Putin 'cilja' mlade i radnike

Autor Tom Balmforth, priredila Una Čilić

Prvo pojavljivanje bilo je ispred gomile mladih, euforičnih ljudi, a drugo pred radnicima koji su ga bodrili u fabrici za pravljenje automobila u jednom gradu u regiji Volga. U ta dva istupa Vladimir Putin je napokon najavio ono u šta je samo poneko sumnjao: kandidovat će se ponovo za ruskog predsjednika na martovskim izborima.

No, ako je Putinova odluka da se ponovo kandiduje bila očigledna, strategija koju će on i njegovi savjetnici koristiti u nadolazećoj kampanji još ostaje nepoznata. Najava o kandidaturi došla je u obliku dva dobro izrežirana TV nastupa i ponudila nam prve indikatore vizualnog prikaza i taktika koje će Kremlj koristiti kako bi pomogao Putinu da pobijedi.

U svom prvom pojavljivanju u Moskvi, 65-godišnji Putin, noseći odijelo sa ljubičastom kravatom, pojavio se na pozornici ispred ogromne sale pune ozarenih mladih aktivista, volontera - od kojih su pojedini nosili svjetleće manžete i snimali događaj smartphonima. Upravo na tom mjestu, rekavši da će donijeti svoju odluku "veoma brzo", dao je do sada najveći nagovještaj da će tražiti produženje svoje vladavine do 2024.

To "veoma brzo" donošenje odluke uslijedilo je samo nekoliko sati kasnije, kada se Putin pojavio na drugom događaju, ovaj put u industrijskom gradu Nižnji Novgorod u regiji Volga. Stojeći na pozornici GAZ fabrike koja proizvodi kockaste Volga sedane, Putin, koji je ovaj put nosio mornarsko plavu kravatu, okružen radnicima u radnim odijelima, najavio je da namjerava da uđe u utrku.

"Krenut ću naprijed sa svojom kandidaturom za predsjednika Ruske Federacije", izjavio je Putin uživo na TV-u.

Na pitanje jednog radnika GAZ-a (koji je kasnije insistirao na tome da njegovo pitanje nije bilo namješteno) - da li će se kandidovati za reizbor, Putin je rekao da "ne može zamisliti bolje mjesto na kojem bi najavio svoju odluku", nakon čega je je masa buknula uzvikujući "GAZ je za tebe!"

Politička analitičarka iz Nižnji Novgoroda Valentina Buzmakova istakla je da se Kremlj nada da će ojačati sliku Putina kroz njegovu bliskost sa mladim ljudima, te predviđa da će on nastaviti isto raditi tokom cijele kampanje. Također je nazvala fabriku automobila "poduzećem sa razglednice."

"Trebala im je razglednica i radnički kolektiv, i iza ove pozadine gospodin Putin, sluga naroda, kandidat naroda, najavio je svoje učešće u izborima", izjavila je Buzmakova za ruski servis Radija Slobodna Evropa (RFE/RL).

"Nedvojbeno, on će sada odabrati mladu publiku, tako da oko njega bude mnoštvo mladih nasmijanih lica koja će i njega učiniti da izgleda mlađe. Sve je ovo iskalkulirano unaprijed kao što to on radi već duže vrijeme", naglasila je.

Putin se udvarao mlađim glasačima na niz omladinskih foruma i događaja koji su organizovale vlasti prethodnih mjeseci. Ovi događaji, koji su opsežno pokrivani na državnoj televiziji ali i drugdje, nagovijestili su brigu Kremlja zbog nedostatka podrške mladih Rusa, koji bi mogli biti više naklonjeni zajedljivom antikorupcijskom aktivisti Kremlja Alekseju Navalnyu.

Iako ga je nacionalna televizija, koja ima uticaj na formiranje javnog mišljenja, stavila na crnu listu, Navalny je dva puta ove godine uspio da izvede hiljade svojih pristalica na ulice glavnog grada ali i širom ostatka zemlje kako bi učestvovali u protestima protiv Kremlja. Aktivan je na društvenim mrežama poput Twittera i naročito YouTuba, a sve u cilju privlačenja mlađih pristalica.

