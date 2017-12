Putin: Vašington zahvatila 'špijun manija'

Ruski predsjednik Vladimir Putin je na redovnoj godišnjoj press konferenciji za domaće i strane novinare rekao da se na predstojećem izborima neće suočiti sa kredibilnim oponentom, ali da će pokušati da kreira više izbalansiran politički sistem u zemlji.

Najavio je povećanje vojnog budžeta na 2,8 triliona rublji (oko 47 milijardi dolara) sljedeće godine, uz tvrdnju da to neće naštetiti budžetu u cjelini. Žalio se zbog toga što je, kako je rekao, vještačka "špijun manija" zahvatila Vašington i ocijenio da vidi značajna dostignuća administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Vladimir Putin je ustvrdio da su optužbe o kontaktima između saradnika američkog predsjednika Donalda Trumpa i Rusije "izmislili" Trumpovi oponenti da bi podrivali njegov legitimitet.

Na redovnoj godišnjoj press konferenciji, koja je uživo prenošena, a kojoj je prisustvovalo oko 1.600 novinara, Putin je konstatovao da je "špijun-manija" zahvatila Vašington, te da će se odnosi SAD i Rusije na kraju vratiti u normalu.

"SAD i Rusija treba da prestanu da se bore kao životinje. Ima mnogo stvari koje mogu ujediniti dvije zemlje. Dijelimo zajedničke izazove kao što je terorizam", rekao je.

Očigledno je da Trump nije u mogućnosti da popravi odnose sa Rusijom zbog određenih restrikcija, navodi Putin.

Kako kaže, kontakti između ruskih zvaničnika i članova izbornog tima Donalda Trumpa tokom izborne kampanje prošle godine bili su rutinski, ali su ih Trumpovi oponenti "izvrnuli".

"Susreti sa ambasadorima su uobičajena praksa", pojasnio je.

Upitan da procijeni Trumpove rezultate od kada je preuzeo dužnost, Putin je rekao da nije na njemu da sudi, ali da vidi značajna dostignuća Trumpove administracije.

Najavljujući povećanje ruskog budžeta za vojsku za 2,8 triliona rublji, (oko 47 milijardi dolara) koji neće naštetiti državnom bužetu, konstatovao je da SAD troše mnogo više na vojsku od Rusije.

"Zakon o vojnoj potrošnji od 700 milijardi dolara već je potpisan u SAD. Mi imamo nešto malo više od 46 milijardi, a oni imaju 700 milijardi - osjećate li razliku. Može li naše zemlja dozvoliti sebi takve troškove, ne - ali možemo 46 milijardi dolara - to je dovoljno!", poručio je.

Putin smatra da su SAD već de facto napustile sporazum o nuklearnim snagama srednjeg dometa (Intermediate Nuklear-Forces Treaty) poznatog INF, koji je potpisan prije 30 godina, ali da Rusija to neće učiniti.

"Osiguraćemo našu bezbjednost bez uvlačenja u trku u naoružavanju", kaže Putin.

Osvrnuo se i na goruće sportske teme. Za ruskog zviždača Grigorija Rodčenkova, koji je bio na čelu antidoping agencije (RUSADA) i koji je zaslužan za otkrivanje ruske državne šeme dopingovanja, zbog koje je ruski olimpijski tim suspendovan sa predstojeće Olimpijade u Pjongčangu, rekao je da je on pod kontrolom američkih tajnih službi.

Doveo je u vezu tajming skandala sa dopingom i olimpijsku zabranu sa predsjedničkim izborima u martu naredne godine. Smatra i da svjetsko antidoping tijelo WADA, kao i Međunarodni olimpijski komitet (MOK) rade pod pritiskom.

Sa pozitivne strane, ustvrdio je da je Rusija spremna da ugosti Svjetski fudbalski kup 2018, budući da imaju bogato iskustvo organizovanja velikih sportskih događaja.

"Siguran sam da će sve biti u skladu sa standardima i na vrijeme", uvjeren je Vladimir Putin.

Bivši agent KGB-a, te kasnije šef nasljednika te službe - FSB-a, trostruki predsjednik i jednom premijer Rusije, za izbore u martu sebe je predstavio kao nezavisnog kandidata.

"Moja kandidatura će biti nezavisno samokandidovanje. No bez obzira na to, ja veoma računam na podršku političkih snaga, bez obzira na to kako su organizovane, koje dijele moju viziju razvoja zemlje i vjeruju mi. Ja svako na njih uveliko računam", poručio je Putin.