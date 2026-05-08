Propalo primirje koje je predložio Kremlj povodom Dana pobjede, Kijev i Moskva razmijenili napade

Primirje koje je predložio Kremlj povodom obilježavanja Dana pobjede propalo je u roku od nekoliko sati, dok su Ukrajina i Rusija izvijestile o stotinama kršenja dan uoči vojne parade u Moskvi koja će ovog puta biti organizovana u manjem obimu.

"Na frontu nije bilo čak ni simboličnog pokušaja prekida vatre", izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rano 8. maja, izvještavajući o ruskom granatiranju, pokušajima napada duž linije fronta i udarima dronovima.

Zračne snage Ukrajine izvijestile su da je 67 ruskih dronova napalo zemlju tokom noći, dok je guverner Dnjipropetrovska, Oleksandr Hanža, izjavio da je ključna istočna oblast napadnuta "dronovima, artiljerijom i projektilima" najmanje 30 puta.

On je izvijestio da su u napadima povrijeđene tri osobe. "Oštećeno je više od 10 privatnih kuća i vozila", dodao je.

Zelenski je obećao da će "Ukrajina odgovoriti istom mjerom" na ove napade.

U međuvremenu, rusko Ministarstvo odbrane izvijestilo je da je oborilo stotine ukrajinskih dronova i šest krstarećih raketa Neptun ukrajinske proizvodnje.

Snimci koje su objavili korisnici na ukrajinskim i ruskim kanalima na Telegramu prikazuju stubove dima u ruskim regijama Rostov, Jaroslavlj, Perm i Čečenija.

Lokalne vlasti u ruskim regijama Rostov i Perm potvrdile su udare, dok je Zelenski podijelio snimak za koji kaže da prikazuje požar u naftnom postrojenju u Jaroslavlju.

Ono je "igralo važnu ulogu u finansiranju ruskog rata", rekao je on.

Odvojeno, gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin takođe je izvijestio o ukrajinskim udarima, rekavši da je posljednji napad na glavni grad bio "jedan od najvećih" do sada u 2026. godini.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je "odgovorilo istom mjerom na kršenja prekida vatre i izvršilo uzvratne udare".

Kremlj je predložio prekid vatre s Ukrajinom 8. i 9. maja, kako bi se poklopio s ruskom proslavom Dana pobjede i vojnom paradom na Crvenom trgu u Moskvi.

Kijev je odbio taj prijedlog i uzvratio prijedlogom o prekidu vatre koji je trebao početi 6. maja, predlažući trajnije primirje za okončanje rata.

"Ako je jednoj osobi u Moskvi, koja ne može živjeti bez rata, stalo samo do jedne parade i ničeg drugog, to je druga priča", rekao je Zelenski 6. maja.

Pod predsjednikom Vladimirom Putinom, Dan pobjede postao je jedan od najvažnijih dana u godini, grandiozna proslava sovjetske i ruske vojne historije, kao i trenutnog rata Rusije u Ukrajini.

Međutim, ove godine će vojna oprema, prema navodima, izostati s tradicionalne parade, a do sada se očekuje prisustvo manje od deset zvaničnika, uključujući Putinovog dugogodišnjeg saveznika, bjeloruskog lidera Aleksandra Lukašenka.

Prema riječima Zelenskog, neki lideri su se obratili Kijevu rekavši da njihovi zvaničnici planiraju prisustvovati paradi.

"Čudna želja... u ovim danima. Ne preporučujemo to", rekao je on.

Ranije ove sedmice, portparol Kremlja Dmitrij Peskov najavio je da se preduzimaju dodatne mjere zbog "prilično složene operativne situacije" uzrokovane onim što je nazvao "terorističkom prijetnjom" iz Ukrajine.