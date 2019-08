Ni korak ka istini o prisluškivanju bivšeg ambasadora Crne Gore

Dosadašnja istraga crnogorskih bezbjednosnih institucija nije pokazala ko je 2006. godine tajno snimao tadašnjeg ambasadora u Moskvi Milana Roćena, niti ko danas plasira te razgovore u javnost.

Zato su u javnosti sve češće spekulacije da iza prisluškivanja stoje ruske službe ili neka od obavještajnih službi Srbije.

Priča o objavljenim tajno snimljenim razgovorima Milana Roćena sa sagovornicima iz Crne Gore, Srbije i Rusije dodatno je aktuelizovana javnim optužbama sadašnjeg predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i nekadašnjeg Borisa Tadića o prisluškivanju, a čiji su jedan od predmeta sukoba upravo snimci Roćenovih razgovora iz 2006. godine.

Nekadašnji predsjednik Srbije i sadašnji predsjednik Socijaldemokratske stranke Boris Tadić odbacio je tvrdnje aktuelnog predsjednika Vučića koji je rekao, da su "objavljeni telefonski razgovori nekadašnjeg ambasadora u Moskvi Milana Roćena, tajno snimani po nalogu bivše vlasti u Srbiji kada je njen predsjednik bio Boris Tadić".

Tadić: Tužiću Vučića

U izjavi za Radio Slobodna Evropa (RSE), Tadić kaže da ni na koji način nije bilo moguće prisluškivati razgovore iz Moskve, te da on tada nije imao bilo kakvu nadležnost nad tadašnjom Vladom i njenim službama.

"Pretpostavljam da su neke obaveštajne službe to mogle da rade, da snimaju razgovore. Ako se ne varam, ti razgovori su vođeni u Rusiji, pa pretpostavljam da su odatle i potekli snimci. U svakom slučaju, za mene je baš vučićevski stil ta optužba da ja imam veze s tim. Da vas podsetim, te 2006. godine ja nemam nikakvu izvršnu vlast u svojim rukama, moja stranka je u opoziciji, a ja sam predsjednik koji je u kohabitacionom odnosu sa tadašnjom Koštuničinom (Vojislav op.a.) i Labusovom (Miroljub op.a.) Vladom, nemam nikakvog uticaja ni na jednu strukturu izvršne vlasti, ni na jednu obaveštajnu službu, niti Telekom Srbije, niti na bilo koga ko bi imao takav potencijal", rekao je Tadić.

"Ali", konstatovao je dalje, "po mom mišljenju, niko iz Srbije nije imao nikakve tehničke mogućnosti da snima razgovore koji su vođeni iz Rusije".

"Tako da je to bacanje prašine u oči u skladu sa Vučićevom političkom logikom i njegovim vrednosnim sistemom. Za te razgovore sam prvi put saznao onda kada su se pojavili u medijima", rekao je Tadić.

Prethodno je Aleksandar Vučić naveo, kako su prenijeli crnogorski mediji, da je prisluškivanje razgovora Milana Roćena rađeno po nalogu bivše vlasti i da je to radio Ranko Tadić, rođak nekadašnjeg predsjednika Srbije.

Na tu optužbu i na pitanje da li mu je poznato ime Ranka Tadića, Boris Tadić kaže:

"Ranko Tadić je moj blizak rođak i on to svakako nije radio, u mom mandatu pogotovo ništa slično nije radio. Mislim da će zbog toga Vučić dobiti tužbu njegove porodice zato što na bestijalan način blati čoveka koji više nije među živima, a to je baš u skladu sa vrednosnim sistemom Vučića. Lako je oblatiti mrtvog čoveka i onda ne mora ništa da se dokazuje u pravnom procesu i pred institucijama. Sve ostaje u polju gde Vučić ima apsolutnu dominaciju, a to su mediji koje on kontroliše do kraja. Dakle, niko iz moje blizine nije imao potencijal da prisluškuje razgovore. Prvo zato što nije imao moj nalog, a i da je imao nalog s moje strane nije imao kapacitete za tako nešto. U vremenu o kojem govorimo, ja sam predsjednik Republike kome ni tadašnja Vlada ne dostavlja informacije na zahtev, sa obrazloženjem da to ‘nije moja ustavna nadležnost’. Tako da je sve to jedna politička besmislica koja služi Vučiću da podigne novu tenziju. Videću kako će crnogorska vlast reagovati na ovu potencijalnu aferu, do sada su pokazivali bratski odnos sa Vučićevim režimom, ima mnogo sličnosti među njima".

