Da li smrt Navaljnog može da donese promjene Rusiji?

Piše: Steve Gutterman

Više od jedne decenije, čak i od kada je zatvoren prije tri godine, Aleksej Navaljni bio je ključni pokretač politike Kremlja, bezkompromisni oponent čija je vizija drugačije Rusije bila glavna meta sve jačih napora predsjednika Vladimira Putina da slomi proteste, uguši neposluh i strogo kontroliše politiku širom zemlje.

Izvještaji o smrti Navaljnog došli su u trenutku kada Putinova Rusija nastavlja da poprima oblik mjesta gdje se ne tolerišu nezavisni glasovi, izborima se pažljivo upravlja kako bi se izbjegao i najmanji utisak da postoji alternativa, a zemlje je prije dvije godine zagazila u invaziju koja je na Ukrajinu bacila tešku sjenku smrti i razaranja a kod kuće ostavila dugoročne posljedice.

Da li odlazak najglasnijeg kritičara Kremlja mijenja išta od ovoga i na koji način? Da li bi njegova smrt mogla da nasluti promjenu u pravcu koji je Navaljni zagovarao ili će samo još više ojačati stisak režima?

Prva stvar koju treba pogledati je kampanja za predsjedničke izbore zakazane za 15.-17. mart, sada udaljene samo mjesec dana. S obzirom na čvrsti stisak države koja u šaci drži politiku i medije, Putin će zasigurno zabraniti neočekivane rasplete, ali analitičari kažu da Kremlj želi da njegova pobjeda bude toliko velika da pokaže Rusima i cijelom svijetu, da nema alternative.

Ta želja je postala još očiglednija kada je Borisu Nadeždinu, jedinom kandidatu koji je i kritičar rata u Ukrajini, ovog mjeseca zabranjeno da se kandiduje, nakon što su se Rusi u redovima pojavili kako bi mu iskazali podršku na kampanji prikupljanja potpisa, što je moguće prestravilo Putina i Kremlj otvarajući mogućnost da protivkandidat može da osvoji značajan broj glasova.

Navaljni, kojem je i samom bilo zabranjeno da izaziva Putina na posljednjim izborima, 2018. godine dao je podršku prošle sedmice za inicijativu koja je pozivala Ruse da se pojave na svojim biračkim mjestima u 12:00 posljednjeg dana predstojećeg glasanja, što je bio poziv na protest nazvan "Podne protiv Putina".

Usred raširenih sumnji na namješten slučaj ili štetne učinke zatvorskih uslova i oštrog postupanja za koje je Navaljni rekao da ima za cilj da ga ubije, nekoliko analitičara i kritičara Kremlja su povezali navode o njegovoj smrti direktno sa izborima u kojima je Putin, koji je bio na položajima predsjednika ili premijera od 1999. godine, trebao da osigura novi šestogodišnji mandat.

"U utorak sam čula audio snimak njegovog glasa sa jednog od mnogih sudskih saslušanja na kojima je bio prisutan. Bio je to glas veselog, energičnog, zdravog čovjeka", rekla je politologinja Jekaterija Šulman za Deutsche Welle. "To znači da je on ubijen. Ubijen je kako se ne bi miješao u izbornu kampanju. To je ono što isplivava na površinu i što se ne može ignorisati."

Mihail Hodorkovski, bivši naftni tajkun u egzilu koji je proveo decenij u zatvoru nakon optužbi za koje on i njegovi podržavaoci kažu da su bile dio orkestrirane kampanje Kremlja kojom ga je trebalo kazniti jer se upustio u opozicionu politiku i prebaciti imovinu njegove kompanije u ruke države, pozvao je Ruse da napišu ime Navaljnog na svojim listićima kada budu glasali.

Ali, bilo kakav sličan napor, a kamoli ulični protesti zbog izbora, sudbine Navaljnog ili rata u Ukrajini, ogroman su rizik za Ruse koji mu se priključe.

"U jednu ruku, ljudi će sada još manje željeti da glasaju za Putina; u drugu, aktivno djelovanje protiv (izbora) postaće još više zastrašujuće", napisao je politički analitičar Abbas Galjamov na Telegramu.

"Optimističan pogled na to je da bi smrt Navaljnog mogla da ubrizga novi život u Nadeždina… i tako porodi pravi pokret. Pesimističan pogled bi bio da Nadeždin bude ućutkan, bilo zbog straha ili nekim mnogo radikalnijim i potencijalno permanentnijim metodama", rekla je Samantha de Bendern iz britanskog Chatham Housea.

Zapravo, smrt čovjeka koji je bio simbol opozicije na nekompetitivnim izborima pod Putinom, mogla bi samo da poveća rizike protesta zbog izbora, ako išta drugo.

"U jednom trenutku, Navaljni je bio koristan Rusiji kao znak da se toleriše opozicija Putinu. To vijeme je odavno prošlo", rekao je Keir Giles, konsultant iz Chatham Housea. "A do sada, Rusija je napustila bilo kakav izgovor da je to išta drugo osim represivnog režima. Rusija se vratila u svoju povijesnu zonu udobnosti ubistva protivnika u zemlji i inostranstvu bez problema i bez brige zbog međunarodne osude."

Navaljni je postao glasan kritičar ruskog rata u Ukrajini, i njegova navodna smrt čini se da nema nikakvog uticaja na težnje Kremlja i invaziju. Međutim, odjek smrti u inostranstvu mogao bi da odigra ulogu u ključnom pitanju zapadne podrške odbrani Ukrajine, pojačavajući pozive na dodatni pritisak na Rusiju koji bi tako potencijalno uticali na sudbinu američkog paketa uglavnom vojne pomoći u iznosu od 60 milijardi dolara koji mjesecima čeka u Kongresu na zeleno svjetlo.

Bez obzira na uzrok smrti Navaljnog, ona predstavlja izazov za Putina i državu, prema Tatjani Stanovaji, stručnjakinji za Kremlj i analitičarki u Carnegie centru za Rusiju u Evroaziju.

"Navaljni se pojavio kao iskonska i istorijska figura, utjelovljujući nepokolebljiv antiputinovski politički stav i predstavljajući najznačajniju alternativu Putinovom režimu od 2000. godine. Njegovo priznavanje bez premca, značaj za elite i umiješanost u domaću politiku odvajali su ga od bilo koje druge opozicione figure, učvršćujući njegov status izvanrednog političara", napisala je Stanovaja na Twitteru.

"A to stvara značajne političke probleme za režim, oni će morati da se nose sa zaostavštinom Navaljnog."

Ali način na koji će Kremlj pokušati da riješi ovaj izazov nije teško predvidjeti, dodala je.

"Ne sumnjam da ćemo vrlo brzo biti svjedoci značajnog talasa represije kontra Navaljnog, racije nakon ogorčenja iskazanog na društvenim mrežama, kaznenim slučajevima i hapšenjima", rekla je.

Brojni posmatrači su jasno rekli ako bi smrt Navaljnog i donijela neku promjenu, ona bi bila najmračniji znak mračnog vremena.

"Navaljni se borio za 'lijepu budućnost Rusije' a slomila ga je strašna Rusija prošlosti i sadašnjosti. Budućnost ove Rusije postoji samo za jednog čovjeka, Putina", rekla je Alena Epifanova, istraživačica u Njemačkom savjetu za međunarodne odnose. "On je spreman da ubije bilo koga ko mu stoji na putu. Danas je to opet dokazao."