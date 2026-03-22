Pristalica Kremlja napao Putina; dan kasnije, završio u psihijatrijskoj bolnici

U mesecima pre i posle povratka Alekseja Navaljnog u Rusiju u januaru 2021. godine, bombastični advokat Ilja Remeslo koji podržava Kremlj, predvodio je javnu kampanju protiv tog opozicionog aktiviste i njegove Fondacije za borbu protiv korupcije.

Navaljni, koji je lečen u Nemačkoj posle skoro smrtonosnog trovanja povezanog s ruskim bezbednosnim službama, uhapšen je odmah po dolasku u Moskvu. Šest meseci kasnije, u junu 2021. godine, pošto je sud u Moskvi proglasio tu fondaciju "ekstremističkom organizacijom", Remeslo je likovao.

"Splješten kao muva", naveo je u postu na X.

Poslednji Remeslov napad dogodio se ove nedelje, s porukom jednako zapanjujućom koliko i direktnom: ruski predsednik mora biti uhapšen.

"Vladimir Putin nije legitimni predsednik", napisao je u postu na Telegramu 17. marta. "Mora da podnese ostavku i da bude izveden pred lice pravde kao ratni zločinac i lopov."

Oštre kritike Kremlja su retkost ovih dana; stotine Rusa su zatvorene zbog "diskreditacije oružanih snaga", prema zakonu donetom nekoliko dana posle pokretanja invazije u februaru 2022.

Ipak, kada navijač Kremlja poput Remesla kaže to što je rekao, to izaziva šok kako među pristalicama pokojnog Navaljnog i razbijenom i fragmentiranom ruskom opozicijom, tako i među analitičarima Kremlja.

Misterija se dodatno produbila 19. marta izveštajima da je Remeslo primljen u psihijatrijsku bolnicu u Sankt Peterburgu. Izveštaja Fontanke, poznatog medija iz Sankt Peterburga, nije potvrđen i nije poznato da li je Remeslo primljen dobrovoljno ili na neki drugi način.

Sergej Markov, politički analitičar nekada blizak Kremlju, ali koji je sada na crnoj listi, rekao je da se Remeslo sam prijavio u bolnicu 18. marta i spekulisao da je to možda bio način da izbegne moguću krivičnu istragu.

Remeslo nije bio dostupan za komentar. Iskusni novinar Aleksandar Pljušev, koji je intervjuisao Remesla posle objavljivanja njegove kritičke objave na Telegramu, rekao je da Remeslo nije odgovarao na telefonske pozive niti na Vocap (WhatsApp) poruke do 19. marta.

U intervjuu za mediji na ruskom jeziku Agentstvo objavljenom 18. marta, Remeslo je ponovio neke od svojih kritika Putina i rekao da ne planira da ode iz zemlje.

"Ne mogu zaista da sve zatvore zbog kritike Putina", prenete su njegove reči. "To je besmisleno."

'Živela sloboda, dođavola!'

Pre svoje objave na Telegramu 17. marta, Remeslo je bio naširoko poznat kao otvoreni pristalica Kremlja i Putina, kao i rata protiv Ukrajine. Koristio je svoju pravnu pozadinu da napada opozicionare i podnosi žalbe kako bi pokušao da pokrene krivične istrage.

Posmatrači su njegove pravne kritike videli kao barometar zvaničnog raspoloženja prema Navaljnom, koji je na kraju umro 2024. u zatvoru s maksimalnim obezbeđenjem na Arktiku. Pet evropskih zemalja zaključilo je da je otrovan egzotičnim žabljim toksinom i gotovo optužilo rusku vladu da ga je ubila.

Prema Insajderu, još jednom ruskom mediju u egzilu, Remeslove kampanje su bile koordinisane s predsedničkom administracijom, moćnim telom za kreiranje politike u okviru kancelarije ruskog predsedništva. On je to potvrdio u svom intervjuu za Agentstvo.

U objavi 17. marta pod naslovom "Pet razloga zašto sam prestao da podržavam Vladimira Putina", Remeslo je kritikovao rat u Ukrajini i optužio Putina da osiromašuje Ruse, guši slobodu interneta i nezavisne medije i uništava političku opoziciju.

"Ono što je počelo kao 'policijska operacija' sada je odnelo 1-2 miliona žrtava", rekao je, misleći na rat protiv Ukrajine, koji je sada u petoj godini. "Rat se vodi isključivo da bi se zadovoljila Putinova nesigurnost; mi, obični građani, ne dobijamo ništa od toga, samo gubimo."

"On se plaši debata i fer izbora, zato što je car go", napisao je Remeslo o Putinu. "Živela sloboda, dođavola!"

Među rasutom i podeljenom ruskom opozicijom, reakcije su se išle od skeptičnih do neverica.

Leonid Volkov, koji je predvodio predsedničku kampanju Navaljnog 2018. godine, a sada živi u egzilu, opisao je Remeslov manifest kao "najneverovatniji salto u vazduhu koji sam ikada video".

"Teško mi je da zamislim nekakav aranžman u kojem bi neko u predsedničkoj administraciji dao zeleno svetlo Remeslu da lično krene na Putina", naveo je u objavi na X. "To otvara previše opasnu Pandorinu kutiju. Prelazi svaku crvenu liniju."

"Nešto ovde ne štima", napisao je on.

"Po mom mišljenju, to bi mogao biti ili nervni slom ili neka vrsta lične ogorčenosti", rekao je Andrej Pivovarov, opozicioni aktivista koji živi van Rusije. "On precenjuje svoje mogućnosti i misli da će samo objasniti svoju situaciju svima i da će se sve promeniti."

On je takođe sugerisao da postoji paralela s ranijim primerima javnih ličnosti koje su oštro kritikovale politiku Kremlja; na primer, Jevgenij Prigožin, šef plaćenika grupe Vagner, koji je nemilosrdno napadao najviše ruske vojne zvaničnike dok nije poginuo u misterioznoj avionskoj nesreći – dva meseca pošto je predvodio kratkotrajnu pobunu protiv Moskve.

"Mnogi ljudi koji dostignu određeni nivo moći, razviju osećaj statusa zvezde", rekao je Pivovarov za Ruski servis RSE. "Oni misle da ako kažu nešto pobunjeničko o vladi, niko se neće petljati sa njima."