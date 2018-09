Javni resursi za stranačke potrebe

Javni resursi uveliko se zloupotrebljavaju u kampanji za predstojeće opšte izbore u Bosni i Hercegovini – pokazuju podaci organizacija koja prate izbornu kampanju.

Finansiranje kampanje od javnih ustanova, otvaranja radova, korištenje službenih vozila, neke su od zloupotreba koje se vrše u svrhu bosanskohercegovačke izborne kampanje.

Transparency international BiH podnio je prijavu Centralnoj izbornoj komisiji BiH zbog zloupotrebe kampanje renoviranja Univerzitetsko-kliničkog centra Republike Srpske (UKC) "Svi pod jedan krov" jer je korištena u svrhu promocije kandidata Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), kaže Ivana Korajlić, izvršna direktorica Transparencyja.

"Koja je na svojim bilbordima direktno promovisala i prikazivala kandidate SNSD-a u ovoj kampanji, Milorada Dodika (kandidat za srpskog člana Predsjedništva BiH, op.a.), Željku Cvijanović (kandidatkinja za predsjednicu RS-a, op.a.), ministra zdravlja RS-a Dragana Bogdanića (kandidat SNSD-a za Predstavnički dom Parlamenta BiH, op.a.) i direktora UKC Vladu Đajića koji je ujedno i kandidat za Narodnu skupštinu Republike Srpske", kaže Korajlić.

Korajlić dodaje i da je pored toga bila dodatna kampanja za prevenciju moždanog udara.

"Gdje je takođe slika gospodina Đajić stajala na bilbordima kojima su se penzioneri pozivali na besplatne preglede", ističe Ivana Korajlić.

Iz Centralne izborne komisije su istakli da ne mogu komentarisati pojedinačne slučajeve do okončanja postupaka, uz napomenu da su za praćenje zloupotrebe javnih resursa u kampanji zadužene opštinske izborne komisije.

Nina Zubović, portparol Koalicije pod lupom, kaže da stranke i funkcioneri u Bosni i Hercegovini obilato koriste budžetska sredstva, ljudske resurse, službene automobile, ali i javna pojavljivanja u sklopu javne funkcije koju obavljaju za izbornu promociju.

"Do 17.09. zabilježeno je 17 slučajeva na kojima su kandidati i kandidatkinje na predizborni događaj došli službenim vozilom i pod pratnjom službenog osiguranja. Na 13 događaja su politički subjekti organizovali prevoz za svoje posjetioce, a na 15 predizbornih skupova organizovana je podjela besplatne hrane i pića, a šest događaja organizovano je u toku radnog vremena na kojima su prisustvovali i zaposlenici državnih institucija", ukazuje Zubović.

Predsjednik Foruma građana Tuzla Vehid Šehić kaže da je sistem tako namješten da nema sankcija iako se naveliko zloupotrebljavaju javni resursi u ličnu promociju.

"Korištenje javnih resursa je nešto uobičajeno, normalno. Nije to svojstveno samo u BiH, već vidimo da se to radi i u susjednim državama što uvijek zloupotrebljavaju one partije koje su na vlasti. Nažalost, mi ne možemo to da spriječimo i zato se ne biraju sredstva da se dođe do naklonosti birača pa ni na nezakonit način", smatra Šehić.

U svrhu promocije nezaobilazni su i mediji, pa je Regulatorna agencija za komunikacije BiH već pokrenula postupke protiv pojedinih medija.

"Agencija je ustanovila da je došlo do mogućeg kršenja pravila i propisa Agencije i izbornih pravila. Tako je po službenoj dužnosti pokrenula postupke protiv RTRS-a (Radio-televizija RS-a), ATV-a (Alternativna televizija) i Hajata", kaže Jovana Vučetić, portparolka Regulatorne agencija za komunikacije BiH.

Svi ovi primjeri, ocjenjuju analitičari, ukazuju na činjenicu da političke stranke i njihovi predstavnici zloupotrebljavaju javne resurse u stranačke svrhe smatrajući javne resurse imovinom stranke. Zbog toga je potrebno izmijeniti zakonski okvir koji reguliše provođenje kampanje, na način da se razgraniče javne i stranačke funkcije, te jasno propišu i zabrane zloupotrebe, ističu analitičari.