Problemi – govor mržnje i stanje u javnom servisu

Izaslanstvo europskih novinarskih organizacija je po završetku posjete Hrvatskoj izvijestilo o rezultatima dvadesetak susreta sa novinarima, vlasnicima i predstavnicima hrvatskih vlasti. Neki su problemi riješeni, međutim i dalje je problem govor mržnje u medijima i na društvenim mrežama i neshvaćanje što je zapravo javni televizijski servis.

Posjeta grupe medijskih eksperata i čelnika novinarskih organizacija Hrvatskoj drugi puta u dvije godine nije dobar signal za Hrvatsku i znak je da postoje problemi, poručio je Oliver Vujović iz SEEMO – South East Europe Media Organisation.

„Na jednoj strani negativno je to što imamo i dalje fizičke napade na novinare, a na drugoj strani pozitivno je to – ja imam osećaj, a i brojke to pokazuju – da je policija aktivnija u njihovoj zaštiti. Znači, tu mogu da pohvalim rad policije. Ne valja što imamo napade na novinare. Hrvatska je članica Europske unije i po broju napada na novinare je po vodećima u EU“, kazao je Vujović.

Prethodna posjeta 2016. godine bila je u jeku Karamarkove vladavine, porasta govora mržnje, napada na novinare, masovnih smjenjivanja i postavljanja novih ljudi na javnoj televiziji, i prošli njihov izvještaj vrlo je ozbiljno na to upozorio, podsjetio je Boris Bergant iz Europske radijske unije.

„Moram konstatirati da smo tek sada, za vreme naše posete kod ministrice kulture, uopšte dobili neki odgovor hrvatskih vlasti na to što smo tada predložili. Tada smo predložili da se zaustavi taj proces erozije i da se – na temelju iskustva da se sa svakim izborima i dolaskom nove političke garniture na vlast mijenja i ljude na javnom servisu – promijeni i zakonska regulativa i malo više prilagodi europskim standardima“, rekao je.

Bergant je posebno istakao nedavne prosvjede pedesetak ratnih udovica i invalida pred Hrvatskom radio-televizijom, što je – iako u kasnijem terminu - ipak prikazana komedija koja ih je navodno vrijeđala, i kazao kako je to dokaz da u hrvatskom društvu ne postoji jasna svijest što je to javni televizijski servis.

„Mislimo da ima nekih pozitivnih pomaka. Nismo mogli to u dijalozima da utanačimo, ali recimo domaća produkcija je opet tu, i to dobra, interesantne emisije, ima tu nekih kolebanja, recimo – neke emisije se skinu, druge se uvode… O tome bi trebali profesionalno raspravljati da smo mogli. Ali nadamo se da se nešto pomaklo“, kaže Bergant.

On je posebno pohvalio što se odustalo od ideje o ukidanju televizijske pristojbe.

Europsko izaslanstvo posebno upozorava na govor mržnje, i apeliraju da se iz političkog vrha treba primjerom i osudom boriti protiv njega. Prenijeli su i kako je i paljenje tjednika srpske manjine „Novosti“ od strane desničarskih ekstremista za svaku osudu, kao i nedavni posjet uniformiranih policajaca televizijskoj kući N1 gdje su tražili jednu urednicu kako bi s njom razgovarali o nekoj osobi koju su priveli, a koja se na nju poziva.

A posebno ih je zabrinula neka čudna epidemija gripe koja je spriječila bilo koga od aktualnih čelnika Hrvatske radio televizije da se sa njima sastanu, iako je posjet bio unaprijed dogovoren.

Uz Vujovića i Berganta u misiji su bili Marijana Camović (EFJ –European Federation of Journalists), Pauline Adès-Mével (RSF – Reporters without boarders), Sophie Albers Ben Chamo (ECPMF – European Centre for Press and Media Freedom) iOtmar Lahodynsky (AEJ – Association of European Journalists).