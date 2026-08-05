Policija RS-a negira neovlašten boravak u Federaciji BiH tokom posjete Vučića

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir odbacio je tvrdnje da su pripadnici Policije tog entiteta neovlašteno boravili na području Srednjobosanskog kantona, u Federaciji Bosne i Hercegovine tokom posjete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Bugojnu.

Budimir je to rekao, odgovarajući na pitanje novinara na vanrednoj konferenciji za medije 5. avgusta u Istočnom Sarajevu, gdje je dodao i da "nikome nije palo na pamet" da policijski službenici prelaze entitetsku liniju i obavljaju poslove izvan svojih nadležnosti.

"Može se desiti da se desi određeni previd, ali nikome nije palo na pamet iz Ministarstva unutrašnjih poslova da ne poštuje ustavno uređenje Bosne i Hercegovine, da pređe granicu između Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine i da tamo policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova vrše nadležnosti koje su iz nadležnosti kantona ili federalne uprave", rekao je Budimir.

Dodao je da je dolazak Vučića predstavljao događaj visokog bezbjednosnog rizika, podsjećajući na napad na predsjednika Srbije tokom komemoracije u Srebrenici 2015. godine.

Istakao je da MUP RS-a ima "dobru i zdravu saradnju" sa policijskim agencijama u Federaciji BiH, te da je eventualno moglo doći do "određenog previda".

Budimirova izjava uslijedila je nakon što je ministar unutrašnjih poslova Federacije BiH Ramo Isak za Radio Slobodna Evropa (RSE) potvrdio da su pripadnici policije Republike Srpske bez odobrenja boravili na području Federacije BiH tokom Vučićeve posjete Čipuljiću kod Bugojna, 3. avgusta.

Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine saopštila je ranije za RSE da nije imala nikakvu najavu o ulasku većeg broja pripadnika MUP-a RS-a na teritoriju Federacije BiH.

Direktor Direkcije Enes Karić rekao je da je Vučićevo zvanično obezbjeđenje iz Srbije bilo uredno prijavljeno diplomatskim putem, ali da institucija kojom rukovodi nije imala informacije o grupi osoba zatečenih na području Federacije BiH.

Prema nezvaničnim saznanjima RSE, sa područja Srednjobosanskog kantona vraćeno je ukupno 30 osoba.

Policijski izvori naveli su da nisu identifikovani svi članovi te grupe, te da se ne može isključiti mogućnost da su među njima bili i pripadnici drugih bezbjednosnih službi Srbije.

Pojačane policijske aktivnosti nakon dva pokušaja ubistva u Istočnom Sarajevu

Ministar unutrašnjih poslova RS-a Željko Budimir najavio je i pojačano prisustvo policije nakon dva pokušaja ubistva u dva dana na području Istočnog Sarajeva, za koje policija smatra da su povezani sa dugogodišnjim sukobom kriminalnih grupa okupljenih oko Darka Eleza i Đorđa Ždrala.

"U narednom periodu možete očekivati veće prisustvo policije. Mi smo već napravili poseban operativni tim koji će se baviti sa ovim dešavanjima koja su vezana za sukob ovih organizovanih kriminalnih grupa", rekao je Budimir.

Vanredna konferencija za medije je i organizovana zbog ovih pokušaja ubistava, a Budimir je priznao i da je stanje bezbjednosti "narušeno", navodeći kako će angažovane dodatne snage nastojati spriječiti nove obračune.

Načelnik Policijske uprave Istočno Sarajevo Dragomir Šehovac rekao je na konferenciji za novinare, da je 3. avgusta izvršeno teško ubistvo u pokušaju nad Kostom Pandurevićem, za šta je osumnjičen Đorđe Ždrale, koji je u bjekstvu.

Dan kasnije, u novom napadu ranjen je Davor Dabić, osoba odranije poznata policiji zbog predmeta povezanih s trgovinom narkoticima.

Direktor Policije RS-a Siniša Kostrešević istakao je da su formirani posebni timovi koji rade na rasvjetljavanju oba slučaja, te da je jedna osoba već predata Okružnom javnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu zbog sumnje da je pomagala u napadu na Dabića.

"Đorđe Ždrale nam je u bjekstvu, intenzivno tragamo za njim", rekao je Kostrešević.

Iz MUP-a RS su naveli i policija raspolaže videosnimcima i fotorobotom osobe koja je pucala na Dabića, ne iznoseći više detalja zbog interesa istrage.

Zvaničnici MUP-a RS-a ocijenili su da sukob kriminalnih grupa traje gotovo dvije decenije i ponovo pozvali pravosudne institucije u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini da prioritetno procesuiraju predmete organizovanog kriminala.

Šehovac je rekao da su protiv Ždrala nakon izlaska iz zatvora podnesena četiri izvještaja o počinjenim krivičnim djelima, dok za dio predmeta još nema pravosudnog epiloga.

Istovremeno je naveo da je protiv Darka Eleza i drugih osoba još 2022. godine podnesen izvještaj Tužilaštvu BiH, bez konačnog ishoda.

MUP RS-a pozvao je građane da prijavljuju sva saznanja koja bi mogla pomoći u rasvjetljavanju slučajeva i lociranju osumnjičenih.