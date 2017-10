Građani naučili lekciju

Obećanja o ekonomskom razvoju, investicijama u infrastrukturi, borbi protiv korupcije, novim radnim mestima, o boljem obrazovanju, zdravstvu, kulturi te sportu, obeležili su i ovu predizbornu kampanju za lokalne izbore na Kosovu koji će se održati u nedelju, 22. oktobra.

Nisu izostajala ni obećanja koja prevazilaze lokalna ovlašćenja, kao ni kritike na račun aktuelnih gradonačelnika u 38 kosovskih opština.

"Obećavamo Prištinu sa parkovima, bulevarima i putevima... bolju Prištinu", poručio je kandidatat za gradonačelnika Prištine ispred Alijanse novo Kosovo Seljim Pacoli.

Pacoli je građanima dao i svoj broj Vibera kako bi ga obavestili o problemima Prištine, koji je ubrzo bio blokiran zbog ogromnog broja poruka.

"Svi fondovi i projekti, sve donacije biće realizovani za naše građane", poručila je kandidatkinja za gradonačelnicu Južne Mitrovice ispred Demokratske partije Kosova Valjdete Idrizi.

Dosadašnji gradonačelnik Prištine i kandidat za još jedan mandat ispred pokreta Samoopredeljenje Špend Ahmeti obećao je "čistiju Prištinu, sa mogućnostima za sport i rekreaciju, te novim parking mestima".

Kandidat za gradonačelnika Prištine ispred Demokratskog saveza Kosova Arban Abraši rekao je "da je, pre svega, potreban drugačiji razvojni pristup Prištine".

Arber Vlahiu je u ime Alijanse za budućnost Kosova u prištinskom naselju Vranjevac obećao "novu ekonomsku zonu koja će i zapošljavati i proizvoditi".

Jeta Krasnići iz Demokratskog instituta Kosova, koji nadgleda predizbornu kampanju, kaže da su svi kandidati za gradonačelnike, kao i oni za odbornike skupština opština, uglavnom davali prazna obećanja.

"To su obećanja koja su se čula i pre četiri ili osam godina. To su obećanja koja se ponavljaju, bez budžetskog planiranja. Obećali su veći budžet, izgradnju zdravstvenih centara, zapošljavanje do 10.000 osoba, čak i u opštinama u kojima je stepen nezaposlenosti bio niži od obećanog broja za nova radna mesta. Kandidati su davali obećanja koja nisu u domenu lokalne samouprave, već su pitanja nacionalnog nivoa", ističe Krasnići u izjavi za Radio Slobodna Evropa (RSE).

Krasnići navodi da su političke partije veoma malo govorile o svojim programima, dok su se rasprave na televizije više fokusirale na lične priče, odnosno šta je neko uradio ili obećao, a ne o samom programu šta nude ukoliko dobiju vlast.

Ipak, dodaje Krasnići, ono što je uočeno na prevremenim parlamentarnim izborima u junu ove godine, jeste da su građani počeli da kažnjavaju one političare koji ne stoje iza svojih obećanja.

"Nadamo se da su i na ovim izborima građani dobro čuli o čemu su govorili kandidati da bi potom tražili odgovornost od njih. Verujemo da će to naterati kandidate za gradonačelnike ili odbornike da se bolje koncentrišu ili da rade na svojim obećanjima", ističe Jeta Krasnići iz Demokratskog instituta Kosova.

Građani Prištine malo veruju u obećanja političara.

"Veliki deo tih obećanja je za potrebe predizborne kampanje, što smo sada svi shvatili. Veliki deo tih obećanja ostaju samo kao obećanja, a jako mali procenat se ispuni u praksi. Veoma sam skeptičan. Političke partije više nemaju ništa novo da ponude za promenu", kaže Valjon Đigoli iz Prištine.

"Da hoće i mogu nešto bi ispunili, ali ne žele", smatra Valjbona.

"Verujem 50 posto od onoga što kažu. Nisu ispunili šta su ranije obećali, zato i ne možemo potpuno da im verujemo", kaže student iz Prištine Ariant.

Na predstojećim lokalnim izborima takmiči se 91 politički subjekat, od kojih: jedna koalicija, 35 političkih partija, 30 građanskih inicijativa, te 25 nezavisnih kandidata.

Za gradonačelnike opština takmiči se više od 200 kandidata, a za odbornička mesta u skupštinama opština oko 7.000 kandidata.