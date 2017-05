Podrži RTV: Ostavke nedovoljne, tražimo krivičnu odgovornost Uprave

Oko dve stotine građana i smenjenih novinara ponovo su se okupili ispred zgrade Radio-televizije Vojvodina da bi zatražili ostavku i odgovornost za pad gledanosti i kvaliteta programa pokrajinskog javnog servisa.

Godinu dana nakon što je novo rukovodstvo preuzelo tu medijsku kuću smenjen je direktor programa, dok su mnogi novinari i urednici ostali bez posla ili premešteni na druge pozicije.

Pokret „Podrži RTV“ koji je nastao kao odgovor na te promene, objavio je da zbog svih ovih poteza uprave kuće, podneo je krivičnu prijavu protiv nadležnih u RTV.

„Ovde sam da podržim sve ove mlade ljude, ja više ne gledam RTV otkad su oni smenjeni“, ovako objašnjava razloge zašto je izašla na ulice Branka Apić iz Novog Sada.

Ona je bila među onima koji su se okupili ispred zgrade vojvođanskog javnog servisa i zatražili od rukovodilaca Radio-televizije Vojvodina da podnesu ostavke jer su narušili integritet programa te medijske kuće kao i zbog lošeg odnosa prema zaposlenima i pogramu. Kako jena protestu rečeno, nakon uličnih protesta borbu za javni servis nastavljaju u institucijama.

U ime „Podrži RTV“ bivša novinarka te medijske kuće Sanja Kljajić je rekla da je pokret podneo krivičnu prijavu Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu protiv svih članova Upravnog odbora Radio-televizije Vojvodine „zbog nesavesnog rada u službi“.

„To više nije samo srozavanje novinarskih standarda, to je manipulacija, to je propaganda, to je krivično delo. Zato danas nisu dovoljne samo ostavke, zato smo danas tražili krivicu i odgovornost članova Upravnog odbora. RTV je naša kuća, naša kuće čije smo boje branili i u čiju smo odbranu uvek stali jer smo tamo radili a i danas se isto tako borimo za tu kuću, jer ona pripada svima nama, jer smo mi njeni vlasnici“, poručila je ona.

Na protestu su bili i predstavnici inicijative „Ne(da)vimo Beograd“. Aktivista Radomir Lazović rekao je da zahtevaju zajednicu koja je po meri građana.

„Zahtevamo da naš grad bude mesto u kome se ne plašiš da ostariš, da se razboliš ili zatrudniš, u kome imaš gde da živiš i šta da jedeš, u kome si pošteno plaćen. Zahtevamo grad u kom postoje zajednički javni prostori, u kome si siguran da ti se na vratima neće pojaviti ekipa sa fantomkama zato što smetaš investitorima. Zahtevamo grad u kome ima mesto za različitost, gde vlada poštovanje i solidarnost, gde ljudi jedni drugima nisu konkurencija, zahtevamo da grad bude naš“, rekao je on.

Okupljenima se obratila i novinarka nedeljnika NIN, Sandra Petrušić. Ona je podsetila prisutne kako je njen nedeljnik odlukom Apelacionog suda uspeo da dobije spor koji je protiv tog lista pokrenuo ministar policije Nebojša Stefanović zbog teksta koji se bavio rušenjem u beogradskoj Hercegovačkoj ulici.

„Ovo nije presuda režima Aleksandra Vučića. Ovo je presuda Apelacionog suda. Ovo je presuda jednog čoveka koji je presudio i bio dovoljno hrabar da je donese. Za to vreme poslanici u parlamentu pokazivali su fotografije novinara i njihove dece koji su bili na protestima“, istakla je ona. Petrušić je poručila da će novac koji će dobiti od ministra policije, NIN uplatiti deci nastradalih policajaca.

Podsećamo, „Podrži RTV“ je pre godinu dana otvorenim pismom upozorio Upravni odbor i tada novo rukovodstvo RTV-a, da bi „nagle i nejasno obrazložene kadrovske promene mogle da naruše teško stečen ugled pokrajinskog javnog servisa i poverenje građana".

Uprkos tome, smene novinara i urednika su nastavljene i ukinuto je nekoliko analitičkih emisija, navode u tom pokretu.

Pokret podseća da imenovano rukovodstvo odluke donosi u v.d. statusu, jer Upravni odbor, kako tvrde, ni godinu dana nakon raspisivanja konkursa za rukovodeće pozicije nikoga nije izabrao, iako prijavljeni kandidati ispunjavaju uslove.

„Podrži RTV“ smatra da ovakvim poslovanjem, povređene su odredbe više zakona, kao i pravo građana na istinito, nepristrasno, potpuno i blagovremeno informisanje.

Pokret navodi da „više nisu dovoljne samo ostavke – (rukovodioci) moraju da snose i krivičnu odgovornost, jer javni servis nije poligon za ostvarivanje ličnih i političkih ciljeva, već vlasništvo građanki i građana koji su ga osnovali, koji ga finansiraju i koji imaju pravo i da ga kontrolišu“, ističu oni.

Kao reakcija na loše stanje u pokrajinskom javnom servisu, Aleksandra Đurić Bosnić podnela je ostavku na mesto predsednice Programskog saveta RTV. Ona je u intervjuu za Radio Slobodna Evropa istakla da se sa te funkcije povukla zbog toga što nije imala podršku članova Saveta da se to telo otvoreno reaguje povodom načina na koji je ta medijska kuća izveštavala građanske proteste u Novom Sadu i u nekim drugim gradovima Srbije, nakon što je predsednik Vlade Aleksandar Vučić pobedio na izborima za predsednika republike.

U međuvremenu, Radio-televizija Vojvodine smanjila je broj mladih saradnika na multimedijalnoj platformi „Oradio“, uprkos brojnim međunarodnim priznanjima. Kako nam je tada rečeno, saradnici te platforme nisu dobili nikakvo obrazloženje zašto nisu dalje angažovani.

Čelni ljudi RTV promenjeni su posle prošlogodišnjih pokrajinskih izbora na kojima su vlasti u Vojvodini preuzeli naprednjaci, partija srpskog premijera Aleksandra Vučića, i njihovi politički saveznici.