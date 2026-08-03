Policajci Republike Srpske neovlašteno ušli u Federaciju BiH obezbjeđujući Vučića

Ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine Ramo Isak potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je veći broj pripadnika policije Republike Srpske neovlašteno boravio na teritoriji Federacije, učestvujući u obezbeđenju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića tokom njegove posjete Bugojnu.

On je rekao da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona intervenisali i da su policijci iz RS sprovedni van tog kantona.

"Ukoliko je MUP RS htio da pošalje veći broj pripadnika trebalo je to da najavi i pružili bismo podršku", rekao je Isak.

Prema njegovim riječima bilo je više vozila i sva, osim jednog, su bila u vlasništvu MUP-a RS.

Ministar Isak je ocijenio da nije bilo potrebe za incidentom, rekavši da pohvaljuje profesionalnost pripadnika policije Srednjo-bosanskog kantona.

Prema njegovim riječima MUP Federacije BiH će dobiti izveštaj o događaju u utorak i onda će biti odlučeno o daljim koracima.

RSE nezvanično saznaje da je iz Srednje-bosanskog kantona vraćeno 30 osoba, od kojih se deset kretalo pješice i kvadovima po okolnoj šumi, a ostatak se nalazio u kombijima i džipu.

Prema tim saznanjima nisu sve osobe identifikovane, tako da nije poznato da li su isključivo bili pripadnici policije RS ili i Bezbednosno-informativne agencije (BIA) Srbije.

Oni su sprovedeni van granica kantona jer su prekršili sve protokole.

Iz MUP-a RS nisu se oglasili oko incidenta, kao ni iz Predsjedništva Srbije.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je 3. avgusta porodičnu kuću u Čipuljiću u opštini Bugojno. Sa njim je bio Milorad Dodik, lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata.

Vučić se nalazi u trodnevnoj posjeti Republici Srpskoj, gdje će 4. avgusta u Mrkonjić Gradu biti obilježena godišnjica hrvatske policijsko-vojne akcije "Oluja".

Tom akcijom Hrvatska je 1995. povratila dio svoje teritorije, koja je bila pod kontrolom takozvane "Republike Srpske Krajine".

Zavisno od izvora, procjene broja Srba koji su napustili Hrvatsku tokom operacije "Oluja" kreću se od 130.000 do 250.000, a nevladina organizacija Documenta identifikovala je više od 2.300 žrtava, većinom srpskih civila.

Srbija i Hrvatska imaju dva različita viđenja "Oluje".

U Hrvatskoj se obilježava kao Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, a u Srbiji kao Dan sjećanja na stradale u hrvatskoj operaciji.