Prošlog decembra četrdesetjednogodišnji Navalny najavio je svoju namjeru da se kandiduje na izborima u martu i od tada je postavio brojne kancelarije za svoju kampanju, te se susreo sa glasačima širom zemlje. Međutim, vrlo vjerovatno će mu biti zabranjeno sudjelovati u izborima zbog kaznene osude po optužbama za koje ističe da su podignute kako bi ga spriječili da učestvuje u izborima.

Navalnyev saveznik Vladimir Milov za Ruski servis Radija Slobodna Evropa rekao je da je pogrešno očekivati od Navalniya da samo odustane od kampanje. "To će samo biti početak", smatra Milov, tvrdeći da će osporiti odluku na sudu i "boriti se za Navalnyevu registraciju sve do 18. marta", dana kada su zakazani izbori, ali i dalje od toga.

Navalny je 6. decembra napisao na Twitteru kako je Putinova najava za naredne izbore napravljena ne tako daleko od mjesta gdje se Leonid Volkov, Navalnyev menadžer kampanje, nalazi na izdržavanju tridesetodnevne zatvorske kazne. Volkov je zatvoren zbog organizovanja mitinga u Nizhny Novgorodu, za koje, tvrde vlasti, nije imao dozvolu za održavanje. On insistira na tome da je imao dozvolu.

"Najbolja ilustracija o tome kako izbori funkcionišu u Rusiji, jeste da je Putin najavio svoju kandidaturu u Nižnji Novgorodu, a jedan kilometar dalje od njega je ćelija u kojoj je zatvoren Leonid Volkov, šef sjedišta moje kampanje. On je uhapšen jer je sprovodio izbornu kampanju", napisao je Navalny.

U kolumni Novaye Gazete, glavni urednik političke sekcije tih novina Kirill Martynov ističe da sama optika najave - Putin okružen radnicima u plavim odijelima u fabrici automobila - otvara prostor za ultrakonzervativnu kampanju.

"Format najave je maksimalno konzervativan, što će definitivno uticati na budući kurs kampanje i njene rezultate. Detalji govore sami za sebe", napisao je Martynov.

Posljednji put kada je Putin najavio da će se kandidovati za mjesto predsjednika bilo je u septembru 2011. kada je objavio da će se vratiti u Kremlj nakon četverogodišnjeg ograničenja na mjestu premijera.

Ustav spriječava predsjednike da služe više od dva uzastopna mandata i Putin je ispoštovao ovo pravilo, odstupajući na četiri godine dok je Medvedev bio predsjednik, od 2008. do 2012. No, Medvedev je kasnije izmijenio Ustav, čime je omogućio predsjednicima da služe šestogodišnji termin.

Najava iz 2011. godine da će se Putin vratiti izazvala je negodovanje Rusa, naročito onih u prijestolnici i velikim gradovima. Hiljade ljudi su mjesecima poslije bili na ulicama kako bi protestovali protiv navodne prevare tokom parlamentarnih izbora iz decembra 2011. Putin je prebrodio te proteste, stvarajući konzervativnu okosnicu u svojoj politici i tako uvertiru za okretanje prema radničkoj klasi.

Nakon reizbora za predsjednika prošli put, Putin je imenovao Igora Kholmanskikha za nadzornika fabrike spremnika, kao svog posebnog predsjedničkog izaslanika u uralskoj regiji. Upravo taj potez imao je odjeka i tokom njegove najave kandidature u srijedu, u fabrici automobila.

"Naravno da je interesantno da je odabrao veliku fabriku kako bi demonstrirao svoju bliskost sa narodom", ocijenio je Dmitry Oreshkin, rukovodilac moskovske think tank organizacije Mercator.

"Ali ko ne bi posumnjao u ovo? Mogao je ovo uraditi, na primjer, u nekom udaljenom selu, i onda ne bi izgledalo tako loše", zaključio je Oreskhin.