​Dragišić: Stvar ozbiljno ispitati

Nedjeljama unazad se uglavnom spekuliše o porijeklu očigledno tajno snimljenih telefonskih razgovora Milana Roćena s početka 2006. godine kada je bio ambasador Državne zajednice SCG u Moskvi.

Za sada se sa sigurnošću ne može reći ko je snimao razgovore, ko je 15 godina čuvao te snimke i ko ih je plasirao u javnost preko dijela medija u Crnoj Gori i šta je trebalo da bude cilj objelodanjivanja privatnih i poluprivatnih razgovora.

Odgovarajući na pitanje poslanika, ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić je sredinom jula, saopštio da u tim razgovorima nema elemenata krivičnog djela, ali da se nastavlja istraga o porijeklu snimaka.

"Na zahtjev tužilaštva preduzimaju se policijske mjere i radnje i formiran je predmet na okolnosti nastanka i objavljivanja zapisa i nastaviće se sa saslušanjima i prikupljanjima obavještajnih dokaza u cilju rasvjetljavanja ovog slučaja. Zakonita primjena mjera tajnog nadzora, pa i praćenja telekomunikacija, dozvoljena je samo u slučajevima kada ih policija sprovodi po naredbi tužilaštva i suda", rekao je Nuhodžić ne navodeći ko je saslušan tokom dosadašnje istrage.

Ekspert za bezbjednost iz Srbije Zoran Dragišić, koji je sada politički aktivan u stranci predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, odgovara na pitanje šta bi moglo stajati u potkontekstu nekada snimljenih a sada objavljenih razgovora Milana Roćena. Odnosno, koja bi služba mogla prikupljati tajno snimljene telefonske razgovore i danas ih plasirati.

Dragišić kaže da bi svaka spekulacija i pretpostavka bila kontraproduktivna, te da treba napraviti ozbiljnu istragu o tom slučaju, napominjući da - nije neuobičajeno da se prate aktivnosti diplomata:

Postoje pravila kako se prate aktivnosti diplomata

"Međutim, postoje neka pravila kako se to radi. Pored Bečke konvencije koja podrazumeva zaštitu diplomatskih predstavnika, postoji i nešto što se zove dobri običaji i dobra praksa. Kada govorimo o bivšem ambasadoru Roćenu i njegovim privatnim razgovorima, to prosto nije stvar o kojoj bih želeo da spekulišem jer je reč o vrlo vrlo ozbiljnim stvarima i svake spekulacije samo razvodnjavaju tu stvar i čine da se to relativizuje i svede na nivo trača i žute štampe. Dakle reč je ozbiljnoj stvari, mislim da ona mora biti na najozbiljniji način ispitana ukoliko želimo da gradimo demokratske države na našim prostorima i ukoliko želimo da sprečimo da bilo ko zloupotrebljava službe ili da službe zloupotrebljavaju bilo koga".

Podsjetimo, razgovori iz 2006. godine Milana Roćena, a koji su sada objavljeni, prikazuju njegovu komunikaciju sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem, ruskim tajkunom Olegom Deripaskom, nekadašnjim ministrom spoljnih poslova Srbije Vukom Jeremićem, crnogorskim biznismenima.

Roćen je posredno potvrdio autentičnost razgovora kada je nedavno uputio izvinjenje Radio-televiziji Crne Gore zbog saopštenih uvreda 2006. godine na račun tadašnjeg uredništva.