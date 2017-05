Dan pobede u Severnoj Mitrovici u duhu Rusije

Dan pobede nad fašizmom obeležava se i u Severnoj Mitrovici u organizaciji "Privremenog organa Opštine Kosovska Mitrovica" koji funkcioniše u sistemu Srbije. Događajima koji se organizuju trebalo je, kako je najavljeno, da prisustvuje i direktor Kancelarije za Kosovo Vlade Republike Srbije Marko Đurić, ali njemu ulaz na Kosovo nije dozvoljen.

Predsednik "Privremenog organa Opštine Kosovska Mitrovica" Aleksandar Spirić je to najoštrije osudio na ceremoniji polaganja venaca palim borcima u II svetskom ratu.

"Sloboda je danas misaona reč za srpski narod na prostoru Kosova i Metohije i sloboda je ono za šta se svakodnevno zalažemo i mi i Vlada Republike Srbije. Sećamo se, pamtimo i poštujemo sve stradale. Svedoci smo da pritisci na slobodarski srpski narod na prestaju. Želimo da uputimo poruku mira i istaknemo da građani žele mir i slobodu i za njih ćemo se boriti svim diplomatskim sredstvima", rekao je Spirić.

Đurić je trebalo da položi vence na spomenik palim borcima u NOB-u, otvori izložbu fotografija iz Drugog svetskog rata i obrati se na centralnoj manifestaciji povodom proslave u 15 časova u centru Severne Mitrovice kod spomenika Knezu Lazaru.

Gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić najoštije je osudio zabranu ulaska Đuriću na Kosovo.

"U danu kada se proslavlja pobeda nad fašizmom i kada slobodna Evropa sprovodi načela moderne demokratije, uskraćuje se sloboda kretanja direktoru Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Ovakav postupak Prištine je u suprotnosti sa svim načelima pravde i prava i predstavlja fašistički čin, a to je u ovom slučaju isključivost", navodi Rakić.

U glavnoj ulici u Severnoj Mitrovici duž pešačke zone do glavnog ibarskog mosta u Severnoj Mitrovici postavljene su zastave Republike Srbije i Ruske Federacije i video-bimovi na kojima su direktno prenošene manifestacije Parada pobede u Moskvi i centralna svečanost Republike Srbije sa poligona u Nikincima, povodom obeležavanja Dana Vojske Srbije, Dana pobede nad fašizmom i Dana Evrope.

U Osnovnoj školi Sveti Sava u Severnoj Mitrovici, povodom Dana pobede nad fašizmom, održan je javni čas na temu II svetskog rata i uloge srpskog naroda u toj borbi.

Učenicima se obratio zamenik direktora Kancelarije za Kosovo Dušan Kozarev. Veliko interesovanje izazvala je priča o ulozi Mitrovice u tim dešavanjima, o padu Starog Trga, o prekidu žičare i Trepči koja je, kako je naglasio Kozarev, bila interesna sfera tadašnje Nemačke kao što je i danas primamljiv zalogaj za sve strane, i za koju se srpski narod bori.

Na Filozofskom fakultetu održana je promocija zbornika radova "Kosovo i Metohija u Drugom svetskom ratu, 70 godina kasnije", na kojoj su govorili profesori sa Katedre za istoriju, i iz Muzeja žrtava genocida iz Beograda.

"Za mene ovaj dan znači kao i svaki drugi, ne vidim ništa posebno ni u ovom danu, ni šta ćemo dobiti ovim praznikom. Za nas mlade znači više da su uložili u nešto korisnije i zanimljivije nego u dan fašizma", kaže za Radio Slobodna Evropa Mitrovčanin Miloš Bojović.

Njegov sugrađanin, Dragomir Savić kaže: "Ipak znači da se obeleži dan, to je trebalo i ranije nego nije bilo ni prostora ni vremena, nisu nam dali ni da razmišljamo o tome. Ima više drugih problema, nego da se oduševiš takvim stvarima."

Lazar Jovanović, takođe Mitrovčanin, smatra da "svaki normalan čovek treba da slavi taj dan jer to simbolizuje dan pada fašizma, i zaživaljavanje slobode u celoj Evropi. Mogu da pozdravim to, samo mi program nije jasan, da li će stvarno biti prenos parada, to mislim da je smešno, prenos video bimom i prikazivanje naše snage putem video bima, mislim da je stvarno glupo po meni, a ostalo je sve ok."



Obeležavanje Dana pobede nad fašizmom završava se revijom igranih filmova o Drugom svetskom ratu koji će biti prikazani u bioskopskoj Sali Mitrovački dvor.