Dječije 'igre državnosti'

Mladi Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) su 8. januara dijelili na trgu Krajine u Banjaluci knjižice koje su nazvali pasoš Republike Srpske (RS). Isto su uradili i 9. januara u 11 opština ovog bh. entiteta. Na ovom "dokumentu" otisnut je datum izdavanja 9. januar 2018.

Da li se radi samo o duhovitom potezu mladih ili iza ovoga stoje ozbiljne ideje na kojima ova stranka već godinama radi?

Predsjednik mladih SNSD-a Denis Šulić izjavio je da se na ovaj način želi obilježiti "Dan Republike Srpske".

"Za ovu priliku smo organizovali dijeljenje promotivne brošure pasoša RS-a jer smo svjesni da ona ima velike turističke potencijale. Željeli smo da ovom aktivnošću promovišemo te turističke potencijale, našim ljudima iz RS-a, ali i ljudima koji dolaze sa strane, i pokažemo da ima dosta prirodnih bogatstava koje možemo iskoristiti za razvoj turizma i RS", kazao je Šulić.

Prvi ovaj dokument dobila je premijerka RS-a i potpredsjednica SNSD-a Željka Cvijanović, za koju je ova akcija kreativna i kojom može da se privuče pažnju na ono što jeste najvažnije za RS.

"Ovo je jedna fina akcija mladih socijaldemokrata. Mislim da je pasoš sadržajan, da sadrži ono što treba da sadrži, da se dobro promovišemo, tako da to nije stvar na kojoj ćemo se zaustaviti", izjavila je Cvijanović.

S druge strane, ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Adil Osmanović ocijenio je izradu nepostojećeg pasoša s grbom bosanskohercegovačkog entiteta RS-a provokacijom, ali i pustim željama pojedinaca.

"To čak nije ni krivotvorenje jer se ovdje radi o nepostojećim pasošima kojih nema nigdje. To je isto kao kada bi neko napravio pasoš ili ličnu kartu neke mjesne zajednice u BiH. Taj takozvani pasoš ne vrijedi ni u Banjaluci", kazao je Osmanović.

Mladi SNSD-a sličan potez pred Dan RS-a povukli su i prije dvije godine kada su na adresu Ureda visokog predstavnika (OHR) poslali hiljade čestitki s porukom da Valentin Incko i strane sudije treba da idu kući.

Iako ovo može izgledati i kao duhovitost podmlatka SNSD na ovaj način se nastavlja promovirati politiku ove stranke odnosno nezavisnost Republike Srpske u futuru, ocjenio je sociolog Srđan Puhalo.

"Oni retorički ne odustaju od te ideje nezavisne Republike Srpske, ali ne daju nikakve garancije i nikakva obećanja kada će se to desiti. Oni samo kažu da su oni nosioci te ideje i da će predano raditi na tome", objašnjava Puhalo.

Kako kaže Puhalo, problematično je što ovu ideju niko u ovom bh. entitetu ne dovodi u pitanje.

"Opozicija mudro ćuti. Intelektualci mudro ćute, navijaju ili se slažu sa tim. Tako da jedine reakcije dolaze i Federacije BiH što negdje Dodik i želi. To mu diže rejting i to ga pozicionira kao nekoga ko je nosilac te ideje i čovjek koji se najviše za to zalaže, i ajde da kažemo eksluzivni patriota", dodaje Puhalo.

I kroz jučerašnje obilježavanje 9. januara jedna od dominantnih tema je bilo isticanje RS-a kao države i ujedinjene sa Srbijom. Međutim, ovaj put Milorad Dodik se u promociji te ideje manje pojavljuje ali su zato o tome govorili gosti.