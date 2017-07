Predizborni manevar s MMF-om?

Najavu premijerke Vlade Srbije Ane Brnabić da postoji mogućnost da Srbija odustane od sledećeg aranžmana sa MMF-om zbog toga što bi strogi zahtevi mogli da uspore ekonomski rast, neočekivan je, kaže za Radio Slobodna Evropa urednik u "Novom magazinu" Mijat Lakićević. Takva odluka bi mogla da se objasni pripremom za narednu izbornu godinu (beogradski izbori, a možda i novi parlamentarni) u kojoj bi vladajuća garnitura, ako poveća plate i penzije do kraja godine, dobila veliki poen među biračima.

„To je neočekivano, pošto u stručnoj javnosti preovlađuje stav da bi aranžman trebalo zaključiti, iz Vlade nije bilo suprotnih signala, naprotiv. Činilo se da su i Vlada i bivši premijer Vučić i ministar finasija Dušan Vujović bili za takvo rešenje, tako da ovo što je izjavila nova premijerka, deluje neočekivano“, kaže Mijat Lakićević. On ostavlja mogućnost da je to deo pregovaračke igre, mada, kaže, dosta je rano jer sadašnji aranžman ističe sledeće godine a razgovore o tome bi trebalo voditi u okviru narednog budžeta, dakle od oktobra ove godine.“Nije isključeno da će doći do razlaza sa MMF-om, jer je predsednik Aleksandar Vučić čvrsto obećao 10 odsto rast plata i penzija do kraja godine. Iduće godine su beogradski izbori sigurno, parlamentarni verovatno, a povećanje plata i penzija bi bio značajan argument u korist vlasti“, kaže Lakićević. On dovodi u pitanje i procenu da bi povećanje plata i penzija dovelo do ekonomskog rasta.

Na pitanje kakve bi posledice bile ako se ne sklopi aranžman, Lakićević kaže da bi to negativno uticalo na rejting Srbije u svetu. „To ne bi imalo neke dramatične posledice, ali taj rast koji bi eventualno bio ostvaren ne bi bio održiv i to ne bi značilo ozdravljenje za srpsku ekonomiju i državu“, kaže Lakićević.

Podseća da MMF insistira na reformi velikih javnih preduzeća Srbijagasa, Železnica i EPS-a, što u ovom trenutku može da ne odgovara vlastima jer to znači otpuštanja u tim preduzećima, a s obzirom na izbore u idućoj godini, to se, kako smatra Lakićević, vlastima ne radi.

Premijerka Srbije Ana Brnabić za američku agenciju "Blumberg” je rekla da je Srbija fokusirana na zaključivanje programa Međunarodnog monetarnog fonda ove godine i proceniće njegove posledice po ekonomski rast pre nego što zatraži novi aranžman.

"Ponekad je MMF oštriji nego što je potrebno i u tom smislu bi novi sporazum mogao da omete rast", rekla je Brnabićeva.

Ona je navela da je moguće da Srbija odustane od obnove trogodišnjeg aranžmana iz predostrožnosti, kojim su zvaničnici MMF-a preporučili mere, koje uključuju smanjenje rashoda, prodaju ili gašenje neprofitabilnih državnih kompanija i smanjenje broja zaposlenih u javnoj administraciji.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić se sastaje u utorak sa šefom misije MMF-a Džejmsom Rufom.

Misija MMF-a, koju predvodi Ruf, boravi u Beogradu od 22. juna do 5. jula povodom sedmog razmatranja rezultata u sprovođenju aktuelnog stendbaj aranžmana Srbije, a biće obavljene i konsultacije po članu IV Statuta MMF-a.



Prethodna, šesta revizija aranžmana odobrena je u decembru prošle godine.