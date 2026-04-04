Na Kosovu uhapšen muškarac osumnjičen za ratne zločine, Beograd kaže političko hapšenje

Kosovske vlasti u subotu sz uhapsile jednog muškarca za koga sumnjaju da je počinio ratne zločine protiv civilnog stanovništva na Kosovu tokom rata 1998–99.

Specijalno tužilaštvo Kosova u saopštenju je identifikovalo osumnjičenog samo inicijalima A.D. i navelo da se sumnja da je navodna krivična dela počinio u selu Ivaja i okolnim selima u južnom kosovskom gradu Kačaniku.

Tužilaštvo nije navelo gde je uhapšen, ali je saopštilo da je prilikom njegovog hapšenja pronađeno i zaplenjeno jedno vatreno oružje, dva okvira, 30 metaka, jedna vazdušna lovačka puška i uniforma Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.

Kancelarija za Kosovo u Vladi Srbije saopštila je da je A. D. iz mesta Grnčar u Kosovskom Pomoravlju, policajac u penziji i da je priveden 26 godina nakon sukoba.

Kancelarija je ocenila da "Priština nastavlja sa progonom srpskog naroda".

U saopštenju Kancelarije se tvrdi da vlasti u Prištini "u želji da isprovociraju i zastraše srpski narod, nastavljaju sa praksom arbitrarnog hapšenja Srba i po pravilu bez ikakvih relevantnih dokaza i kredibilnih svedoka".

Ovo hapšenje je usledilo nekoliko nedelja nakon što je sud u Prištini osudio dvojicu bivših pripadnika policijskih i vojnih snaga Srbije za ratne zločine na Kosovu tokom rata 1998–99.

Sud u Prištini je 18. marta osudio Zorana Kostića na 15 godina zatvora, dok je Dragana Milovića osudio na 7.

U poslednje vreme, kosovske vlasti su uhapsile više osumnjičenih i podigle niz optužnica za ratne zločine na Kosovu.

U međuvremenu, od završetka rata, desetine osumnjičenih su osuđene za ove zločine pred domaćim i međunarodnim institucijama.

Tokom rata na Kosovu 1998–1999. godine ubijeno je oko 13.000 osoba, dok je oko 6.000 nestalo. Još uvek se traga za oko 1.600 lica.

U masovnim grobnicama u Srbiji pronađeno je na stotine tela ubijenih kosovskih Albanaca, odakle je na Kosovo vraćeno oko 1.000 posmrtnih ostataka.