Prijava za zloupotrebu položaja protiv čelnice antikorupcijske Agencije Crne Gore

Mreža za za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) će podnijeti krivičnu prijavu protiv direktorice Agencije za sprečavanje korupcije (ASK), zbog sumnje da je nezakonito raspolagala službenim vozilom, dodijelivši ga sebi na dvadesetčetvoročasovnu upotrebu.

"Iako prema vladinoj Uredbi o korišćenju prevoznih sredstava u svojini Crne Gore, na to nije imala pravo", tvrde iz MANS-a.

Oni su saopštili da će 2. februara nadležnom tužilaštvu predati krivičnu prijavu za zloupotrebu službenog položaja protiv direktorice Agencije Jelene Perović.

S druge strane, Perović je u kratkom telefonskom razgovoru za Radio Slobodna Evropa (RSE) rekla da demantuje nalaze MANS-a u vezi sa službenim vozilom.

"Uporno podnošenje krivičnih prijava protiv direktorice Agencije možda zadovoljava nečije trenutne ambicije, ali konačni ishod tih slučajeva može biti samo jedan – njihova obustava", piše u reagovanju koje je dostavljeno Radiju Slobodna Evropa (RSE) iz Agencije.

Agencija je tijelo nadležno za utvrđivanje korupcije ili zloupotrebe državnih resursa u privatne svrhe od strane visokih državnih i javnih funkcionera.

Šta je pokazao nalaz MANS-a

Za službene potrebe Agencija je u martu prošle godine kupila BMW za 35.000 eura.

Sumnje u zakonitost nabavke tog vozila, MANS zasniva na dokumentaciji koja je, kako tvrde, pokazala da su identične karateristike vozila koje su tražene tenderom ASK, sa onima koje su dostavljene od jedinog ponuđača:

"To se najčešće dešava onda kada je model automobila odabran i prije tendera", piše MANS.

MANS navodi i da je Perović to vozilo koristila kao privatno, poslije radnog vremena:

"Tokom vikenda je prelazila na stotine kilometara. Podaci iz putnih naloga pokazuju i da je Perovićeva službeni BMW koristila i za put do Slovenije gdje je otputovala 30. decembra prošle godine i tamo provela novogodišnje praznike. Nakon toga, BMW je putovao od Ljubljane do Beograda, da bi uoči božićnih praznika, bio vraćen u Crnu Goru."

Šta je odgovorila Agencija

Iz Agencije u reagovanju dostavljenom RSE ističu da je pomenuto vozilo nabavljeno u zakonitoj proceduri.

"Neka javnost prosudi koliku medijsku pažnju zaslužuje na zakonu zasnovana upotreba službenih vozila i koliko je zapravo model BMW-a – nabavljen u zakonito sprovedenoj proceduri, luksuzan."

Ističu i da su podaci koje je MANS objavio kao "istraživački rad" zapravo javno dostupni dokumenti na internet stranici Agencije.

"Odluka kojom se direktorici i pomoćnici direktorice dodjeljuju na stalnu upotrebu službena vozila donijeta je na osnovu 'Pravilnika ASK', u potpunosti je zakonita i u skladu sa 'Uredbom o uslovima i načinu korišćenja prevoznih sredstava u svojini Crne Gore'", naveli su iz Agencije.

Stalnu upotrebu službenog vozila Perović je obezbijedila i za svoju pomoćnicu dodijelivši joj automobil koji je ona ranije koristila.

Milovac: Zloupotrebe su postale praksa

Dejan Milovac, direktor Istraživačkog centra MANS, za RSE kaže da je ovakva vrsta zloupotrebe državnih resursa u Crnoj Gori odavno postala svakodnevica.

Ističe da je posebno problematičano što zloupotreba dolazi sa adrese ASK odakle je očekivan najtvrđi otpor takvim pojavama:

"I činjenica da sama direktorica ASK, institucije koja je najpozvanija da se, ne samo bori protiv korupcije, već i da preventivno svojim primjerom djeluje, nalazi za shodno da je takvo ponašanje opravdano, je posebno alarmantna."

On ukazuje da se zbog dosadašnjeg nepostupanja tužilaštva ovakvo ponašanje funkcionera odomaćilo.

