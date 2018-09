Kako parlamentarci u BiH varaju državu?

Oko pedesetak zastupnika u Parlamentu Federacije BiH koristilo je pravo na naknadu za smještaj, režije i odvojeni život o trošku Parlamenta, a da je veliki broj njih zloupotrebljavao ovu mogućnost. Parlament im je plaćao smještaj, čak i kada imaju vlastite stanove u Sarajevu, a neki od njih nisu ni koristili stanove koje su navodno unajmljivali. U nekima su živjela njihova djeca, rodbina ili prijatelji, a sve te privilegije su u ovom mandatu iz budžeta plaćene više od milion eura.

Federalni parlament već godinama za smještaj, režije i odvojeni život za zastupnika Refika Hankića u Sarajevu plaća 400 eura. On je zakupio stan u naselju Stup kod Ilderine Jusufović, koja je i njegova sugrađanka iz Lukavca. No, Hankić na istom spratu, u istoj zgradi već ima svoj stan koji je sa suprugom kupio nakon što je preuzeo zastupnički mandat 2015. godine. Dvije godine kasnije kupio je i drugi nešto bliže centru grada. Novinari Centra za istraživačko novinarstvo došli su u posjed vlasničkih listova koji to i dokazuju, no Hankić je novinarima pokušao sve negirati.

I njegov kolega iz parlamentarne klupe Omer Škaljo, inače iz Zenice, ima stan u Sarajevu, a navodno iznajmljuje smještaj kod Dragana Novakovića. U stanu, kako je Novaković naveo Škaljo ima svoj krevet u stanu i da dijele troškove režija. Kaže da su prijatelji.

"Evo, on ovdje spava kod nas i koristi to. A nas i nema, mi smo penzioneri, mi smo više na vikendici", objašnjava Novaković.

Istovremeno, u Škaljinom stanu boravi njegov sin Fehim. Potvrdio je novinarima da otac u stan dođe kada su sjednice.

Da su prijavili da imaju stanove za tri godine i pet mjeseci Parlament ne bi potrošio više od 15.000 eura javnog novca za smještaj ova dva zastupnika kojima nije ni trebao. Ukupno, za ove privilegije koje koristi više od polovine zastupnika u Parlamentu, njih oko pedesetak, potrošeno je preko milion eura u aktuelnom mandatu, a veliki broj njih zloupotrebljava javni novac jer stanove ili ne koriste ili su lažno prijavljeni kod rodbine i prijatelja. Tako su na primanja koja iznose između 20.000 i 25.000 eura godišnje, mjesečno inkasirali još po 400 eura, te dodatni novac za prijevoz kući za vikend, išli oni, ili ne.

Novinar CIN-a Nino Bilajac napominje da iako je otkriveno ranije da su na isti način javnim novcem manipulirali delegati u Domu naroda ovog parlamenta, njihove kolege iz Zastupničkog doma, nisu postupile ništa moralnije.

"Oni se ponašaju kao da ih nije briga šta javnost misli – da su to ljudi koji imaju četiri do pet puta veću platu od prosjeka u Federaciji, ako se može 870 KM uzeti kao prosječna plata u Federaciji, i to su ljudi koji ne mare ni za čim drugim osim za ličnim stvarima, ličnim dobitima, koje im politika omogućava", kaže Bilajac.

"Sa druge strane", dodaje, "problem je zakon koji njima faktički dozvoljava da oni vrše sve te manipulacije".

"Prije svega, u zakonu se nigdje ne definiše jasno da određeni delegat ili zastupnik ne može imati svoj stan i da mu Parlament može plaćati odnosno ne može plaćati zakup drugog stana. Ljudi kod kojih oni unajmljuju te stanove su njihovi bliski prijatelji, stranačke kolege ili od prijatelja prijatelji ili rodbina, dok pojedini od njih uopšte ne žive u tim stanovima, odnosno ne koriste te stanove ili ih koriste njihova djeca ili neki bliski srodnici, dok smo kod jednog zastupnika pronašli da u tom njegovom zakupljenom stanu živi potpuno druga osoba već zadnjih šest godina koja ga uopšte i ne poznaje" kaže Bilajac.

Za zastupnika Blaža Župarića iz Orašja komšije ne znaju, pa ni predsjednik kućnog savjeta Zijad Karić kome su novinari CIN-a pokazali i sliku komšije kojeg nikada nije vidio.

"Ne živi sigurno, nit’ ga ima na spiskovima. Nema nikako, sigurno", tvrdi Karić.

Za razliku od Župarića komšije poznaju Mensuda Borovića koji je parlamentu prijavio da ima stan u Sarajevu i ne koristi privilegije plaćenog smještaja.

"Bilo bi mi neprimjereno da ja koristim sredstva za stambeni smještaj, a imam svoj stan", rekao je Borović.

Neprimjereno ili ne sve je po zakonu, pa tako i da se za smještaj zastupnika Dževada Agića kod njegove punice do sada javnim novcem platilo više od 8.000 eura u čemu ne vidi ništa sporno.

"Sve što je zakonski, ne mora značiti da je moralno. I sve što je moralno, ne mora značiti da je zakonski".

Naknada za stan uplaćuje se čak i za zamjenicu predsjedavajućeg Zastupničkog doma Vesnu Švancer, koja je već četiri mjeseca u pritvoru zbog optužbi da je davala budžetski novac ugroženima i neprofitnim udruženjima građana, zauzvrat od njih tražeći da dio novca uplaćuju na njen račun.

Ovim se mahinacijama bavi i Tužilaštvo KS. Predmet je, kako nam je potvrđeno u radu, i to za slučajeve zloupotreba u Domu naroda.