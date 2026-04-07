Jednomesečni pritvor za bivšeg pripadnika srpskog MUP-a, osumnjičenog za ratne zločine na Kosovu

Osnovni sud u Prištini odredio je jednomesečni pritvor bivšem pripadniku Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije pod inicijalima A.D., koji je uhapšen 4. aprila zbog sumnje da je počinio ratni zločin u Kačaniku.

Prema navodima Specijalnog tužilaštva Kosova, osumnjičeni je bio pripadnik srpskog MUP-a u Uroševcu i saobraćajni policajac u regionu Kačanika marta 1999. godine, te se sumnja da je u tom periodu počinio zločine u selu Ivaja i okolnim mestima u opštini Kačanik.

Tužilaštvo je ranije saopštilo da je tokom hapšenja osumnjičenog pronađeno i zaplenjeno jedno vatreno oružje, dva okvira, 30 metaka, jedna vazdušna lovačka puška i uniforma Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.

S druge strane, Kancelarija za Kosovo u Vladi Srbije je saopštila da je A.D. iz mesta Grnčar u Kosovskom Pomoravlju, policajac u penziji, te da se radi o "politički motivisanom" hapšenju.

Kosovsko tužilaštvo pak navodi da je A.D. zajedno sa drugim osobama iz redova srpske policije i vojnih snaga, 9. marta 1999. godine, tokom organizovane policijsko-vojne akcije protiv albanskog civilnog stanovništva, "primoravao meštane da napuste svoje domove, koji su potom spaljeni i uništeni".

Tužilaštvo takođe navodi da je osumnjičeni tokom ispitivanja u policijskoj stanici u Kačaniku tukao i zlostavljao civile "na brutalan i nehuman način, fizički i psihički", nanevši im "teške telesne povrede".

Reč je o 13 civila koji su bili među 91 muškarcem koje su srpske snage izdvojile iz grupe od oko 400 muškaraca, žena, starijih osoba i dece, privedenih u policijsku stanicu u Kačaniku, navodi Specijalno tužilaštvo Kosova.

Hapšenje A.D. dolazi nekoliko nedelja nakon što je sud u Prištini osudio dvojicu bivših pripadnika policijskih i vojnih snaga Srbije za ratne zločine na Kosovu tokom rata 1998–1999.

Sud u Prištini je 18. marta osudio Zorana Kostića na 15 godina zatvora, dok je Dragana Milovića osudio na sedam.

Tokom rata na Kosovu 1998–1999. godine ubijeno je oko 13.000 osoba, dok je oko 6.000 nestalo. Još uvek se traga za oko 1.600 lica.

Od 2000. do 2008. godine, ratne zločine na Kosovu je istraživala Misija Ujedinjenih nacija (UNMIK), dok je od 2008. godine za istrage ratnih zločina bila odgovorna Misija Evropske unije za vladavinu prava (EULEX).

Ova misija je 2018. godine dokumenta predala kosovskom tužilaštvu i lokalnim sudovima.