Oružanim snagama Rusije", napisala je u komentaru putem e-maila za RSE.

Ranije je RSE također izvještavao o naporima da se ukrajinska djeca indoktriniraju.

Tim sa Yale univerziteta navodi da je mapirao najmanje 210 objekata širom Rusije i područja Ukrajine pod ruskom okupacijom, gdje su odvedena ukrajinska djeca, od kojih je 156 novoidentifikovano u njihovom najnovijem izvještaju.

"Ono što smo otkrili jeste da je 50 posto svih objekata bilo direktno uključeno u strukturu ruske savezne vlade… direktno unutar komandne linije Kremlja. To je važan napredak", rekao je Raymond.

"Ranije nismo imali konkretne dokaze u obliku dokumenata o osnivanju koji bi direktno povezivali te objekte s Kremljom", dodao je.