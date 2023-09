U zaduženju RS od preko milijardu maraka nema mjesta za veće plate

Među 1,2 milijarde maraka (oko 610 miliona evra) novca za koji se Republika Srpska mora zadužiti u toku ove godine da bi vratila dugove i održala likvidnost budžeta, nema novca za povećanje plata za zaposlene u javnom sektoru.

To je razlog protesta koje je za 29. septembar u Banjaluci najavilo šest sindikata koji okupljaju zaposlene u javnoj upravi, zdravstvu, unutrašnjim poslovima i pravosuđu.

Sindikati tvrde da je Vlada RS prekršila sporazum iz juna prošle godine, prema kojem je blizu 55.000 radnika u tom bosanskohercegovačkom entitetu trebalo u ovoj godini da dobije platu prosječno uvećanu za oko 130 maraka (66 evra).

Sindikati upozoravaju da se sa sadašnjim primanjima i velikom inflacijom sve teže živi, o čemu govori podatak da prosječna plata pokriva tek polovinu od prosječne sindikalne potrošačke korpe koja iznosi oko 2.500 maraka (više od 1.250 evra).

Sindikalna potrošačka korpa je skup osnovnih životnih namirnica i potreba jedne četvoročlane porodice u toku jednog mjeseca.

"Mislim da je zaista neprimjereno da za to što mi tražimo, da radnici, pre svega policija, doktori, sestre i svi kojima je poslodavac Vlada RS izlaze na ulicu, imajući u vidu da je dogovor postignut još u nekom ranijem periodu, da su u budžetu bila predviđena sredstva za to. Mi postavljamo pitanje zašto se to ne ispunjava i gdje su pare", naveo je za Radio Slobodna Evropa(RSE) Božo Marić jedan od sindikalnih lidera koji organizuju proteste.

Sa druge strane u Vladi RS ističu da je sporazum u potpunosti ispoštovan i da para za povećanje plata nema.

Prosječna neto plata isplaćena u avgustu u Republici Srpskoj iznosila je 1.286 maraka (657) evra, podaci su Zavoda za statistiku RS.

Nema posebno odvojenih podataka o prosječnoj plati za zaposlene u javnom sektoru.

Šta se može kupiti sa prosječnom platom u Republici Srpskoj?

Prema podacima Saveza sindikata RS, četvoročlanoj porodici u tom entitetu je potrebna gotovo čitava prosječna plata samo za prehranu, 1.133 marke (579) evra.

Samo za stanovanje i komunalne usluge, te tekuće održavanje domaćinstva, potrebno je mjesečno izdvojiti više od 800 maraka (više od 400 evra).

Ostatak korpe čine odjeća i obuća, higijenske potrepštine, prevoz, te obrazovne potrebe.

Predstavnici radnika pitaju i zbog čega je veća plata u drugom bh. entitetu, Federaciji Bosne i Hercegovine, nego u Republici Srpskoj.

Zbog toga će i jedan od zahtjeva na protestima biti da se izjednače plate u RS sa Federacijom BiH.

U sindikatima su podsjetili da su više od 130 dana čekali da im u Vladi Republike Srpske odgovore na zahtjeve, te da su zbog toga bili primorani na proteste.

"Mi smo na proteste pozvali isključivo sindikalne aktiviste, znači one ljude koji vode sindikalne organizacije i njihove saradnike. Ovo nije toliko masovni protest, jer ćemo dati određeni rok Vladi RS, a to je do usvajanja budžeta. Ukoliko se ne ispune naši uslovi, onda ćemo organizovati masovne proteste i demonstracije", rekao je Marić za RSE.

Kakvo je obrazloženje Vlade RS?

U Vladi RS za Radio Slobodna Evropa kažu da je "analiza budžeta pokazala da u ovom momentu nije realno dodatno povećanje plata ove godine".

Tvrde i da su "ispoštovali sve dogovoreno" iz sporazuma sa sindikatima, te podsjećaju da je nakon potpisivanja sporazuma plata u junu prošle godine povećana za 10 odsto, a u januaru ove godine još pet odsto za one koji imaju nižu platu od prosječne.