"Tužilaštvo je do sada imalo mnogo povoda da se bavi ovakvim slučajevima. Kada ovakvo ponašanje dolazi sa adrese kakva je ASK njegovo procesuiranje bi bio dobar primjer i za druge javne funkcionere da takva zloupotreba nije prihvatljiva. I naravno da niko nije iznad zakona, pa ni direktorica ASK."

Agencija o svom radu, shodno zakonu, informiše Skupštinu Crne Gore, kojoj podnosi izvještaj.

Milovac ističe da u ASK nema političke volje da se procesuiraju zloupotrebe:

"Ova vrsta zloupotrebe državnih resursa se negdje, da tako kažem, normalizovala kada je u pitanju, ne samo prethodna politička elita već i nova većina, koja je obećala raskid sa tom praksom".

Kako su okončani prethodni slučajevi

MANS je naime u januaru objavio da je premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović početkom oktobra 2022.godine koristio državni avion u privatne svrhe.

Podsjetili su da je Abazoviću u Ženevi dodijeljen počasni doktorat, što je on iskoristio i za promociju knjige, a da javnosti još nije saopšteno kojim zvaničnim poslovima je pravdano korišćenje državnog aviona.

"Time je nastavljena politika netransparentnost o korišćenju državnih resursa i propuštena šansa da se prekine sa praksom da se ta imovina prepoznaje kao ekskluzivno pravo onih koji su na vlasti", ocijenili su iz te organizacije.

Počasni doktorat Abazoviću je dodijeljen na, kako je saopšteno iz Vlade, prestižnom UMEF Univerzitetu u Ženevi za liderstvo, doprinos vladavini prava i promociji mira u regionu.

Na to je reagovao, naučnik Dragan Hajduković koji godinama živi i radi u Švajcarskoj tvrdnjom da UMEF nije univerzitet već "obična biznis škola čije se diplome zvanično ne priznaju u toj zemlji."

Nepoznanice i o Đukanovićevim letovima

Početkom januara Vijesti su objavile da je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović nakon zvanične posjete Turskoj 30. decembra 2022. godine, otputovao na sjever Italije, te da se državni avion vratio u Podgoricu bez njega.

Nije bilo zvaničnih informacija o tome da li se Đukanović u Italiji sreo sa nekim zvaničnikom.

Prema navodima lista, Đukanović, njegova supruga i dvoje pripadnika obezbjeđenja su se iskrcali u Bergamu i do 7. januara su boravili u švajcarskom zimskom centru St.Moritz.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova su tom listu saopštili da su troškovi po osnovu službenog putovanja njihovih službenika iznosili preko 11.000 eura.

Milovac kaže da je i MANS u oba slučaja od Agencije dobio odgovor da je "sve uredu" u tim slučajevima:

"Agencija je poklonila puno povjerenje iskazu Đukanovića i Abazovića. I to je bila njihova konačna odluka po tom pitanju. I to nije neko iznenađenje imajući u vidu, evo, da i na primjeru same direktorice ASK, postoji ta percepcija da se svojina u državnom vlasništvu može koristiti i za privatne potrebe."

Agencija je u oktobru 2022. ocijenila i da to što su Abazović i Đukanović, kao državni čelnici, putovali o trošku trećih lica u Ujedinjene Arapske Emirate, nije kršenje Zakona o sprečavanju korupcije.

I ranija putovanja neistražena

Da je Đukanović "najmanje osam puta tajno letio" u Švajcarsku državnim avionom od početka 2019. do jula 2020, Vijesti su objavile pozvajući se na podatke Generalnog sekretarijata Vlade, sa kojih je nakon promjene vlasti skinuta oznaka tajnosti.

Iz Đukanovićevog kabineta nisu odgovorili na pitanja o svrsi i nalozima za ta putovanja.

Avion kojim raspolaže Generalni sekretarijat Vlade za službene potrebe bez nadoknade mogu koristiti predsjednici države, Skupštine i Vlade.

Drugi državni organi ili javne službe ga mogu koristiti uz nadoknadu iz svog budžeta, navodi se na sajtu Vlade.