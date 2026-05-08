Trump najavio trodnevni prekid vatre između Rusije i Ukrajine

Američki predsjednik Donald Trump najavio je od 9. maja trodnevni prekid sukoba između Rusije i Ukrajine, a obje su strane ubrzo potvrdile da su pristale na primirje uz veliku razmjenu zatvorenika.



"Proslava u Rusiji je za Dan pobjede, ali isto tako i u Ukrajini, jer su i oni bili veliki dio i faktor Drugog svjetskog rata", objavio je Trump na društvenoj mreži Truth Socialu 8. maja.



Dodao je da će primirje uključivati obustavu svih kinetičkih aktivnosti" i ustvrdio da su u toku pregovori o okončanju sukoba, koji ne jenjavaju otkako je Rusija pokrenula invaziju na Ukrajinu u februaru 2022.



Istaknuo je da se nada da je to početak kraja dugog i smrtonosnog rata."Razgovori se nastavljaju o okončanju ovog velikog sukoba i svakim danom smo sve bliže i bliže", naveo je.



Trump je naveo da će prekid vatre uključivati razmjenu 1.000 zarobljenika. Rusija i Ukrajina su tokom dosadašnjeg sukoba provele nekoliko razmjena, iako često u manjem opsegu.

'Neće biti napada na Crveni trg'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je u objavi na Telegramu potvrdio da je pristao na razmjenu zarobljenika i rekao da se mora uspostaviti i trodnevni "režim prekida vatre".

Rekao je da je naredio svojoj vojsci da ne napada Crveni trg u Moskvi tokom vojne parade za Dan pobjede. 9. maja



Jurij Ušakov, pomoćnik ruskog predsjednika Vladimira Putina, potom je izjavio da je Rusija pristala na trodnevni prekid vatre i razmjenu zarobljenika.



Prethodno se činilo da je propao predloženi prekid vatre Kremlja, u znak obilježavanja Dana pobjede, budući da su Ukrajina i Rusija izvijestile o stotinama kršenja sporazuma dan prije vojne parade u Moskvi.

Ko dolazi u Moskvu?

Tokom Putinove vladavine, Dan pobjede postao je jedan od najvažnijih događaja godine, grandiozna proslava sovjetske i ruske vojne povijesti, kao i ruskog rata u Ukrajini.



Međutim, ove godine očekuje se dolazak oko deset dužnosnika, uključujući Putinovog dugogodišnjeg saveznika, bjeloruskog lidera Aleksandra Lukašenka.

U Moskvi boravi i delegacija Republike Srpske, u kojoj je i lider vladajuće stranke u tom bh. entitetu Milorad Dodik koji je nastavio njegovati bliske veze s Putinom i tokom ruske invazije na Ukrajinu.

Tokom posjete Rusiji, Dodik je najavio da će razgovarati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o odnosima RS i Rusije koji su, kako kaže, na nivou strateških.

Zelenski je ranije usvtrdio da su se neki lideri obratili Kijevu rekavši da njihovi dužnosnici planiraju prisustvovati paradi.

"Čudna želja ovih dana. Ne preporučujemo to", rekao je Zelenski prije najave o obustavi napada.

Pojačane su sigurnosne mjere dok se Moskva priprema za paradu povodom Dana pobjede, 9. maja, na Crvenom trgu, kojom se obilježava pobjeda nad nacističkom Nemačkom 1945. godine.

Po prvi put za skoro 20 godina, događaj će biti održan bez izlaganja naoružanja i vojne opreme.