"Dogovoreno je da će Vlada u drugom kvartalu 2023. godine izvršiti analizu budžeta, analizu plata zaposlenih u javnom sektoru Republike Srpske i analizu rasta cijena, i u skladu sa rezultatima te analize, u dogovoru sa sindikatima, izvršiće usklađivanje rasta plata zaposlenih u javnom sektoru sa rastom prihoda u budžetu, rastom inflacije i rastom cijena", kažu u Vladi RS.

Da Vlada RS nije spremna odriješiti kesu za zaposlene koji primaju platu iz budžeta, vidi se i iz Programa fiskalne konsolidacije za period od 2024. do 2026. godine koji je u skupštinskoj proceduri.

"Pozicije ličnih primanja planirati u skladu sa zakonskim, podzakonskim i drugom regulativom koja reguliše ovu oblast, bez donošenja novih ili izmjena postojećih zakonskih rješenja koja bi proizvela dodatna izdvajanja i povećanja rashoda po tom osnovu", navodi se u tom dokumentu.

RS pod pritiskom dugova teško može povećati plate

Međunarodni monetarni fond (MMF) zatražio je od vlasti u BiH da se zaustavi rast plata u javnom sektoru, navodi se izvještaju MMF-a nakon zaključenih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom za ovu godinu.

"Da bi se ojačala fiskalna održivost, direktori MMF-a su apelovali na vlasti da dodatno ograniče tekuću potrošnju, uključujući i putem ograničavanja potrošnje na plate u javnom sektoru", ističe se u dokumentu objavljenom prije nekoliko dana.

U istom dokumentu MMF potrebe Federacije BiH ocjenjuju kao "umjerene", dok je za Republiku Srpsku navedeno da će "biti teško da ispuni svoje potrebe za finansiranjem u drugom polugodištu 2023. samo putem izdavanja obveznica na domaćem tržištu".

"Osoblje MMF-a pretpostavlja da će RS biti u mogućnosti da pribavi dodatno vanjsko finansiranje. U slučaju nedostatka vanjskog finansiranja, RS treba prioritet dati smanjenju tekuće potrošnje", stoji u dokumentu MMF-a.

Ekonomista Zoran Pavlović je mišljenja kako i stav MMF-a pokazuje kako Republika Srpska zbog zaduženosti teško može odgovoriti na sindikalni zahtjev za povećanjem plata.

Samo od početka septembra RS se zadužila dodatnih blizu 150 miliona maraka (oko 75 miliona eura) od prodaje obveznica.

"Ovaj visok nivo obaveza Republike Srpske učinio je da u Vladi nema baš previše novaca, tako da izbjegavaju povećanje plata. Sa druge strane vi i dalje imate preveliku javnu potrošnju, nabavku skupocjenih vozila, što onda s pravom bode oči i ljuti i zaposlene u javnom sektoru", navodi Pavlović.

Statistički podaci govore i da se godišnje u Republici Srpskoj u javnom sektoru zaposli oko 1.000 novih radnika.

Partijsko zapošljavanje, po ocjeni Pavlovića, dovelo je do prevelikog birokratskog aparata iz kog je izlaz smanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru.

"Javni sektor je postao u biti preskup. Sa druge strane, kada bi neko htio i da izvrši racionalizaciju, došao bi u situaciju da time zakači i one ljude koji su tu zaposleni po partijskim linijama i po tom osnovu je vrlo teško bilo šta u smislu smanjenja broja ljudi. I pišu nam međunarodne institucije da to nije dobro, ali kod nas se, nažalost, po tom pitanju, ništa ne radi", naveo je Pavlović.

Dosadašnji protesti budžetskih korisnika

Masovnijih protesta budžetskih korisnika u Republici Srpskoj nije bilo od 2016. godine.

U decembru te godine u Banjaluci je nekoliko stotina članova granskih sindikata budžetskih korisnika u RS protestvovalo zbog odluke Vlade RS da im umanji plate umanjivanjem stope minulog rada sa 0,5 na 0,3 odsto.

Prethodni protesti zbog usvajanja Zakona o radu, kojim su umanjena prava radnika održani su godinu ranije.

U novembru 2012. godine više hiljada radnika budžetskih korisnika protestvovalo je ulicama Banjaluke zbog tadašnje najave Vlade RS o smanjenju plate za 10 procenata.